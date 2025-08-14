Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, giovedì 14 agosto 2025, concorso Sisal n. 129/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

È nuovamente oggi – giovedì 14 agosto 2025 – il giorno in cui potrete provare a mettere le mani su qualche interessantissimo bottino in palio nel Lotto, del 10eLotto e nel Superenalotto coi concorsi che non si sono interrotti nel corso di questa caldissima estate e che non si prenderanno nessuna reale vacanza neppure nei prossimi giorni: oggi – come sempre – l’estrazione si terrà alle ore 20 in punto e – nuovamente: come sempre – per conoscere tutti i numeri dovremo aspettare almeno fino alle 21 che si chiudano i vari sorteggi!

Abbiamo parlato da pochissimo del fatto che i concorsi non si prenderanno nessuna vacanza estiva, ma in realtà dobbiamo anche precisare che domani – ovvero venerdì 15 agosto, giornata in cui celebriamo Ferragosto con le attesissime grigliate – una piccola pausa ci sarà: le tre estrazioni collegate al Lotto, infatti, non si terranno; ma tutti voi che lo desiderate potrete anche semplicemente recuperare lunedì prossimo, con una settimana (quella tra il 18 e il 24) che ci regalerà ben sei differenti sorteggi!

Superenalotto n. 129 del 14/8/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 129 del 14/8/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 129 del 14/8/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

38 MILIONI DI EURO È IL VALORE DI OGGI DEL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: STA SERA I NUMERI VINCENTI

Senza che guardiamo troppo in là, per ora è bene che ci soffermiamo sulla giornata e sulla serata di oggi in cui avremo comunque la possibilità di provare a vincere i consueti premi che ben conoscerete: tra questi ovviamente l’attenzione della quasi totalità di voi ricadrà sul jackpot del Superenalotto che è arrivato a valere la bellezza di 38 milioni di euro tondi tondi; decisamente interessanti nel caso in cui vogliate cambiare completamente la vostra vita, ma al contempo anche – va sempre precisato – piuttosto difficili da vincere dato che le probabilità sono appena una ogni (quasi) 623 milioni di schedine.

I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATI A FERRAGOSTO: DOMANI GRIGLIATE, PICNIC E SCAMPAGNATE

E con l’avvicinarsi delle ferie estive, neppure la Smorfia Napoletana è disposta a lasciarvi al vostro destino, tanto che anche oggi è pronta per regalarvi qualche imperdibile (e speriamo, soprattutto ricco!) consiglio sui numeri potenzialmente vincenti di questa sera: ovviamente per l’occasione festiva la scelta tra le tante notizie ricade sul caldo (7) Ferragosto (19) che ci attende tra pochissime ore, storicamente associato all’Assunzione (74) al cielo (3) di Maria (77), ma divenuta occasione di convivialità tra grigliate (56), picnic (88) e scampagnate (2).