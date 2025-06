Prosegue questa seconda calda settimana di giugno e, con l’arrivo di questo giovedì 12 – ovviamente la giornata odierna – non mancheranno neppure i consueti ed amatissimi concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, attesi come sempre per le ore 20 in punto e con tutta la giornata che precede l’estrazione utile per piazzare tutte le scommesse che desiderate: in tal senso è sempre utile ricordare che da regolamento il termine ultimo per compilare le schedine è fissato mezz’ora prima del momento in cui i numeri vincenti faranno la loro apparizione nelle nostre vite, sia che decidiate di procedere in modo classico recandovi in una qualsiasi ricevitoria o agenzia di scommesse, sia che preferiate l’opzione – decisamente più comoda – della giocata online.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 12 giugno 2025: numeri vincenti e simboli

Visto che l’aspetto più interessante dei concorsi resta sempre e comunque quello legato ai possibili premi che potreste portarvi a casa con una scommessa particolarmente fortunata, come sempre facciamo vogliamo rivolgere il nostro sguardo al concorso che si è tenuto lo scorso martedì 10 giugno 2025, partendo – ovviamente non a caso – da quei 100 mila euro tondi tondi vinti da un fortunatissimo giocatore di Frosinone e passando poi a quegli altri oltre 52 mila che sono spettati a un altro fortunato, in questo caso residente a Perugia e vincitore grazie al Lotto; mentre sempre quest’ultimo gioco occupa anche la terza posizione con un bottino da 47 mila euro!

Superenalotto n. 93 del 12/6/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 93 del 12/6/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 93 del 12/6/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

IL CONCORSO DEL SUPERENALOTTO DI OGGI: QUANTO VALE IL JACKPOT MILIONARIO

Ancora più fortunato ed interessante – sempre in questo nostro capitolo dedicato ai premi vinti – l’ultimo concorso del Superenalotto nel quale abbiamo visto uscire un fantastico premio da 160 mila euro, spettato a quell’unico vincitore che si è avvicinato tantissimo alla sestina, perdendosi solamente uno dei numeri vincenti; così come, al contempo, abbiamo visto anche altri due giocatori incassare poco più di 50 mila euro sempre con una cinquina, ma che includeva 4 numeri classici e il cosiddetto “SuperStar”; mentre, se non l’aveste ancora intuito, è importante precisare che nessuno si è aggiudicato il jackpot che, nella sua costante ed entusiasmante crescita, è arrivato a valere la bellezza di 12,1 milioni di euro!

APPUNTAMENTO CON LA SMORFIA NAPOLETANA: I NUMERI FORTUNATI DI OGGI

Avviandoci alla conclusione di questo articolo e dandovi (ovviamente!) appuntamento alle ore 20 per scoprire assieme a noi de ilSussidiario.net tutti i numeri vincenti di oggi tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto, non possiamo che affidarci ancora una volta ai saggi – e forse anche fortunati – consigli della Smorfia Napoletana: la notizia che abbiamo scelto oggi ci porta leggermente indietro nel tempo, fino all’8 giugno (8 e 6 sono i vostri primi numeri), per assistere in ritardo alla tradizionale pioggia (12) di petali (72) di rosa (56) rosse (60) dal cosiddetto occhio del Pantheon (50) di Roma (65), in occasione della Pentecoste (64) per inscenare la discesa dello Spirito Santo (5) sulla Madonna e i Discepoli.