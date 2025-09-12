Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione numeri vincenti di oggi, venerdì 12 settembre 2025, concorso Sisal n. 146/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Siamo agli sgoccioli di questa settimana di settembre (per moltissimi la prima vera e propria di ritorno al lavoro dopo le meritate ferie estive) e nelle ultimissime ore della giornata ci verranno nuovamente consegnati i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, sempre sorteggiati dalla Dea Bendata in occasione delle estrazioni che si apriranno alle ore 20 e – naturalmente – sempre associati ai ricchi premi che fanno gola a tutti voi carissimi lettori e giocatori!

Per l’estrazione, ovviamente, dobbiamo aspettare ancora un attimo, ma fermo restando che i numeri ve li riporteremo tutti tra queste stesse righe che state leggendo, nel frattempo possiamo dirvi che ieri sera – giovedì 11 settembre 2025 – ha sicuramente esultato la Sardegna con un colpo singolo, nel Lotto, dal valore di ben 129mila euro; mentre il 10eLotto – sempre ieri sera – si è fermato a circa un quarto da quell’incredibile risultato con la vincita più alta della giornata pari a 30mila euro, messa a segno nel veronese.

Superenalotto n. 146 del 12/9/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 146 del 12/9/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 146 del 12/9/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

IL JACKPOT DI OGGI DEL SUPERENALOTTO, LE ULTIME VINCITE E I NUMERI PIÙ SFORTUNATI

Non è stata, invece, particolarmente fortunata la serata del Superenalotto che oltre a non aver assegnato l’ambitissimo jackpot – che, infatti, oggi è arrivato all’ottimo valore di 50,1 milioni di euro nella sua crescita che perdura ormai da diversi mesi -, tra i 4,2 milioni complessivamente vinti si è fermato alla (per così dire) “misera” quota massima di 18mila 420 euro vinti da un solo giocatore: proprio per questo, oggi ci teniamo a ricordarvi che da diverse settimane a questa parte tra i numeri sfortunati spiccano l’84, il 21 il 2; mentre spetta a voi giocatori decidere se includerli o meno nella vostre schedine.

LA SIMPATICA CORSA IN MARE DEI PINGUINI CILENI TRADOTTA DALLA SMORFIA NAPOLETANA

Sempre in questo piccolo capitoletto dedicato ai numeri che potrebbero – ovviamente senza garanzie – rivelarsi fortunati questa fortuna, vale la pena appellarci anche alla Smorfia Napoletana e ai suoi interessanti consigli: per questo venerdì 12 settembre abbiamo deciso di rivolgerci a una simpatica notizia che arriva dal Cile (79) e che vede protagonisti alcuni pinguini (29) “di Magellano” immortalati in un video durante una vera e propria corsa (39) verso il mare (1) dopo essere stati liberati (50) da una lunga degenza (56) in un centro (20) di riabilitazione (83) dove sono stati curati (11).