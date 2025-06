Lotto, 10eLotto e Superenalotto di nuovo protagonisti con le estrazioni di oggi, sabato 14 giugno 2025, con le quali i giocatori si rimettono a caccia dei premi, tra ruote da scoprire e Jackpot a cui dare l’assalto. Presto scopriremo tutti i numeri vincenti, nel frattempo ci sono quelli dei ritardatari, i numeri che si fanno più attendere per quanto riguarda il primo gioco sopracitato.

Quello più atteso è il 26 su Firenze, visto che ha accumulato 111 assenze. Alle sue spalle c’è un altro numero fiorentino, l’83, che di ritardi ne ha accumulati 109. Al terzo posto troviamo il 24 su Nazionale, che non è neppure centenario, visto che ha collezionato 96 assenze.

Alle sue spalle una strana coppia, accomunata dall’aver raggiunto 94 turni di assenza. Sono loro a completare la top five: 51 su Napoli e 27 su Bari. Ora però scopriamo le quote e le ultime vincite del gioco che può valere il ricco Jackpot.

—

Superenalotto n. 95 del 14/6/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 95 del 14/6/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 95 del 14/6/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

LE ULTIME QUOTE DEL SUPERENALOTTO E IL NUOVO JACKPOT

Nell’ultima estrazione del Superenalotto, svoltasi ieri, nessun giocatore è riuscito a centrare il tanto ambito “6”, facendo così salire ulteriormente il Jackpot, che raggiunge ora i 13,5 milioni di euro. Nonostante l’assenza del premio massimo, non sono mancate vincite di rilievo: sei giocatori hanno indovinato cinque numeri, ottenendo ciascuno un premio di 20.095,03 euro. Da segnalare anche l’ottima performance del “3 Stella”, con 62 schedine vincenti, ognuna delle quali ha fruttato un premio di 2.050 euro.

Per quanto riguarda il 4, nel complesso sono stati registrate 444 vincite da 282,15 euro l’una, invece i 3 sono stati 18.147, ognuno dei quali da 20,50 euro. Ci sono poi i 2 da 5 euro: in questo caso le schedine fortunate sono state 260.832. Per quanto riguarda le vincite Superstar, le quote segnalano ben 1.061 vincite 2 Stella da cento euro, 6.975 schedine fortunate per 1 Stella da 10 euro e 14.225 vincite per la categoria 0 Stella da 5 euro.

LA LUCE, IL SOLE E LA SMORFIA NAPOLETANA

Per l’appuntamento di oggi con la Smorfia napoletana, uno strumento utile per farsi un’idea dei numeri da giocare per le estrazioni di oggi, tiriamo in ballo l’importanza della luce del sole e i suoi benefici, non solo a livello di salute, ma anche per il buon umore. Non è necessario affidarsi ai sogni e alle sue interpretazioni per tirar fuori una combinazione numerica con cui tentare la fortuna, e ora ve lo dimostriamo.

In primis, non bisogna essere letterali nelle associazioni, basti pensare al 47, il morto che parla, che è associato spesso alla rivelazione, quindi può essere interpretabile come la luce che illumina. Il 17 la disgrazia può essere scelto in chiave positiva, per scongiurarla, quindi in chiave benefici. Discorso simile per 90 la paura, da usare come contrario del benessere, quindi per scacciare i malanni. Molto più semplice per il buonumore e l’allegria, visto che c’è il 19, la risata.