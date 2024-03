Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 14 Marzo 2024

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver scoperto i numeri vincenti del Superenalotto, che si trovano poco più avanti in questa stessa pagina, l’attenzione va ora rivolta al Lotto e al 10eLotto! Da pochissimi minuti, infatti, si è chiuso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che dopo la breve (ma ricca) parentesi dedicata al Simbolotto, ha lasciato spazio agli ultimi 10 numeri fortunati di oggi. Si tratta, insomma, di parecchi numeri da controllare e, infatti, suggeriamo di utilizzare, oltre a questo sito, ilSussidiario.net, anche il comodo tool automatico per verificare la vincita presente sui siti ufficiali dei giochi.

Questo, infatti, una volta inserito al suo interno il codice identificativo della propria schedina, restituirà immediatamente l’importo dell’eventuale vincita. Fatte le dovute premesse, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, augurando a tutti i lettori le migliori fortune possibili!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 42 del 14/03/2024

1 – 13 – 18 – 23 – 24 – 30 – 33 – 44 – 47 – 48 – 51 – 61 – 63 – 79 – 80 – 83 – 85 – 86 – 87 – 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 18

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 18 – 79

Extra: 4 – 9 – 11 – 26 – 27 – 32 – 38 – 40 – 56 – 66 – 67 – 69 – 72 – 76 – 88

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 42 del 14/03/2024 BARI 18 79 33 13 66 CAGLIARI 30 83 61 69 20 FIRENZE 51 85 18 9 73 GENOVA 30 48 67 88 71 MILANO 47 89 72 27 54 NAPOLI 87 13 4 40 88 PALERMO 44 86 76 9 63 ROMA 47 23 26 67 17 TORINO 80 24 11 38 18 VENEZIA 63 1 32 56 37 NAZIONALE 7 69 45 48 33

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi, giovedì 14 marzo 2024, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con le estrazioni che si sono aperte da pochi minuti! Ad aprire le danze, come sempre, c’è l’ultimo dei tre giochi, che oggi mette in palio un jackpot di ben 74,5 milioni in attesa di chi indovinerà tutti i numeri vincenti, oltre ovviamente ai numerosi altri premi per tutti i giocatori che indovineranno solo parte della sestina.

Prima di passare ai numeri, però, invitiamo tutti i giocatori a verificare la veridicità della sequenza riportata su questo sito, ilSussidiario.net, utilizzando anche quello ufficiale del gioco o dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, scopriamo subito i numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle imminenti estrazioni di Lotto e 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 41 del 14/03/2024

Combinazione Vincente

68 55 51 23 14 76

Numero Jolly

77

Superstar

86

OGGI COME ANDRANNO LOTTO E SUPERENALOTTO? VEDIAMO LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE…

Tornano nella giornata di oggi, giovedì 14 marzo 2024, gli ormai tradizionali appuntamenti con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, gli apprezzatissimi concorsi che mettono in palio ricchissimi premi e jackpot! Quella di oggi, peraltro, è solamente il secondo dei quattro differenti appuntamenti che si tengono ogni settimana, puntualmente ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto verranno annunciati solamente in serata, ma nell’attesa, per farci un’idea dei possibili premi in palio, possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello di martedì 12 marzo 2024. Partendo dal Lotto, il premio più alto di martedì è valso ben 50mila euro, vinti da un giocatore di Castelpetroso (Isernia). Il secondo posto del podio, invece, è occupato dai 21.739 euro vinti a Milano, seguiti, infine, dai 21.660 assegnati ad un fortunato giocatore di Concesio (Brescia).

Recuperate le quote del Lotto, prima di dedicarci al Superenalotto e al suo ricchissimo jackpot, una menzione d’onore spetta anche al 10eLotto, il cui premio più alto di martedì valeva ben 20mila euro centrati grazie alla sequenza da “9” da un giocatore di Spoltore (Pescara). Lo seguono, poi, da un doppio premio da 15mila euro, vinti a San Severo (Foggia) e a Bisuschio (Varese), rispettivamente grazie ad un “4 Oro” e ad un “6 Doppio Oro”. Chiudono, infine, la top 3 i 10mila euro vinti ad Andria (Barletta-Andria-Trani) con un “6”.

IL JACKPOT IN PALIO OGGI

Messe da parte le quote del Lotto e del 10eLotto, l’attenzione va ora rivolta al Superenalotto, che in ognuno dei quattro appuntamenti settimanali mette in palio il premio massimo più alto. Questo, inoltre, cresce di estrazione in estrazione, fino a quando un giocatore riesce a portarselo a casa, e dato che nell’ultimo concorso nessuno è riuscito ad aggiudicarselo, oggi il jackpot del Superenalotto vale 74,5 milioni di euro!

Come sempre, tuttavia, neppure martedì sono mancati i ricchi premi, tra cui i 47.912,13 euro che si sono aggiudicati i quattro giocatori che hanno indovinato 5 tra i 6 numeri vincenti. Similmente, altri 3 ne hanno vinti 31.892 indovinando 4 numeri, con l’opzione “Stella” e segnaliamo anche che 152 giocatori ne hanno vinti 2.542, grazie alla sequanza “3 Stella”.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Indecisi sui numeri da puntare nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto? Niente paura perché, in caso, ricordiamo che esiste il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, che ‘traduce’ i sogni, ma anche le notizie e i racconti, in numeri, utili appunto per le schedine. Per fare un esempio di come funziona, prendiamo la notizia del recente trapianto di fegato effettuato al Centro Trapianti di Modena, su un uomo di 66 anni, con tecniche totalmente robotiche, primo caso in Italia e terzo al mondo. Dalla Smorfia potremmo, dunque, ottenere il 66 che rappresenta il robot, oppure il 62, che è il trapianto. Similmente, il 59 è l’intervento, il 12 il chirurgo. Ancora, il 45 rappresenta il fegato ed il 41 è l’ospedale. Avremo, così, ottenuto 6 numeri da cui partire per le schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.











