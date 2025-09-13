Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione numeri vincenti di oggi, sabato 13 settembre 2025, concorso Sisal n. 147/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

I NUMERI VINCENTI DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: L’ESTRAZIONE E IL JACKPOT MILIONARIO

Pronti per il momento della verità che potrebbe – grazie alle estrazioni che si sono tenute proprio in quest’ultima ora – farvi vincere il jackpot da 51 milioni di euro legato al Superenalotto? La domanda – siamo certi – è del tutto retorica visto che siete finiti proprio su questa pagina, cari lettori, e la buona notizia è che a portarvi alla scoperta dei numeri ci pensiamo noi de ilSussidiario.net!

Mettete mano alle vostre schedine, sedetevi comodi e seguiteci – con la dovuta attenzione – alla scoperta di tutti i numeri vincenti di oggi del Superenalotto: eccoveli e tantissimi auguri di buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 147 del 13/09/2025

Combinazione Vincente

37 – 31 – 28 – 26 – 35 – 65

Numero Jolly

30

SUPERSTAR

5

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Ultima chiamata – almeno, per questa seconda settimana di settembre – per chiunque voglia provare a segnare un’importante vincita grazie ai numerini che verranno estratti nel corso della serata e che saranno gli odierni vincenti per i concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto: un’occasione per moltissimi – come sempre – imperdibile, ma che di fatto si ripeterà anche in modo del tutto identico la prossima settimana con i soliti quattro appuntamenti tra martedì e sabato!

Come di consueto il sabato, per ora l’Agenzia dogane e monopoli non ha ancora reso noti i premi vinti nella serata di ieri – ovviamente venerdì, il 12 settembre 2025 – e proprio per questa ragione a tutti voi che volete compilare le vostre schedine, possiamo dire che sulle undici ruote del Lotto resta il numeri 74 su Milano il più sfortunato, ben accompagnato (pur a distanza) dall’89 sulla ruota veneziana e dal 2 su quella genovese; mentre il più fortunato in assoluto è il 45 su Venezia.

Estrazione 10eLotto n° 147 del 13/9/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 147 del 13/9/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

UN’ALTRA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO CON IL JACKPOT AI MASSIMI: QUANTO VALE OGGI?

Per quanto riguarda, invece, i numeri sfortunati (e quelli fortunati!) del Superenalotto possiamo dirvi che non è cambiata la classifica che abbiamo già scoperto qualche giorno fa tra queste stesse pagine, con il trio 84-21-2 ch resta in testa alla classifica e – contemporaneamente – il tris 86-6-85 che si piazza agli antipodi; mentre qui possiamo anche dirvi che ieri sera il più alto tra i premi vinti ha superato di pochissimo i 42mila euro: dato che implica, naturalmente, il fatto che nessuno si sia aggiudicato il jackpot, oggi arrivato al valore – tra i più alti di quest’anno – di ben 51 milioni di euro!

I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATI AI PINK FLOYD: IL 50ESIMO DI “WISH YOU WERE HERE”

È, infine, musicale il nostro appuntamento di oggi con la Smorfia Napoletana che nel consigliarvi qualche (potenzialmente) fortunato numerino per le vostre scommesse ha scelto di rivolgersi a uno dei gruppi musicali più influenti degli ultimi decenni: solamente ieri (e avete già quattro numeri: 12, 9, 20, 25), infatti, si è celebrato il 50esimo (il 50, per le vostre schedine) anniversario (16) della pubblicazione (13) dell’album (23) “Wish You Were Here” dei britannici (26) Pink Floyd, dedicato a temi profondi come l’assenza (38) e la perdita (6); da molti ritenuto dedicato (65) all’ex frontman (32 per il cantante) Syd Barrett.