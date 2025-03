Tornano ancora una volta a farci compagnia i tradizionali appuntamenti con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto che anche in questa seconda settimana di marzo sono giunti al loro secondo concorso nel quale – come sempre – non mancheranno i ricchi premi e l’ambitissimo jackpot milionario che ormai da parecchi mesi continua a non farsi vedere accrescendo il desiderio dei tantissimi giocatori che vogliono metterci le mani sopra a tutti i costi: prima di arrivare al jackpot – però – è sempre doveroso ricordare sia che le estrazioni si terranno ufficialmente a partire dalle ore 20:00, sia che le 19:30 rappresentano l’ultimo minuto utile per piazzare la vostre scommesse e partecipare al sorteggio serale!

Sempre prima di arrivare al jackpot da sempre al centro dei desideri dei tantissimi giocatori superenalottiferi, come sempre facciamo vogliamo dare risalto anche agli ultimi premi vinti: lo scorso martedì – ovvero l’11 marzo 2025 – è stato il Lotto a conquistare la prima posizione con un singolo premio dall’incredibile valore di oltre 613mila euro vinto in quel di Faenza e che ha nettamente staccato le altre posizioni della classifica dato che al secondo posto troviamo un bottino dal valore (per così dire) di ‘solamente’ 65mila euro vinto – ironicamente – sempre a Faenza nel concorso lottifero e al terzo una doppietta da 50mila assegnata tra Reggio Calabria e Rozzano; quest’ultimo nel 10eLotto.

NUOVA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO OGGI: IL JACKPOT MILIONARIO È CRESCIUTO ANCORA

Al di là del primo da oltre 600mila euro vinto nell’appuntamento lottifero di martedì, anche il Superenalotto ha voluto fare la sua (certamente non piccola!) parte visto che i premi più alti vinti nell’ultimo concorso hanno raggiunto l’ottimo valore di 90mila euro raggiunto grazie ai 5 numeri della sestina indovinati da due differenti – ed altrettanto fortunati – giocatori, con una seconda posizione del podio delle vincite che ci porta giù fino al valore di quasi 26mila euro nei quali entra in gioco anche l’opzione SuperStar; il tutto senza perdere di vista il più volte citato jackpot che – come potrete facilmente immaginare – non è stato ancora vinto ed ogg potrebbe farvi portare a casa l’incredibile somma di 85 milioni di euro!

IL COMMONWEALTH DAY INGLESE E I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Con la Smorfia Napoletana a chiudere – ancora una volta – questo nostro appuntamento nel Lotto e nel Superenalotto odierno, non ci resta che ricordarvi che in caso di ritardi o delusioni da questo sorteggio potrete sempre cercare di ‘piegare’ la sorte a vostro favore anche nella giornata di domani e in quella di sabato che ci permetteranno di misurarci con altri due concorsi; ma venendo ai numeri smorfieschi di oggi: la notizia scelta per voi è quella della recente celebrazione (53) del Commonwealth Day che in Inghilterra (26) è una delle più sentite festività (20) nazionali in cui Re (76), Regina (73), principi (13), principesse (89), duchi (41) e duchesse (66) si ritrovano tutti all’Abbazia (40) di Westminster per la tradizionale cerimonia (70).