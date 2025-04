I RITI PER L’ESTRAZIONE DEL LOTTO DOPO IL SUPERENALOTTO

In parallelo a quella del Superenalotto, prende forma anche l’estrazione del Lotto, che si accompagna anche a quella del 10eLotto. I numeri vincenti sono stati estratti da poco, dunque ora bisogna prendere in mano le proprie giocate, armarsi di carta e penna per segnare i numeri azzeccati, così da avere ben chiare le idee per quanto riguarda un’eventuale vincita. Ma questo è solo uno dei metodi più diffusi, in realtà è un procedimento “personale”, nel senso che ognuno ha riti e tradizioni, ci sono anche giocatori scaramantici e superstiziosi che seguono precise procedure quando si approcciano a questa fase.

Il nostro consiglio è di non rinunciare mai ai canali ufficiali per verificare le schedine, come l’applicazione My Lotteries, il Televideo, la trasmissione in diretta streaming Lotto in Diretta, le varie ricevitorie, i siti ufficiali, come quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Niente va lasciato al caso, soprattutto quando ci sono importanti vincite in ballo.

Estrazione 10eLotto n° 59 del 12/4/2025

03-04-06-07-11-12-14-16-25-28-29-30-34-47-48-61-69-81-85-90

NUMERO ORO: 47

DOPPIO ORO: 47-7

EXTRA: 09-13-21-24-31-43-45-52-54-55-60-66-68-79-89

Estrazioni del Lotto n° 59 del 12/4/2025

Estrazioni del Lotto – Oggi Ruota Numeri Estratti Bari 47 – 07 – 11 – 43 – 61 Cagliari 34 – 14 – 81 – 89 – 79 Firenze 81 – 16 – 28 – 03 – 21 Genova 85 – 04 – 45 – 60 – 29 Milano 69 – 30 – 06 – 13 – 55 Napoli 12 – 03 – 48 – 31 – 24 Palermo 48 – 06 – 68 – 66 – 28 Roma 69 – 25 – 09 – 48 – 86 Torino 29 – 85 – 52 – 54 – 62 Venezia 90 – 61 – 34 – 79 – 37 Nazionale 18 – 14 – 88 – 10 – 27

(I numeri vincenti ufficiali del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

DALLE STATISTICHE ALLA NUOVA SESTINA DEL SUPERENALOTTO

Countdown terminato per i tanti giocatori del Superenalotto che sperano di essere i nuovi conquistatori del Jackpot, perché i numeri vincenti sono arrivati dopo la loro estrazione, dunque è a loro che dovete volgere lo sguardo, ma non prima di aver fatto qualche breve riflessione. Pensiamo ad esempio ai numeri più frequenti e a quelli che lo sono meno, aspetti da tener conto poi in vista della combinazione estratta.

Prima dell’estrazione a detenere il titolo di numero più frequente era l’85 con le sue 304 frequenze, sei in più del 6 e dell’86, entrambi al secondo posto. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio, a conservare per il momento la medaglia di bronzo, è il 77 a quota 294, ma deve fare attenzione alla coppia formata da 79 e 49, visto che lo tallonano rispettivamente con 293 e 292 frequenze. Ora non ci resta che scoprire se tra i nuovi numeri vincenti del Superenalotto ve ne sia uno di questi che abbiamo nominato…

Ultima estrazione Superenalotto n. 59 del 12/04/2025

Combinazione Vincente

60 – 85 – 79 – 38 – 16 – 83

Numero Jolly

27

SUPERSTAR

36

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Nuovi premi all’orizzonte con Lotto, Superenalotto e 10eLotto, perché oggi si rinnova l’appuntamento con la fortuna. L’estrazione di sabato 12 aprile 2025 potrebbe regalare delle belle sorprese a chi ha deciso di fare la corte alla Dea bendata nella speranza di riuscire a cambiare la propria vita. Per il momento cambiano le statistiche legate ai numeri del Lotto che si fanno desiderare, perché ieri c’è stato il terzo concorso settimanale, quindi è doveroso fare il punto della situazione per aggiornarvi sui ritardatari.

Partiamo dal 58 su Napoli che è arrivato a 136 assenze, restando quindi in vetta a questa particolare classifica. Alle sue spalle c’è il 72 su Napoli che invece ha accumulato 111 ritardi, sono 102 invece per il 27 su Palermo, che si accomoda per questo sul gradino più basso del podio. Al quarto posto, invece, c’è il 18 su Napoli, avvicinatosi a grandi passi al traguardo delle cento assenze: per ora è a quota 98. Una in più di 69 su Nazionale che completa la top five.

IMPRESA SFIORATA AL SUPERENALOTTO: LE ULTIME QUOTE

Non ci ha regalato sorprese il Superenalotto nell’appuntamento del venerdì, ma non sono mancati i ricchi premi, inoltre chi tenterà la fortuna oggi potrà provare a conquistare il Jackpot da 18,9 milioni di euro. Il montepremi prosegue la sua risalita dopo la vittoria clamorosa del marzo scorso, con la vincita di oltre 88 milioni di euro a Roma. C’è voglia di bis in questo 2025 che si avvicina al giro di boa, quale occasione migliore se non l’estrazione di oggi per provare a fare breccia nel cuore della Dea bendata.

Ieri intanto ha assegnato oltre 63mila euro a due giocatori fortunati che hanno centrato altrettanti 5, ma vanno segnalati anche i 39mila e 30 euro vinti con il 4 Stella; anche in questo caso le schedine fortunate sono state due. Ci sono chiaramente anche i premi minori che hanno avuto il compito di consolare chi ha fallito l’impresa di indovinare la sestina fortunata, ma la caccia riparte subito.

LA FAMIGLIA NELLA SMORFIA NAPOLETANA

Da Andrea Damante ed Elisa Visari a Rafa Nadal e Mery Perello, sono tante le coppie che in questi giorni stanno annunciando di essere in procinto di diventare genitori, per la prima volta o di nuovo. Ci sono poi le indiscrezioni sulle presunte gravidanze che alimentano la cronaca rosa, ma intanto vediamo come tutto ciò si può interpretare con la Smorfia napoletana, appuntamento irrinunciabile quando c’è un’estrazione alle porte.

La famiglia è ben rappresentata dalla tradizione partenopea, infatti ci sono i bambini per il 2, sintetizzata con la piccirella, mentre il 9 è il numero della figliolanza. Non possono mancare le figure genitoriali, dal padre dei bambini, associato al 29, alla mamma, per la quale invece c’è il 52. Se vi serve un altro numero per tentare la fortuna, allora potete optare anche per 65, il pianto, che può essere associato alla gioia per la lieta notizia, così come a quello dei neonati.