IL SUPERENALOTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI CHE CONDUCONO AL JACKPOT MILIONARIO

Alle ore 20 in punto è iniziato il viaggio della Dea Bendata attraverso i numeri vincenti che nel corso delle prossime ore si tradurranno in ricchissimi premi per tutti voi cari giocatori, partendo – come sempre – dal Superenalotto che mette in palio il suo ambitissimo jackpot dall’incredibile valore di 72,4 milioni di euro: come da tradizione se voleste portarvelo a casa dovrete aver indovinato (grazie alle vostre scommesse sintetizzate nelle schedine) l’intera sestina che trovate nelle prossime righe!

SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 13 Febbraio 2025

Dal conto nostro ci teniamo giusto a ricordarvi che se voleste fare un secondo controllo di sicurezza sull’esito del sorteggio potrete sempre rivolgervi al sito ufficiale suprenalottifero, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli; ma dato che ormai siete arrivati fino a qui fermatevi ancora un attimo per scoprire con noi i numeri vincenti di oggi – giovedì 13 febbraio 2025 – del Superenalotto!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 11 Febbraio 2025

Ultima estrazione Superenalotto n. 25 del 13/02/2025

Combinazione Vincente

31 – 64 – 41 – 62 – 74 – 87

Numero Jolly

84

SUPERSTAR

68

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO!

Prosegue (ma è ancora piuttosto lontana dal concludersi!) la settimana del Lotto con un nuovissimo appuntamento che proprio oggi – ovviamente giovedì 13 febbraio 2025 – ci regalerà un nuovo sorteggio sembra accompagnato anche dal Superenalotto con il suo ricercatissimo jackpot e dall’immancabile 10eLotto: si tratta – di fatto – di tre tra i più apprezzati e partecipati concorsi tra i numerosissimi che più o meno quotidianamente si tengono nel nostro bel paese e che vi ricordiamo essere protagonisti di quattro differenti appuntamenti settimanali che cadono precisamente ogni martedì, (ovviamente) giovedì, venerdì e sabato sempre puntualissimi allo scoccare delle ore 20 in punto!

SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 11 Febbraio 2025

Grandi ed assoluti protagonisti del trittico di giochi – oltre che naturalmente i loro numeri vincenti – sono i premi in palio e proprio soffermandoci per un attimo su questo aspetto abbiamo il piacere di dire fin da subito che martedì 11 febbraio per la prima volta nel 2025 un giocatore è riuscito ad indovinare l’intera combinazione da 10 numeri del 10eLotto portandosi a casa la bellezza (ovviamente premio più alto dell’anno fino ad ora) di 1 milione di euro tondi; mentre dal conto suo il Lotto si è fermato alla cifra – comunque ottima – di 37mila e 500 euro centrati in quel di Bologna!

—

Superenalotto n. 25 del 13/2/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 25 del 13/2/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 25 del 13/2/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti)

DOPO UN’ALTRA GIORNATA SFORTUNATA PER IL SUPERENALOTTO È CRESCIUTO ANCORA IL JACKPOT MILIONARIO

Nel frattempo – purtroppo – sembra continuare il periodo sfortunato del Superenalotto che da diverso tempo fatica leggermente ad assegnare i suoi ricchissimi premi, tanto che ad oggi il jackpot (dopo il già citato concorso di martedì scorso) resta ancora intatto sull’orlo dei 72,4 milioni di euro: nessuno – infatti – riesce ad aggiudicarselo dallo scorso ottobre; mentre restando sull’ultimo sorteggio al quale abbiamo avuto il piacere di assistere tra i 3,9 milioni di euro complessivamente vinti vale la pena segnalare solamente che un totale di 14 giocatori si sono portati a casa cifre comprese tra i 18 e i 25 mila euro che sono state le due più alte della giornata, seguite da 104 premi da poco più di 2mila euro l’uno al terzo posto del podio.

LA SMOFIA NAPOLETANA DEDICATA AL SUPER BOWL DI LUNEDÌ STRAVINTO DAGLI EAGLES

Ora, visto che la nostra speranza è che proprio oggi qualcuno tra voi possa riuscire a portarsi a casa il jackpot del Superenalotto o qualche altro milionario premio tra Lotto e 10eLotto simile a quello che abbiamo appena citato dello scorso martedì, prima di salutarvi vi lasciamo nelle mani della Smorfia Napoletana con i suoi sempre attualissimi consigli sui numeri: visto che martedì ci siamo soffermati su Sanremo, oggi torniamo un pochino indietro nel tempo per parlarvi dell’importantissima finale (57) del campionato (80) di football (29) americano (89) che si è giocato lunedì sera e che porta il nome di Super Bowl; con un piccolo pensiero dedicato anche ai vincitori (78), ovvero i Philadelphia Eagles (tradotto in aquile, associate all’11) che hanno segnato addirittura 40 punti rispetto ai 22 dei Kansas City Chiefs.