Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 12 settembre 2025, concorso Sisal n. 146/2025. Ultime notizie, quote e jackpot
Siamo agli sgoccioli di questa settimana di settembre (per moltissimi la prima vera e propria di ritorno al lavoro dopo le meritate ferie estive) e nelle ultimissime ore della giornata ci verranno nuovamente consegnati i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, sempre sorteggiati dalla Dea Bendata in occasione delle estrazioni che si apriranno alle ore 20 e – naturalmente – sempre associati ai ricchi premi che fanno gola a tutti voi carissimi lettori e giocatori!
Per l’estrazione, ovviamente, dobbiamo aspettare ancora un attimo, ma fermo restando che i numeri ve li riporteremo tutti tra queste stesse righe che state leggendo, nel frattempo possiamo dirvi che ieri sera – giovedì 11 settembre 2025 – ha sicuramente esultato la Sardegna con un colpo singolo, nel Lotto, dal valore di ben 129mila euro; mentre il 10eLotto – sempre ieri sera – si è fermato a circa un quarto da quell’incredibile risultato con la vincita più alta della giornata pari a 30mila euro, messa a segno nel veronese.
—
Superenalotto n. 146 del 12/9/2025
Combinazione Vincente
Numero Jolly
Superstar
—
Estrazione 10eLotto n° 146 del 12/9/2025
Numero Oro:
Doppio Oro:
Extra:
—
Estrazioni del Lotto n° 146 del 12/9/2025
|Ruota
|Primo Estratto
|Secondo Estratto
|Terzo Estratto
|Quarto Estratto
|Quinto Estratto
|BARI
|CAGLIARI
|FIRENZE
|GENOVA
|MILANO
|NAPOLI
|PALERMO
|ROMA
|TORINO
|VENEZIA
|NAZIONALE
(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)
IL JACKPOT DI OGGI DEL SUPERENALOTTO, LE ULTIME VINCITE E I NUMERI PIÙ SFORTUNATI
Non è stata, invece, particolarmente fortunata la serata del Superenalotto che oltre a non aver assegnato l’ambitissimo jackpot – che, infatti, oggi è arrivato all’ottimo valore di 50,1 milioni di euro nella sua crescita che perdura ormai da diversi mesi -, tra i 4,2 milioni complessivamente vinti si è fermato alla (per così dire) “misera” quota massima di 18mila 420 euro vinti da un solo giocatore: proprio per questo, oggi ci teniamo a ricordarvi che da diverse settimane a questa parte tra i numeri sfortunati spiccano l’84, il 21 il 2; mentre spetta a voi giocatori decidere se includerli o meno nella vostre schedine.
LA SIMPATICA CORSA IN MARE DEI PINGUINI CILENI TRADOTTA DALLA SMORFIA NAPOLETANA
Sempre in questo piccolo capitoletto dedicato ai numeri che potrebbero – ovviamente senza garanzie – rivelarsi fortunati questa fortuna, vale la pena appellarci anche alla Smorfia Napoletana e ai suoi interessanti consigli: per questo venerdì 12 settembre abbiamo deciso di rivolgerci a una simpatica notizia che arriva dal Cile (79) e che vede protagonisti alcuni pinguini (29) “di Magellano” immortalati in un video durante una vera e propria corsa (39) verso il mare (1) dopo essere stati liberati (50) da una lunga degenza (56) in un centro (20) di riabilitazione (83) dove sono stati curati (11).