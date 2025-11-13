Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi giovedì 13 novembre 2025, concorso Sisal n.181/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Procede inesorabile questo mese di novembre e mentre anche la seconda settimana procede verso la sua conclusione, tutti noi – specialmente voi che siete alla caccia di qualche ricchissimo premio – possiamo tornare a pensare anche ai concorsi del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto che in serata ci porteranno alla scoperta delle loro nuove combinazioni vincenti (complessivamente 14 tra tutti e tre!) con le quali potreste letteralmente diventare ricchi!

Purtroppo, questa settimana fino a questo momento – dopo una prima di novembre piuttosto ricca, va detto – sembra essere piuttosto giù di tono dal punto di vista dei premi, tanto che martedì scorso il Lotto è arrivato ad assegnare un premio singolo massimo di (per così dire) soli 25mila e 950 euro a un giocatore nuorese; mentre ha fatto decisamente meglio – ma ancora lontano dalle vette milionarie che abbiamo visto in alcune occasioni passate – il 10eLotto con il suo premio più alto della giornata che era pari a 50mila euro tondi.

È IL MOMENTO DEL SECONDO APPUNTAMENTO SETTIMANALE CON IL SUPERENALOTTO: PREMI, JACKPOT E NUMERI DI OGGI

Anche negli ambienti dedicati al Superenalotto – purtroppo – non si sono visti bottini particolarmente interessanti lo scorso martedì con il gioco classico che è arrivato a un massimo (addirittura) inferiore ai 20mila euro – precisamente 19mila e 41 – e la sola versione SuperStar (nella quale c’è un numero in più rispetto alla sestina classica, al costo di 50 centesimi aggiuntivi nella puntata classica) che si è avvicinata ai 40mila euro, senza però raggiungerli; mentre ciò che sicuramente interesserà maggiormente a tutti voi che volete giocare oggi sono quei 77,1 milioni di euro che in questo 13 novembre 2025 rappresentano il jackpot in palio!

Superenalotto n. 181 del 13/11/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 181 del 13/11/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 181 del 13/11/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

L’AURORA BOREALE ILLUMINA I CIELI ITALIANI: ECCO I NUMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

È, infine, “atmosferico” il nostro appuntamento conclusivo con la Smorfia Napoletana (che porta, ovviamente, con sé alcuni interessanti consigli fortunati sui numerini che potreste usare per la vostre schedine, qualora foste indecisi!), dedicato a un evento unico che si è visto nelle ultime ore: in questi giorni, infatti, grazie a una singolare tempesta (39) geomagnetica solare (1), i cieli (3) di tutto il mondo (47) – ovviamente Italia inclusa – sono stati illuminati (76) nella notte (30) da una fantastica aurora (37) boreale (44) di colore (32) rossastro (60).