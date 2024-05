Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, Martedì 14 Maggio 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, ECCO GLI ESITI DI OGGI!

Abbiamo visto poco fa (li trovate poco più avanti nel caso li abbiate persi!) i numeri vincenti del Superenalotto e, nel frattempo, in quel di Roma e Milano sono state fatte le estrazioni del Lotto e poi – poco dopo – quelle del 10eLotto, con le loro 13 combinazioni che speriamo possano portarvi tantissima fortuna, oltre ovviamente a qualche ricco premio che potrebbe anticipare la vostra pensione!

Oltre alla precauzione di controllare con cura la vostra schedina, in questo caso vi ricordiamo anche che per riscuotere il vostro eventuale premio avrete fino ad un massimo di 90 giorni di tempo prima che decada e non potrete fare più nulla per ricattarlo: quindi, affrettatevi anche perché dovrete presentare la schedina perfettamente conservata, senza pieghe o sgualciture. Vi abbiamo trattenuti abbastanza, però, e senza farvi perdere la pazienza passiamo subito la palla ai numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, augurandovi ancora al volo le migliori fortune su cui possiate contare!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL LOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 77 del 14/05/2024

9 – 12 – 18 – 20 – 34 – 50 – 54 – 57 – 58 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 72 – 74 – 83 – 84 – 89 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 34

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 34 – 50

Extra: 24 – 31 – 32 – 33 – 35 – 40 – 41 – 42 – 49 – 55 – 56 – 60 – 81 – 85 – 88

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 77 del 14/05/2024 BARI 34 50 65 35 31 CAGLIARI 62 83 20 56 85 FIRENZE 9 90 41 32 33 GENOVA 66 72 88 81 40 MILANO 89 64 72 12 39 NAPOLI 12 57 42 18 33 PALERMO 63 18 24 60 88 ROMA 84 74 64 49 1 TORINO 64 50 56 12 89 VENEZIA 54 58 55 89 53 NAZIONALE 12 79 46 54 38

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Dopo una – almeno per voi giocatori più ‘ansiosi’ – lunga giornata di attesa è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti del Superenalotto, che come ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato apre le danze delle estrazioni lottifere, prima di lasciare la parola al Lotto e al 10eLotto! Anche si vi abbiamo appena detto che l’attesa è finita, prima di rivelarvi i numeri vincenti vi invitiamo – come spesso facciamo – a non affidarvi esclusivamente alle nostre parole, controllando per precauzione se i numeri vincenti che vi riportiamo corrispondono a quelli presenti sul sito del gioco perché la precauzione quando ci sono ben 20,9 milioni in palio non è mai troppa!

Ora, però, è giusto lasciare la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, ricordandovi che tra pochi minuti torneremo tra queste stesse righe per portarvi in dono anche le combinazioni del Lotto e del 10eLotto, prossime a concludere la loro giornata lavorativa!

Ultima estrazione Superenalotto n. 76 del 14/05/2024

Combinazione Vincente

39 – 61 – 11 – 27 – 43 – 85

Numero Jolly

52

Superstar

43

LOTTO E SUPERENALOTTO, OGGI UN’ALTRA ESTRAZIONE SUPER FORTUNATA?

Siamo sempre più vicini alla metà del mese di maggio, con l’aria estiva che inizia a farsi sentire e il cielo sempre più blu e luminoso; ma prima non possiamo dimenticarci l’appuntamento fissato oggi – martedì 14 maggio 2024 – con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto! Il mese di maggio è stato ricco di delusioni, ma vi avevamo promesso che la ruota sarebbe girata e, infatti, pochi giorni fa qualcuno nel nostro Bel Paese si è portato a casa la bellezza di oltre 101 milioni di euro: di cosa parliamo? Ovviamente del jackpot del Superenalotto, che si è azzerata ripartendo da una base di 20 milioni.

Prima di arrivare al jackpot, però, come saprà bene chi tra voi cari lettori ci segue più assiduamente in tutte queste tappe settimanali con i giochi associati al Lotto, ci piace dedicare una piccola parentesi anche alle statistiche, utili per ‘guidare’ la vostra scommessa. Tra tutti i numeri delle 11 ruote del Lotto – giusto per scegliere il gioco ‘principale’ – dopo l’ultima estrazione il 62 su Venezia ha registrato la sua 106esima assenza, seguito da 97 giorni dall’8 sulla stessa ruota e da 94 estrazioni anche dal 29 sulla ruota del Lotto di Torino.

DOPO IL COLPO DA 101 MILIONI, QUANTO VALE OGGI IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Mettiamo da parte per un secondo il Lotto: vi abbiamo parlato del jackpot del Superenalotto e quasi certamente la vostra attenzione si sarà concentrata proprio su queste due semplici (ma ricchissime!) parole e senza tenervi troppo sulle spine vi annunciamo fin da subito che oggi varrà ben 20,9 milioni di euro! L’ultima volta che la Dea Bendata ha deciso di rendere milionario un giocatore l’ha fatto con un jackpot da 101,5 milioni, che pur essendo appena un terzo di quello record da oltre 371 milioni – vinto nel 2023 – è il nono più alto dei 25 anni di storia del Superenalotto.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER IL LOTTO E IL SUPERENALOTTO SUL CARPET DI CANNES

Vi abbiamo parlato di premi, di statistiche e di tutte queste parole che vi fanno sognare di riuscire a mettere le mani su qualche bottino del Lotto, del 10eLotto o del Superenalotto che vi cambierà la vita; e a proposito di sogni eccoci qua con l’appuntamento con la Smorfia Napoletana, il ‘gioco’ che tradurrà i vostri sogni (anche se noi useremo la cronaca) in numeri pronti per le schedine!

Le pagine di cronaca oggi sono quasi completamente incentrate sull’inizio del festival di Cannes, che durerà da oggi fino al 25 di maggio ed è giunto alla sua 77esima edizione. Che numeri potrebbe suggerirci la Smorfia? Per comodità dividiamoli tra persone e oggetti: nel primo caso ci sarebbero il 35, il 52 e il 18, che sono l’attore, l’attore cinematografico e il regista (ovvero chi riceverà i premi nel corso del festival); mentre nel secondo troveremmo il 41 e il 48 (‘cinema’ e ‘film’), ma anche il 64 che rappresenta la Palma come la forma del premio che – a sua volta – è associato al 74.











