Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Martedì 14 novembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Dopo aver scoperto i numeri vincenti del Superenalotto, che si possono trovare poco più avanti in questa pagina, spetta ora dedicare l’attenzione a quelli delle estrazioni di Lotto e 10eLotto! Da pochissimo, infatti, si è concluso il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che ha poi lasciato brevemente la parola ai simboli del Simbolotto, prima di chiudere definitivamente la giornata con gli ultimi 10 numeri fortunati!

Si tratta di parecchi numeri di controllare, con il concreto rischio che una breve distrazione potrebbe far perdere un’occasione veramente ricca. Il nostro suggerimento, dopo aver controllato questo sito, ilSussidiario.net, è quello di utilizzare l’apposito tool che si trova sui siti ufficiali del gioco e che permette di verificare l’eventuale vincita semplicemente indicando il codice della schedina. Ma senza indugiare oltre, scopriamo subito i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto e 10eLotto, augurando a tutti i lettori le migliori fortune!

CLICCA QUI PER IL SIMBOLO E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 155 del 14/11/2023

8 – 17 – 19 – 32 – 35 – 43 – 46 – 48 – 50 – 51 – 57 – 58 – 59 – 64 – 70 – 74 – 75 – 79 – 85 – 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 59

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 59 – 87

Extra: 1 – 3 – 12 – 13 – 23 – 26 – 27 – 37 – 40 – 54 – 61 – 71 – 76 – 81 – 88

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 155 del 14/11/2023 BARI 59 87 58 88 71 CAGLIARI 46 48 85 23 66 FIRENZE 59 8 74 27 67 GENOVA 64 57 1 3 29 MILANO 19 79 76 61 59 NAPOLI 17 75 13 81 16 PALERMO 74 70 54 1 51 ROMA 32 35 12 40 46 TORINO 43 48 27 37 45 VENEZIA 50 51 26 43 4 NAZIONALE 40 25 83 65 26

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Ed anche oggi, finalmente, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con le estrazioni che sono cominciate da pochissimo dall’ultimo dei tre giochi. In palio oggi c’è un jackpot dall’incredibile valore di 84.2 milioni di euro, in attesa di chi riuscirà ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti! Trattandosi di una cifra veramente importante, ricordiamo che è fondamentale prestare la massima attenzione nel ricontrollo della schedine, magari utilizzando diverse fonti per controllare i numeri prima di darsi per vinti.

Oltre a questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe controllare anche il portale ufficiale del gioco, oppure quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 155 del 14/11/2023

Combinazione Vincente

35 39 74 38 51 80

Numero Jolly

4

Superstar

20

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 NOVEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, martedì 14 novembre 2023, si terrà il nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i tre giochi più apprezzati dagli italiani soprattutto perché mettono in palio ricchi premi e jackpot da sogno! Le estrazioni odierne, inoltre, sono le prime settimanali, che si ripeteranno anche nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, dando ai giocatori la possibilità di sfidare la fortuna per ben quattro volte a settimana.

Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà attendere fino a sera, quando si darà il via ufficiale ai sorteggi dei numeri vincenti. Nell’attesa, per farci un’idea dei possibili premi, possiamo recuperare quelli principali della scorsa estrazioni, che si è tenuta sabato 11 novembre 2023. Partendo dal Lotto, il premio più alto assegnato sabato è valso ben 32.608,70 euro ad un fortunato giocatore di Roma, che ha indovinato anche la cinquina del Simbolotto. Da segnalare anche il premio da 21.670 euro assegnato a Matino, in provincia di Lecce.

Prima di passare al Superenalotto e al suo ricchissimo jackpot, così come abbiamo recuperato le quote del Lotto, dedichiamoci un attimo a quelle del 10eLotto. Sabato, infatti, sono stati assegnato ben due premi dal valore di 100mila euro grazie alla sequenza “9 Doppio Oro”, nei comuni di Osimo (Ancona) e Fiorano Canavese (Torino). Secondo posto, invece, per il premio da 20mila euro assegnato a Carnago (Varese) grazie ad un “9”, mentre la top 3 si chiude con i 15mila euro vinti a Grosseto con un “5 Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Messi da parte i premi più importanti di Lotto e 10eLotto, spetta ora al Superenalotto, che nella giornata di sabato non ha visto nuovamente centrare alcun punto da “6”. Seppur questa sia una brutta notizia per tutti i giocatori di sabato, è anche buona per coloro che intendono giocare oggi, dato che il jackpot del Superenalotto è salito a ben 84.2 milioni di euro. Nessun punto da 6, insomma, ma comunque 5 fortunati giocatori hanno centrato quello da “5”, portandosi a casa 42.805,14 euro l’uno! Da segnalare anche i 6 premi con i punti da “4” abbinati all’opzione “Stella”, dal valore di 40.988 euro. Buoni anche i 211 premi da 2.655 euro l’uno con i punti da “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Si tratta di una domanda che certamente in molti si saranno fatti almeno una volta, sognando di mettere le mani su di un qualche ricco bottino. Il nostro consiglio è quello di pensare, ovviamente, prima alle proprie necessità ed esigenze, per poi utilizzare parte del budget per finanziare un qualche innovativo progetto in cerca di fondi.

Tramite la piattaforma KickStarter si potrebbe, per esempio, optare per il progetto “Outmore Living“, che consiste in poltrone e divani riscaldanti. Pensati appositamente per l’estero, avvolgeranno chi si siede nel calore, regolabile da un apposito motorino, a prova di pioggia, in ben 5 intensità differenti. Il motore, inoltre, funziona sia collegato alla corrente che da solo grazie ad una batteria, da una durata compresa tra le 6 e le 20 ore, in base al livello di temperatura impostato.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se qualche giocatore fosse indeciso sui numeri da scegliere per le scommesse di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, potrebbe ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana. Questo, infatti, permette di convertire in numeri i sogni, ma funziona anche con le notizie o i racconti. Per fare un esempio, prendiamo quanto accaduta a Bolzano la scorsa settimana, quando durante l’esame scritto della patente, in motorizzazione, un candidato è stato sorpreso a copiare tramite un auricolare, che ha deciso di ingoiare per eludere (fallendo) i controlli. Dalla Smorfia potremmo ricavare sicuramente l’8 e il 80, rispettivamente l’esame e la patente. Il 48, invece, rappresenta la cuffia, mentre l’11 è l’imbroglio. Aggiungendo, poi, il 78 o il 48 che rappresentano le azioni di ingoiare e mangiare, avremmo ottenuto rapidamente 6 numeri utili per la scommessa.











