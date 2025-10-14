Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, numeri vincenti di oggi martedì 14 ottobre 2025, concorso Sisal n. 164/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E 10ELOTTO PER L’ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025

Pronti a chiudere anche oggi una nuova, speriamo emozionante, serata di estrazioni e premi, possiamo dirvi che da pochissimi il Lotto e il 10eLotto hanno concluso il loro viaggio per questo martedì 14 ottobre 2025, pronti ad accompagnarvi alla scoperta di tutte quelle tantissime cifre che potrebbero farvi vincere bottini – a dir poco – da sogno! Ovviamente noi vi auguriamo il più sentito buona fortuna possibile e – invitandovi a prestare la massima attenzione nei prossimi minuti – vi lasciamo subito ai numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 164 del 14/10/2025

6 – 7 – 9 – 15 – 17 – 24 – 25 – 27 – 28 – 34 – 48 – 49 – 53 – 57 – 58 – 66 – 68 – 72 – 82 – 84

Numero Oro: 48

Doppio Oro: 48 – 72

Extra: 4 – 10 – 13 – 14 – 19 – 20 – 21 – 29 – 31 – 33 – 47 – 55 – 62 – 71 – 78

Estrazioni del Lotto n° 164 del 14/10/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI 48 72 6 17 82 CAGLIARI 28 15 25 20 34 FIRENZE 7 17 49 62 4 GENOVA 49 9 84 14 71 MILANO 66 57 78 7 33 NAPOLI 17 27 25 21 66 PALERMO 24 34 19 29 53 ROMA 82 53 47 25 55 TORINO 66 58 13 7 29 VENEZIA 68 82 10 31 1 NAZIONALE 19 76 15 45 26

(I numeri vincenti delle estrazioni di oggi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

L’ESTRAZIONE DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: NUMERI VINCENTI, JACKPOT MILIONARI E PREMI

Eccoci finalmente tornati tutti assieme tra queste righe, carissimi lettori, per addentrarci alla scoperta di una nuovissima serata di estrazioni inaugurata – come da tradizione – dal Superenalotto che ha già fatto la sua parte di lavoro presenziando nella sala estrattiva Sisal per annunciare i suoi numerini fortunati di questa giornata di martedì 14 ottobre 2025! Visto che oggi la posta in gioco – ovvero, ovviamente, il jackpot – vale ben 64,1 milioni di euro, non vogliamo trattenervi troppo a lungo e vi lasciamo subito alla scoperta dei numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Superenalotto n. 164 del 14/10/2025

Combinazione Vincente

86 – 31 – 44 – 9 – 59 – 70

Numero Jolly

37

Superstar

81

È nuovamente oggi, naturalmente martedì 14 ottobre 2025, giornata di Lotto, di 10eLotto e di Superenalotto con i loro tre attesissimi primi concorsi di questa nuova settimana che saranno accompagnati – come sempre avviene di martedì – dal Simbolotto e dall’ancor più apprezzato Eurojackpot: concorsi – questi ultimi – ai quali dedicheremo altri due articolo a parte perché qui (come sempre facciamo!) penseremo solamente al trio lottifero!

Visto che di loro stiamo parlando, per aprire questo nostro breve viaggio che vi accompagnerà fino all’estrazione serale, possiamo dirvi che tra Lotto e 10eLotto il protagonista della serata di sabato (ultima in cui si sono tenuti i sorteggi) per soli 2mila euro è stato il secondo dei due giochi: proprio lui, infatti, ha assegnato una vincita singola da 52mila euro; mentre il collega basato sulle 11 ruote nazionali è arrivato (per così dire) “solamente” alla soglia dei 50mila.

SABATO “SFORTUNATO” PER IL SUPERENALOTTO, MA OGGI IL JACKPOT È ANCORA PIÙ RICCO

Sfortunata (ma in realtà neanche tanto!) la parentesi della serata di sabato dedicata al Superenalotto perché pur avendo assegnato svariati milioni di euro – complessivamente 4,8 dei quali 2,7 per il solo concorso classico – non è riuscito a superare i 37mila (precisamente 36mila e 993) per quanto riguarda i premi singolarmente assegnati ai tantissimi vincitori; mentre non si è fermata la lunghissima scalata del jackpot che dopo parecchie settimane in cui non si segna nessuna vincita, oggi è arrivato al valore di 64,1 milioni di euro!

IL RECORD ASSOLUTO DEL VALORE DELL’ORO IN BORSA: LA SMORFIA NAPOLTANA DI OGGI

Anche oggi nell’attesa di poter scoprire tutti i numeri vincenti nel corso dell’ora successiva alle 20 in punto (e qui, ovviamente, troverete la diretta dell’estrazione!) vogliamo salutarvi con il consueto appello alla Smorfia Napoletana affinché ci lasci i suoi consigli sulle cifre fortunate di oggi: per farlo la notizia scelta è quella del singolare record (34) raggiunto nelle ultime settimane (38) all’interno della borsa (2) valori (44) mondiale dall’oro (62) che per la prima volta nella sua storia ha raggiunto l’incredibile valore di 4mila e 123 euro (qui potete sbizzarrirvi con i numeri: 4-1-2-3, oppure 41-23, oppure 4-12-3 e così via!)!