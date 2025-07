LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO TORNANO ANCHE STASERA

Proseguono gli appuntamenti con la fortuna: oggi è in programma una nuova estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i numeri vincenti che potranno regalare premi più o meno ricchi. Nel frattempo, è possibile analizzare un altro aspetto interessante: i numeri che tardano maggiormente a uscire, specialmente dopo l’ultima estrazione.

Non si vede da 127 estrazioni di fila il 26 su Firenze, che quindi è il più ritardatario e si prende la corona, salendo sul trono degli assenti.

Ai suoi piedi si sistema il 24 su Nazionale, che invece di assenze ne ha registrate 112, mentre al terzo posto c’è il 49 sempre su Firenze con i suoi 108 turni di ritardo, mentre il 35 su Roma non si vede da 104 appuntamenti e il 74 su Milano è diventato da poco centenario e chiude così la top five.

—

Superenalotto n. 111 del 12/7/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 111 del 12/7/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 111 del 12/7/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti di tutte le estrazioni sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE ULTIME VINCITE E IL NUOVO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Al centro delle estrazioni di oggi non c’è oltre ai soliti concorsi anche il Superenalotto, con il suo Jackpot che è arrivato a quota 25,1 milioni di euro per il concorso odierno. Attenzione ai premi “minori”, infatti le quote possono essere molto interessanti anche per chi non riesce a ottenere l’ambito massimo premio. Ieri sono stati centrati, ad esempio, quattro “5” da 30mila euro l’unico circa. Ancor più ricco il bottino per i 4 Stella, visto che parliamo di poco meno di 50mila euro per ognuno dei cinque fortunati.

Aggiungiamo anche 93 schedine fortunate per la categoria 3 stella, visto che in questo caso la vincita ammonta a circa 3mila e 600 euro. Queste quote si rinnoveranno con quelle di oggi, nella speranza che vi sia spazio per un altro 6, visto che l’ultimo è stato centrato nel maggio scorso, con i 35,4 milioni di euro ottenuti con una giocata effettuata a Desenzano del Garda.

LA FINALE DI WIMBLEDON E LA SMORFIA NAPOLETANA

Per l’approfondimento sulla Smorfia napoletana abbiamo deciso di puntare sulla finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per provare a capire come trasformarla in numeri da giocare. Il campo verde richiama il giardino, numero 51, poi c’è l’1, che è il numero dell’Italia, invece il tennista altoatesino può essere associato al guaglione, il ragazzo, 15.

Per la sconfitta pensiamo al 65, il pianto, nella speranza che sia il suo avversario a perdere. In momenti come questi può esserci anche un po’ di paura da parte dei finalisti, quindi spazio anche al 90. Non possiamo ignorare che la posta in palio non è solo sportiva, ma anche economica, dunque ecco il 46, per i soldi. Per i tifosi italiani, invece, c’è la speranza di fare festa, 20, con una vittoria di Sinner. Puoi giocarli su ruote simboliche come Napoli, che è la patria della Smorfia, o Roma, che rappresenta la capitale italiana.