Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 13 ottobre 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 OTTOBRE 2023

La giornata di oggi, venerdì 13 ottobre 2023, vedrà tornare protagoniste le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi maggiormente partecipati in Italia e che mettono per ben quattro volte a settimana in palio ricchissimi premi e jackpot! Quello di oggi, infatti, è il terzo appuntamento settimanale, che si ripeterà nuovamente solo nella giornata di domani, sabato, e che è già stato protagonista delle giornate di martedì e giovedì.

L’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sarà annunciato, come di consueto, in serata, quando verranno sorteggiati ed annunciati i numeri vincenti. Nel mentre, però, per farci un’idea più precisa degli eventuali premi in palio, possiamo recuperare le vincite maggiori delle estrazioni che si sono tenute ieri, giovedì 12 ottobre. Partendo dal gioco principale, ovvero il Lotto, scopriamo subito che la vincita più alta di ieri è valsa 25mila euro ad un fortunato giocatore di Varazze (Savona). Il podio, poi, si completa con i 22.500 euro vinti a Genova, e con i 20mila segnati a Napoli.

Messo da parte il Lotto, prima di passare al Superenalotto e al suo ricco jackpot, dedichiamoci anche brevemente al 10eLotto, che nella giornata di ieri ha assegnato un premio dal valore di 60mila euro a Trento, grazie ad un “8 Oro”. Importante anche la vittoria da 50mila euro con un “9 Oro” segnato da Colleferro (Roma), e vale la pena segnale anche 22.500 euro che si è portato a casa un fortunato giocatore di Civitavecchia, grazie ad un “6 Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, dopo aver scoperto gli ultimi ricchi premi del Lotto e del 10eLotto, spetta ora svelare quanto accaduto nel Superenalotto. Innanzitutto, è bene segnalare che nessuno dei numerosi giocatori è riuscito ad indovinare i punti da “6”, che gli avrebbero permesso di portarsi a casa il montepremi massimo. Questo, per quanto sia una brutta notizia, significa anche che il jackpot del Superenalotto è salito a ben 68,6 milioni di euro! Comunque sia, pur senza vincere il jackpot, 22 fortunati giocatori hanno centrato i punti “4 Stella”, dal valore di 6.902 euro per ognuno di loro. Da segnalare anche i 3.494,34 euro che hanno vinto 55 giocatori centrando i punti da “5”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o un qualche ricchissimo premio di Lotto e 10eLotto? Si tratta di una domanda importante che quasi certamente in moltissimi, almeno una volta, si saranno posti immaginando il momento in cui riusciranno a portarsi a casa un premio milionario. Il nostro consiglio, dopo aver ovviamente pensato a bisogni ed esigenze, oltre che ai propri sogni, è quello di utilizzare parte del budget per finanziare un qualche progetto in cerca di fondi.

Rivolgendoci alla piattaforma KickStarter, per esempio, potremmo scegliere il progetto Ocean Bottle, che concretamente consiste in una borraccia di alluminio modulare. Infatti, viene fornita con tre tappi differenti, che la rendono adatta a tutte le esigenze, tra chi preferisce bere con la cannuccia, chi con il beccuccio simile alle bottiglie e chi, invece, cerca un comodo thermos. Mantiene il freddo per 12 ore e il caldo per 6, mentre l’aspetto più interessante è che acquistandone una, si finanzierà anche la rimozione di circa 12 kg di plastica dagli oceani.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Infine, se qualche giocatore si trovasse indeciso sui numeri da indicare nelle schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, dovrebbe sapere che può facilmente ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con la quale si traducono in numeri i sogni, ma che può funzionare anche con i racconti e le notizie. Per fare un esempio, prendiamo la notizia che è stato mappato un totale di 220miliardi di cellule cerebrali per la prima volta nella storia, analizzando 86 miliardi di neuroni e comparando 21 ricerche differenti. Dalla Smorfia possiamo ricavare il 55, ovvero il cervello, ma anche il 14 per la mappa e il 28 per il primate, ovvero le scimmie che condividono con noi parte di quella mappa. Aggiungendo, poi, il 21 per le ricerche e l’86 per i neuroni avremo ottenuto 5 numeri utili per la scommessa.

