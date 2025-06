I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E 10ELOTTO: L’ESTRAZIONE DI VENERDÌ 13 GIUGNO 2025

Con il Superenalotto che ha ormai fatto tutto quello che doveva fare questa sera, non resta che concentrarci sull’estrazione che si è tenuta pochissimi minuti fa di Lotto e 10eLotto, con tantissimi numeri vincenti che stanno già bussando alle vostre porte con i loro consueti bottini che potrebbero cambiarvi completamente la vita; mentre, nel frattempo, si è tenuto anche l’appuntamento con il Simbolotto che potete trovare nell’articolo a lui dedicato!

Anche in questo caso, e forse ancor di più, la prudenza è e resta il vostro miglior alleato nella fase di ricontrollo e, visto che ormai la sera si è fatta tarda, vi lasciamo subito ai numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 94 del 13/6/2025

02-04-05-16-20-28-31-38-40-47-50-51-53-54-56-61-64-66-73-90

NUMERO ORO: 51

DOPPIO ORO: 51-31

EXTRA: 01-08-11-12-22-25-39-45-49-74-78-79-81-84-88

Estrazioni del Lotto n° 94 del 13/6/2025

Ruota Numeri estratti BARI 51 – 31 – 66 – 49 – 01 CAGLIARI 64 – 05 – 11 – 31 – 84 FIRENZE 61 – 56 – 04 – 64 – 45 GENOVA 47 – 16 – 74 – 79 – 12 MILANO 31 – 90 – 08 – 40 – 19 NAPOLI 20 – 73 – 56 – 22 – 82 PALERMO 28 – 02 – 25 – 39 – 06 ROMA 53 – 38 – 88 – 45 – 74 TORINO 54 – 40 – 81 – 78 – 01 VENEZIA 04 – 50 – 61 – 39 – 62 NAZIONALE 67 – 43 – 87 – 38 – 54

(I numeri vincenti dei concorsi ufficiali sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ARRIVA L’ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DI OGGI

Scoccano le ore 20:00 e con loro la nostra attenzione torna a concentrarsi sui concorsi e, in particolare, sul Superenalotto, che tra i tre appuntamenti di questa sera è il primo a farsi vivo con la sua ricchissima combinazione di sei numeri vincenti che, ovviamente solo se indovinati, potrebbero farvi vincere quell’ambitissimo jackpot dal valore incredibile di 12,6 milioni di euro che attende solamente che qualcuno se lo porti a casa!

Come spesso facciamo, anche oggi vogliamo ricordarvi che l’importante è sempre controllare con la massima cura possibile la combinazione estratta e quella giocata, giusto per non cadere in facili e possibili distrazioni; mentre, visto che il tempo scorre, è giusto lasciarvi subito i numeri vincenti di oggi del Superenalotto: eccoveli e buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 94 del 13/06/2025

Combinazione Vincente

83 – 48 – 78 – 25 – 8 – 23

Numero Jolly

80

SUPERSTAR

39

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

I nuovi imperdibili sorteggi del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto sono prontissimi ad accompagnarci all’uscita di un’altra settimana di giugno con il penultimo concorso, in vista di quello di domani e di un paio di giorni di pausa fino al prossimo martedì, che inaugurerà una nuova settimana di ricchi appuntamenti, nel corso del quale la speranza è sempre la stessa: ovvero che tutti voi, carissimi lettori, possiate centrare una delle tante combinazioni e portarvi a casa un ricco premio!

Proprio a proposito di premi, anche oggi vogliamo rinnovare il nostro consueto recap delle ultime vincite più importanti, risalenti ovviamente al concorso di ieri, giovedì 12 giugno 2025: la pole position ieri è spettata al 10eLotto, che per pochissimo ha superato il collega con un doppio bottino identico da 50mila euro vinto tra Messina e Brindisi, naturalmente da due differenti giocatori; mentre qui il secondo posto era da 25mila euro per un giocatore di Rovigo.

D’altra parte, però, è bene dire che subito dietro alla pole position si è piazzato, appunto con una distanza non particolarmente lunga, il Lotto, che nella giornata di ieri è riuscito a piazzare un singolo bottino dal valore di 37mila e 500 euro in quel di Bolzano; mentre tra gli altri tanti vincitori lottiferi ci teniamo giusto a segnalare quei due premi da 21mila (con l’aggiunta del Simbolotto) e da 18mila euro!

SALE A 12,6 MILIONI DI EURO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: I PREMI DI IERI

Visto che stiamo parlando della classifica dei vincitori di ieri, è giusto dare un po’ di risalto anche al Superenalotto, visto che proprio lui, di fatto, occupa sia la prima che la seconda posizione generale se guardiamo al totale dei tre giochi: proprio nell’ultimo concorso, infatti, abbiamo visto da un lato uscire la bellezza di 10 differenti premi dal valore di poco più di 54mila euro l’uno, seguiti da tre altrettanto ottimi che per poco non sono arrivati a 53mila.

In questo caso, però, è innegabile che la cosa che più interessa a tutti voi, carissimi giocatori in cerca di fortuna e di un’occasione che possa letteralmente cambiarvi la vita, sia ovviamente il milionario jackpot del Superenalotto: l’ultima sua uscita (la seconda dell’anno) risale allo scorso 22 maggio e da quel momento la sua consueta ed ininterrotta crescita è arrivata fino a ben 12,6 milioni di euro, ovviamente in palio questa sera!

L’AMERIGO VESPUCCI TORNA IN ITALIA: I NUMERI NAVALI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Non manca neppure oggi, infine, la consueta parentesi che tutti i giorni (o almeno quelli in cui sono previste estrazioni) dedichiamo alla Smorfia Napoletana, anche oggi pronta con la sua combinazione di numerini che potrete facilmente usare per il Superenalotto e per gli altri concorsi: per scoprirli oggi dobbiamo spostarci fino a Genova (78) e in particolare al suo porto (7), dove un paio di giorni fa si è concluso (47) il viaggio (19) attorno al mondo (84) dell’ormai famoso veliero (6) Amerigo Vespucci, accolto in Liguria (69) con uno spettacolo (17) di luci (3) e droni.