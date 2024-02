Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 13 febbraio 2024: i numeri vincenti

Inizia oggi, martedì 13 febbraio 2024, una nuova settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i giochi a premi che mettono in palio ricchissimi premi e jackpot in ben quattro appuntamenti settimanali! Quello odierno, infatti, è solamente il primo di questi appuntamenti, che si ripeteranno nuovamente nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, prima di una breve pausa in vista del prossimo martedì!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 13 febbraio 2024: i simboli vincenti

Nell’attesa dell’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che verrà fatta in serata, possiamo recuperare i premi più alti dell’ultimo concorso, ovvero che si è tenuto nella giornata di sabato 10 febbraio 2024. Partendo dal Lotto, i premi maggiori sono valsi poco più di 14mila euro l’uno a due differenti giocatori, uno di Truccazzano (Milano) e l’altro di Riace (Reggio Calabria). Da segnalare, infine, anche un premio da 13.500 euro, che completa il podio della giornata, assegnato a Goro (Ferrara).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Sabato 10 Febbraio 2024

Prima di passare al Superenalotto e al suo ricchissimo jackpot, come abbiamo recuperato le quote del Lotto, facciamo lo stesso anche con il 10eLotto. Nella giornata di sabato, il premio più alto assegnato valeva ben 30mila euro, assegnati al giocatore di Volla (Napoli) che ha centro la sequenza “8 Oro”. Inoltre, a completare la top 3 della giornata, ci sono anche due vincite da 20mila euro l’una assegnate a Foligno (Perugia) e Telgate (Bergamo), in entrambi i casi grazie a 9 numeri vincenti indovinati.

SUPERENALOTTO, COME SARÀ IL JACKPOT DI OGGI?

Messi da parte Lotto e 10eLotto, maggiore risalto va dedicato al Superenalotto, che in ognuno dei quattro appuntamenti settimanali mette in palio il montepremi massimo complessivamente più alto tra i tre giochi! Il suo valore, lo ricordiamo, dipende dal fatto che nell’ultimo concorso sia stato o meno vinto, e dato che sabato nessun giocatore se l’è portato a casa, oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 59,9 milioni di euro. Sabato, insomma, nessun 6 ma i premi non sono affatto mancati ed infatti un 2 giocatori grazie ai punti da “5” hanno vinto 103.608,93 euro l’uno! Da segnalare, inoltre, i 55.567 euro che si è portato a casa il giocatore che ha indovinato i punti “4 Stella”, mentre di superiore a mille ci sono ancora i 116 premi da 3.920 euro l’uno vinti dai giocatori che hanno centrato i punti “3 Stella”.

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 10 Febbraio 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

Ed eccoci, infine, nell’ormai classico appuntamento con la Smorfia Napoletana, sistema utile per ottenere dei numeri da giocare nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto, partendo da un sogno, un racconto o anche una notizia. Prendiamo, per esempio, la recente apertura del celebre carnevale di Rio De Janeiro, in Brasile, momento estremamente sentito dalla popolazione e che raccoglie migliaia e migliaia di turisti. Dalla Smorfia potremmo ottenere il 3, che è proprio il carnevale, ma anche il 78 o il 46, rispettivamente la parata e la sfilata. Similmente, il 33 è il carro, mentre il 2 il costume e, ancora, il 19 la maschera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA