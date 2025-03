LOTTO E 10ELOTTO: TUTTI I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Come vi avevamo già anticipato qualche minuto fa, dopo aver archiviato l’estrazione del Superenalotto (che comunque potete sempre recuperare scorrendo poco più in basso questo stesso articolo, nel caso ve la foste persa!) ci sono anche il Lotto e il 10eLotto in attesa di donare i loro sempre interessantissimi – ma purtroppo raramente milionari – premi a chiunque avrà indovinato almeno una parte delle rispettive combinazioni vincenti estratte pochissimi minuti fa!

SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 14 Marzo 2025

Dal conto nostro ci limitiamo ad invitarvi a porre la massima attenzione nel ricontrollo delle vostre schedine per non rischiare di finire ‘vittime’ di qualche distrazione, ricordandovi anche che avrete fino a 60 giorni per incassare l’eventuale premio; passando infine la parola agli attesissimi numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto accompagnati dai nostri auguri di buona fortuna!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 13 Marzo 2025

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 42 del 14/3/2025

01 – 02 – 14 – 25 – 28 – 30 – 36 – 37 – 41 – 43 – 46 – 49 – 50 – 51 – 57 – 60 – 70 – 77 – 80 – 86

NUMERO ORO: 14

DOPPIO ORO: 14 – 57

EXTRA: 05 – 12 – 22 – 29 – 40 – 44 – 53 – 65 – 71 – 73 – 75 – 81 – 87 – 89 – 90

Estrazioni del Lotto n° 42 del 14/3/2025

Ruota 1° 2° 3° 4° 5° Bari 14 57 86 22 75 Cagliari 37 01 46 44 75 Firenze 51 50 40 89 71 Genova 49 43 73 01 25 Milano 25 36 22 90 05 Napoli 70 41 53 65 34 Palermo 60 77 25 12 17 Roma 28 02 81 01 46 Torino 80 46 12 65 53 Venezia 43 30 29 87 11 Nazionale 08 82 64 29 59

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 13 Marzo 2025

I NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO DI OGGI CHE PORTANO AL JACKPOT MILIONARIO

Spetta ancora una volta al Superenalotto aprire questa serata di estrazioni che speriamo possa rivelarsi decisamente interessante per qualcuno tra voi carissimi ed affezionati lettori, fermo restando che se proprio questo appuntamento non riuscisse a donarvi le emozioni che state cercando ad invertire la serata potrebbero pensarci il Lotto e il 10eLotto che tra poco ci consegneranno anche i loro numeri fortunati odierni!

Ovviamente la speranza è che finalmente potremo assistere ad una nuova uscita del jackpot che oggi è arrivato all’impressionante soglia degli 85,6 milioni di euro e che non si vede fare capolino negli appuntamenti serali dallo scorso ottobre; ma per scoprirlo ovviamente la prima cosa da fare è controllare i numeri vincenti di oggi – venerdì 14 marzo 2025 – del Superenalotto che trovate già pronti nelle prossime righe!

Ultima estrazione Superenalotto n. 42 del 14/03/2025

Combinazione Vincente

49 – 37 – 20 – 36 – 10 – 3

Numero Jolly

21

SUPERSTAR

14

LOTTO E SUPERENALOTTO, PRESTO I NUMERI VINCENTI

È arrivato il momento di dedicare le nostre attenzioni al penultimo appuntamento di questa settimana di marzo con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto che sono prontissimi a tornare nelle nostre case con un nuovo sorteggio sempre ricchissimo di premi, opportunità e jackpot per tutti – o meglio, per una buona parte – i giocatori che sceglieranno di sfidare la Dea Bendata per tentare di aggiudicarsi uno dei vari bottini in palio: da programma l’estrazione non si terrà prima delle ore 20:00 e per chiunque lo desiderasse si potrà anche seguire il diretta semplicemente usando l’apposito sito; mente d’altra parte noi vi riporteremo tutte le combinazioni odierne proprio tra queste righe!

Dato che innegabilmente l’aspetto più interessante di tutti i vari giochi sono e resteranno sempre i premi in palio, mentre restiamo in attesa dei sorteggi odierni vale la pena ricordare che nella giornata di ieri – giovedì 13 marzo 2025 – nel Lotto sono stati vinti ben 7,9 milioni di euro con i premi massimi (in totale due) che hanno agilmente superato i 20mila euro; mentre nel 10eLotto su quel totale di addirittura 23,9 milioni il più fortunato tra i tantissimi vincitori se n’è aggiudicati 25mila, seguito da altri tre bottini identici da 20mila euro vinti in vari angoli d’Italia.

NUOVA ESTRAZIONE PER IL SUPERENALOTTO: IL JACKPOT DI OGGI E I PREMI DI IERI

Contemporaneamente – sempre parlando di premi e vincite – è importante sottolineare fin da subito che nella giornata di ieri tra gli oltre 644mila vincitori del Superenalotto nessuno è riuscito per l’ennesima volta a scalfire il ricercatissimo jackpot, oggi giunto a valere l’impressionante cifra di 85,6 milioni di euro; mentre d’altra parte avrà certamente gioito – pur non potendosi dire milionario – quel singolo fortunato che si è portato a casa quell’ottimo premio da 549mila e 623 euro con la seconda categoria di vincite disponibile, unitamente ad altri 4 fortunati che ne hanno vinti 44mila e ad altri 3 che sono arrivati alla comunque ottima somma di 29mila!

L’ECLISSI LUNARE TOTALE ODIERNA TRADOTTA IN NUMERI DALLA SMORFIA NAPOLETANA

Confermando anche oggi il consueto appuntamento con la Smorfia Napoletana che spesso e volentieri aiuta voi giocatori del Superenalotto e degli altri concorsi ad individuare una combinazione particolarmente fortunata per la vostre schedine traducendo in numeri (al di là della tradizione che vorrebbe che si partisse dai sogni) qualche interessante notizia degli ultimi giorni, per oggi l’attenzione è ricaduta sull’eclissi della Luna che si è verificata questa mattina: tra i numeri, oltre agli ovvi 59 e 6 associati – appunto – ad ‘eclissi’ e ‘luna’, possiamo indicarvi anche il 60 di ‘rosso’ visto che il nostro satellite (questo associato al 65) si è tinto proprio di una sfumatura rossastra; senza dimenticare il 32 di ‘alba’, il 63 di ‘ombra’ e il 31 di ‘allineamento’ per la perfetta congiunzione Terra-Luna-Sole che rende possibile il magnifico evento.