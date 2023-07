Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 14 luglio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 LUGLIO 2023

Nella giornata di oggi, venerdì 14 luglio 2023, torna l’appuntamento settimanale extra con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto! Infatti, oltre alle ormai consuete estrazioni che si tengono tutti i martedì, giovedì e sabato, recentemente è stato aggiunto questo nuovo appuntamento, i cui proventi saranno devoluti nella ricostruzione dell’Emilia Romagna dopo il terribile nubifragio di alcuni mesi fa.

Il funzionamento di queste estrazioni è il medesimo di tutte le altre volte, pertanto per conoscere l’esito ed i numeri vincenti di tutti e tre i giochi occorrerà attendere questa sera, quando avverranno le estrazioni ufficiali. Mentre attendiamo, possiamo però recuperare quanto accaduto in occasione della scorsa estrazione, ovvero quella di ieri, giovedì 13. Partendo al Lotto, la vincita più alta registrata a Capaccio Paestum (Salerno), dal valore di ben 52.500 euro, seguita dai 50.6000 euro vinti a Roma. Da segnalare, poi, anche la vittoria da 50.450 euro assegnata ad un giocatore di Castel Volturno (Caserta). Complessivamente, ieri il Lotto ha assegnato oltre 7 milioni di euro in tutta Italia

Messo da parte il Lotto, prima di scoprire se qualche giocatore si è portato a casa il jackpot del Superenalotto, recuperiamo anche brevemente l’esito del 10eLotto, che complessivamente ha assegnato ben 21,3 milioni di euro in tutta Italia. La vincita più importante è stata segnata a Somma Vesuviana (Napoli), dall’incredibile valore di ben 100 mila euro con un “8 Doppio Oro”. A Rocca di Neto, invece, un fortunato giocatore con un “4 Oro” ha vinto ben 60 mila euro, mentre il terzo posto del podio spetta a Falconera Marittina (Ancona) dove un “7 Doppio Oro” ha permesso ad un giocatore di portarsi a casa 30 mila euro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Recuperato l’esito del Lotto e del 10eLotto di ieri, non rimane ora che dedicarci all’apprezzatissimo Superenalotto, con il suo importante e ricchissimo montepremi. Ieri nessun giocatore è riuscito a mettere le mani sul punto da “6”, e questo significa che oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 25,8 milioni di euro! Nessun “6”, ma contestualmente un fortunatissimo giocatore di Monterotondo (Roma) ha centrato il “5”, portandosi a casa ben 191.059,75 euro. Da segnalare, poi, anche i 77 giocatori che grazie ad un “3 Stella” si sono portati a casa 3.384 euro l’uno.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Soffermandoci un attimo ad immaginare, o sperare, di riuscire a mettere le mani sul jackpot del Superenalotto, potremmo anche chiederci cosa farcene di quell’importante budget. Ovviamente, la prima cosa da fare dovrebbe essere pensare alle proprie esigenze e necessità, magari poi togliendosi anche alcuni sfizi o desideri, dedicando infine un pensiero a parenti ed amici. Con un’altra parte del primo, poi, si potrebbe anche pensare di finanziare un innovativo progetto, prendendo spunto dalla piattaforma Kickstarter. Oggi, per esempio, suggeriamo Pinter, ovvero uno spillatore per birra che farà sicuramente la felicità di tutti gli appassionati! Leggero ma robusto, ed anche colorato, garantisce a tutti gli appassionati un set con cui spillare alcune birre artigianali, tutte da gustare!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Chi fosse alla ricerca di suggerimenti sui numeri da giocare nel Lotto, nel 10eLotto o nel Superenalotto, attirato dai ricchi premi ma indeciso, potrebbe rivolgersi al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, che traduce i sogni, i racconti e le notizie in numeri. Per fare un esempio, prendiamo l’avvistamento di ieri di un cucciolo di balena al largo della spiaggia in Spagna di La Antilla. Dalla Smorfia, potremmo ricavare il 76, che rappresenta la balena, oppure anche l’1 per il mare, o ancora l’80 per la spiaggia, o il 39 per l’acqua.











