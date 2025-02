Proprio oggi – venerdì 14 febbraio 2025, giornate di San Valentino dedicata agli innamorati di tutto il mondo – è la penultima giornata della settimana per misurarvi (e misurarci) con i classici ed amatissimi concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che nel corso della serata ci consegneranno i loro consueti numeri vincenti sempre associati a premi e jackpot decisamente interessanti, talvolta – addirittura, ma ovviamente con un dose di fortuna tutt’altro che trascurabile – milionari: l’appuntamento (e se siete soliti frequentare questi ricchi ambienti) è fissato allo scoccare esatto delle ore 20:00 ed ovviamente nel frattempo potrete sempre correre in ricevitoria per piazzare qualche nuovissima scommessa e sperare di accaparrarvi uno dei già citati premi!

E visto che ci stiamo ronzando attorno da diverse righe ormai, possiamo proprio porre la nostra attenzione sui premi più interessanti che sono stati vinti in occasione dell’ultimissimo concorso – ovvero quello che si è tenuto ieri, giovedì 13 febbraio – con un Lotto che finalmente è riuscito a strappare la prima posizione della classifica generale con un bottino da addirittura 62mila euro assegnato a Roma; mentre è nuovamente il 10eLotto ad accaparrarsi il secondo e terzo posto con due premi da 50 e 40mila euro vinti entrambi nel capoluogo abruzzese L’Aquila.

NON SI ARRESTA LA CRESCITA DEL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE IL MILIONARIO BOTTINO IN PALIO OGGI

In tutto questo – però – non possiamo tralasciare il fatto che in realtà il primissimo posto (ed anche il secondo, a ben guardare) del podio delle vincite di ieri spetterebbe di diritto al Superenalotto che dopo un paio di settimane a rilento è tornato a far piovere ricchissimi bottini in tutta la nostra bellissima penisola: ci riferiamo – in particolare – ad un singolo colpo da più di 546mila euro messo a centro grazie a cinque numeri e al jolly (ovvero la combinazione 5+1) e ad altri cinque bottini identici da più di 55mila euro l’uno che sono stati postati a casa da altrettanti giocatori nella categoria di punti da 4 Stella; mentre – purtroppo o per fortuna, a seconda di come lo si guardi – il jackpot è rimasto intaccato e ha continuato il suo percorso di crescita che proprio oggi l’ha portato a sfiorare la soglia del 72,9 milioni di euro!

NEL GIORNO DEGLI INNAMORATI TORNA LA SMORFIA NAPOLETANA: I NUMERI FORTUNATI DI SAN VALENTINO

Visto che il tempo da qui alle estrazioni stringe sempre di più, se foste tra i giocatori intenti a correre a giocarvi qualche altra combinazione per Lotto, 10eLotto e Superenalotto nel caso potessero servirvi vi lasciamo i nostri consueti consigli sui numeri che abbiamo tratto ancora una volta dalla Smorfia Napoletana: quasi naturalmente oggi, 14 febbraio (che di per sé son già due numeri, ovvero 14-2) l’attenzione non può che ricadere sui festeggiamenti di San Valentino (49) che porteranno tutti gli innamorati (80) del mondo a celebrare il loro eterno amore (nuovamente il 2) suggellandolo con regali (3), cioccolatini (11), fiori (13) e cenette (43) romantiche (76) a lume di candela (74).