Lotto e Simbolotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 14 dicembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Così come poco fa abbiamo recuperato i numeri vincenti del Superenalotto, che si trovano poco più avanti in questa pagina, l’attenzione ora va alle estrazioni di Lotto e 10eLotto! Da pochissimo, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che dopo la breve parentesi dedicata al Simbolotto, ha lasciato il palco agli ultimi 10 numeri fortunati di oggi. In ballo, insomma, ci sono parecchi numeri, con il concreto rischio che la stanchezza causi un momento di distrazione, compromettendo le nostre possibilità di vincita.

Prima di gettare la schedina nella spazzatura, però, dopo aver controllato questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe fare una seconda verifica con il tool automatico di verifica della vincita presente sui siti dei due giochi, nel quale basta inserire il codice identificativo della propria scommessa. Lasciamo, però, subito la parola ai numeri vincenti delle estrazioni di Lotto e 10eLotto, auspicandoci che sia una serata fortunata e ricca per tutti i lettori!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 172 del 14/12/2023

3 – 9 – 10 – 18 – 21 – 22 – 28 – 29 – 37 – 56 – 61 – 66 – 68 – 70 – 71 – 74 – 77 – 80 – 86 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 71

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 71 – 68

Extra: 6 – 11 – 14 – 19 – 31 – 34 – 35 – 36 – 53 – 59 – 67 – 75 – 76 – 84 – 88

Lotto, estrazione n° 172 del 14/12/2023 BARI 71 68 37 36 19 CAGLIARI 18 9 66 84 53 FIRENZE 80 22 28 10 5 GENOVA 74 70 11 67 28 MILANO 86 77 35 14 40 NAPOLI 56 10 75 88 37 PALERMO 90 21 76 59 82 ROMA 29 3 6 34 86 TORINO 10 70 90 6 80 VENEZIA 74 61 31 19 20 NAZIONALE 36 53 73 75 22

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Anche oggi, finalmente, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con le estrazioni che si sono aperte da pochi minuti, inaugurate dall’ultimo dei tre giochi! Oggi ricordiamo che c’è in palio un jackpot dal valore di ben 30,9 milioni di euro, in attesa di coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti. Al fine di non rischiare di sprecare un’occasione letteralmente milionaria, consigliamo a tutti i giocatori di porre la massima attenzione nel ricontrollo della propria schedina, per evitare distrazioni.

Dopo aver dato un’occhiata a questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe fare anche un secondo controllo sul sito ufficiale del gioco, oppure su quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, senza ulteriori indugi lasciamo subito la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 172 del 14/12/2023

Combinazione Vincente

86 22 37 28 53 39

Numero Jolly

78

Superstar

70

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 DICEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 14 dicembre 2023, si terrà il secondo appuntamento settimanale con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi più apprezzati e partecipati in Italia che mettono in palio ricchi premi e jackpot in ben quattro estrazioni distinte. Oltre a quelle odierne, infatti, i giochi sono stati protagonisti anche della giornata di martedì e torneranno nuovamente domani e sabato, prima di una breve pausa in vista del prossimo martedì.

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto verranno annunciati in serata, ma nel frattempo per farci un’idea dei premi potenzialmente in palio, possiamo recuperare le quote dell’estrazione di martedì 12 dicembre. Il premio più alto del Lotto martedì valeva ben 50.596 euro, vinti da un fortunato giocatore di Concorezzo (Monza e Brianza). Similmente, sono stati assegnati due premi identici da 11.875 euro l’uno a Battaglia Terme (Padova) e a Trieste. Da segnalare, infine, anche gli 11.875 euro vinti a Morbegno (Sondrio).

Prima di scoprire i premi più alti del Superenalotto dai quali dipende anche il jackpot in palio, come abbiamo recuperato le quote del Lotto, diamo anche un’occhiata a quelle del 10eLotto! Il premio più alto della giornata di martedì valeva ben 100.001 euro, vinti dal fortunato giocatore che a Bedizzole (Brescia) ha centrato un “9 Doppio Oro”. Un altro giocatore di Grandate (Como), invece, grazie ad un punto da “9” si è portato a casa 52.001 euro, ma vale la pena anche citare i 20mila vinti a Brugherio (Monza e Brianza).

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, dopo aver messo da parte il Lotto e il 10eLotto, l’attenzione va dedicata al Superenalotto, che mette in palio il premio in assoluto più alto tra i tre giochi! Nella giornata di martedì nessun giocatore è riuscito ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, che per quanto sia una brutta notizia significa anche che oggi il jackpot del Superenalotto vale 30,9 milioni di euro! Vale, tuttavia, la pena segnalare i due premi da 81.430,01 l’uno vinti dai fortunati che hanno centrato i punti da “5”, così come altri 179 giocatori hanno portato a casa 2.488 euro grazie ai punti da “3” con l’opzione Stella.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Sicuramente in molti almeno una volta si saranno posti questa domanda, fantasticando un giorno di riuscire a mettere le mani su un qualche ricco bottino. Il nostro consiglio, dopo aver ovviamente pensato alle proprie esigenze, è quello di utilizzare parte del budget per finanziare un qualche innovativo progetto in cerca di fondi.

Prendendo spunto dalla piattaforma KickStarter si potrebbe optare per il progetto GripFlip, che farà sicuramente piacere a tutti gli appassionati di cucina. Si tratta, infatti, di un set di tre strumenti da cucina, tra spatola, cucchiaio profondo e pinza, creati in modo che siano poco ingombranti ed inseribili (a coppia) all’interno di un corpo in acciaio che le trasformerà in comode pinze con teste intercambiabili.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se qualche giocatore, nella fase di compilazione della schedina di Lotto, 10eLotto e Superenalotto fosse indeciso sui numeri su cui puntare, prima di andare nel panico potrebbe utilizzare il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana. Questa, infatti, permette di convertire in numeri i sogni, ma anche i racconti e le notizie. Per fare un esempio, prendiamo l’anniversario di ieri dei 70 anni dalla prima telecronaca in diritta televisiva, durante un match calcistico tra Italia e Cecoslovacchia. Dalla Smorfia potremmo ricavare il 62 che è la televisione, ma anche l’1 per il calcio, oppure il 9 per la palla. Aggiungendo, poi, il 10 o il 22, che sono il bianco e il nero come la tv negli anni ’50, oppure anche il 53 come l’anno o il 70 come l’anniversario, avremmo ottenuto delle ottime indicazioni per la schedina!











