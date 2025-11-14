Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto dei numeri vincenti di oggi venerdì 14 novembre 2025, concorso Sisal n.182/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LE RUOTE, LE URNE E LE NUOVE COMBINAZIONI DEL LOTTO

Le estrazioni di Lotto e 10eLotto sono terminate poco fa, subito dopo il concorso del Superenalotto, regalandoci i nuovi numeri vincenti che abbiamo raccolto per intero. Con l’uscita delle nuove combinazioni dalle relative urne, si apre la delicata fase della verifica delle proprie schedine per capire se il premio può prender forma o se la fortuna va ritentata. La verifica delle vincite del Lotto può essere effettuata con facilità anche online, accedendo alla sezione dedicata dell’App My Lotteries o usando il tool sul sito ufficiale, inserendo il numero seriale stampato sotto il codice a barre della schedina, scoprendo dal sistema il risultato odierno.

In caso di vincita, scattano le regole per la riscossione, che va effettuata entro 60 giorni dal concorso, con modalità che variano in base all’importo ottenuto. Quello di fascia bassa richiede un passaggio in ricevitoria o, nel caso di giocate online, l’attesa dell’accredito sul proprio conto gioco. Quando il premio è alto il discorso cambia, perché ci si deve recare presso una filiale Intesa Sanpaolo abilitata o presso l’Ufficio Premi IGT Lottery SpA di Roma.

Estrazione 10eLotto n° 182 del 14/11/2025

01-09-16-36-41-43-44-45-46-48-52-53-56-61-67-68-72-73-81-84

NUMERO ORO: 9

DOPPIO ORO: 9-52

EXTRA: 10-13-22-24-28-29-30-35-49-57-66-71-74-83-87

Estrazioni del Lotto n° 182 del 14/11/2025

Ruota Numeri BARI 09 – 52 – 43 – 68 – 73 CAGLIARI 16 – 44 – 01 – 57 – 28 FIRENZE 41 – 61 – 73 – 30 – 22 GENOVA 46 – 56 – 68 – 29 – 74 MILANO 56 – 43 – 66 – 71 – 65 NAPOLI 36 – 81 – 52 – 24 – 47 PALERMO 67 – 72 – 49 – 35 – 84 ROMA 84 – 48 – 83 – 71 – 07 TORINO 53 – 45 – 10 – 87 – 05 VENEZIA 46 – 48 – 13 – 49 – 25 NAZIONALE 16 – 54 – 86 – 83 – 84

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e del Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LA NUOVA SESTINA E IL TOOL PER SOGNARE LE VINCITE

È appena terminata l’estrazione del Superenalotto, che apre la serata di estrazioni, e siamo pronti a scoprire insieme la combinazione vincente: numeri principali, il Jolly e anche il numero SuperStar. Se la fortuna ha bussato alla vostra porta, questo è il momento di scoprirlo, ma cogliamo l’occasione per presentarvi un utile tool pubblicato online dal gioco, con cui farsi un’idea prima di giocare su quanto potreste vincere. Nella pagina dedicata al “Quanto si vince”, potete scegliere quanti numeri pensate di indovinare e se avete giocato anche l’opzione SuperStar, per vedere la quota media attesa e le probabilità per ogni categoria di vincita.

Il sistema, infatti, restituisce un valore medio stimato della vincita e ti mostra anche la probabilità di riuscita per quella categoria. Chiaramente questo strumento non garantisce che vincerai, ma ti aiuta a capire meglio il gioco e le chance prima di scegliere i numeri. Ora non ti resta che confrontare la tua schedina con i numeri estratti, scoprire se la sorte ti ha sorriso e… buona fortuna per il prossimo concorso!

Ultima estrazione Superenalotto n. 182 del 14/11/2025

Combinazione Vincente

38 – 26 – 43 – 46 – 73 – 72

Numero Jolly

45

SUPERSTAR

45

IL VIAGGIO DELLA DEA BENDATA CON IL LOTTO

Lotto, 10eLotto e Superenalotto si preparano oggi a portare una nuova ventata di fortuna con l’estrazione di oggi, magari anche più premi di quelli di ieri, sebbene il concorso del venerdì si sia rivelato molto generoso. Infatti, il Lazio ha incassato complessivamente 136mila euro: il premio più consistente è finito a Fiumicino (Roma), ben 47.500 euro, ma non distante, a Bolsena (Viterbo), un’altra giocata ha fruttato 28.500 euro.

Fiumicino torna a brillare con un’altra vincita da 22.500 euro, mentre a Roma si registra un premio da 13.500 euro. Nella capitale centrati anche due colpi con l’opzione Oro, che hanno fruttato rispettivamente 13mila e 11mila euro. Nel complesso, l’ultima estrazione del Lotto ha elargito 5,1 milioni di euro in premi, raggiungendo un totale di 1,1 miliardi dall’inizio dell’anno.

La festa continua in Basilicata, dove il 10eLotto regala a Palazzo San Gervasio (Potenza) un clamoroso “9 Oro” da 50mila euro. Fortuna anche in Lombardia, protagonista di due premi per un totale di 38mila euro. A Milano c’è stato un “9” da 20 mila euro, a Cerro Maggiore, sempre in zona, un “7 Doppio Oro” da 18 mila euro.

LA VENTATA FORTUNATA DEL SUPERENALOTTO

Spostiamoci sulle quote del Superenalotto, perché nella seconda estrazione settimanale non è stato centrato alcun “6” e il jackpot ha proseguito la sua corsa, arrivando a quota 77,7 milioni di euro che sono in palio con il concorso di oggi. La serata di ieri ha comunque portato numerose vincite: ci sono 18 giocatori che hanno realizzato il “5” e portano a casa 9.286,46 euro ciascuno, mentre sono stati registrati 1.503 per il “4” da 113,68 euro l’uno. Si arriva quasi a quota 40mila vincite (39.654 per la precisione) per il “3” da 12,94 euro, mentre vanno 5 euro alle 449.636 schedine fortunate per il “2”.

Soddisfacenti anche le vincite con l’opzione Superstar: spiccano i 15 “4 Stella”, ognuno da 11.368 euro, ma sono stati assegnati pure 329 premi “3 Stella” da 1.294 euro, mentre sono 3.266 le giocate fortunate per il “2 Stella” da cento euro, 15.525 per quanto riguarda “1 Stella” da 10 euro, infine 26.028 vincite per “0 Stella” da 5 euro. L’auspicio è che il colpo grosso venga fatto stasera…

IL FIOCCO AZZURRO E LA SMORFIA NAPOLETANA

Con questi giochi i numeri possono cambiarti la vita, ma anche le parole possono fare la loro parte, basti pensare alla Smorfia napoletana che trasforma sogni in combinazioni da giocare. Ma se non avete sogni da interpretare, allora potete affidarvi alla quotidianità, prendiamo il caso del fiocco azzurro in casa Danilo Gallinari.

Allora prendiamo le parole-chiave tratte da questa notizia per ricavare dei numeri: c’è il 60 per il figlio, 54 per la famiglia, 2 la piccirella con cui la tradizione partenopea intende anche il bambino, spazio poi al 29, che è il padre dei bambini, senza dimenticare però la mamma, associata al numero 52. Con questo poker potete elaborare delle combinazioni per tentare la fortuna, ma può anche essere uno spunto per indagare la Smorfia napoletana dandole un tocco personale, attingendo alla vostra vita personale…