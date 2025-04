Si è già aperta la Settimana Santa che pian piano ci condurrà verso le festività pasquali con i consueti appuntamenti con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che ci accompagneranno lungo tutti i prossimi giorni proprio fino al sabato subito precedente alla Pasqua con i consueti sorteggi che potrebbero rendervi proprietari di qualche ricchissimo premio nel caso in cui siate abbastanza fortunati da riuscire ad indovinare i loro numeri vincenti: l’appuntamento – di consueto – è fissato per le ore 20:00, momento in cui vi riporteremo tra queste righe tutte le combinazioni sorteggiate dalla Dea Bendata, fermo restando che se non fossero ancora passate le 19:30 potreste fare in tempo a piazzare qualche nuova scommessa!

Anche se di solito in questi nostri articoli dedicati ai concorsi vi lasciamo l’elenco dei premi più alti vinti nell’ultima estrazione, questa volta – per aiutarvi a fare una scelta giusta in fase di compilazione delle schedine – vi vogliamo lasciare i dati e le statistiche sui numeri che da più tempo mancano alle estrazioni: sul versante del Lotto (per esempio) continua il predominio nella classifica dei ritardatari del 58 sulla ruota di Napoli che ha segnato un totale di 137 assenze – pari a più di 32 settimane consecutive -, seguito dal 73-Napoli (112) e dal 27-Palermo (103); mentre dal lato del 10eLotto è il trio 71-11-30 a guidare la classifica degli sfortunati.

Superenalotto n. 60 del 15/4/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 60 del 15/4/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 60 del 15/4/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

SALE A 19,7 MILIONI DI EURO IL JACKPOT IN PALIO NELLA SMORFIA NAPOLETANA

Sempre restando nel tema dei numeri sfortunati, per quanto riguarda il Superenalotto è la sestina 67-61-78-53-13-69 ad aver segnato il maggior numero di assenze (in ordine, comprese tra i 73 e i 46 concorsi successivi); ma in questo caso l’attenzione è sicuramente più interessante porla sui premi vinti dopo l’estrazione dei numeri vincenti di sabato scorso: se da un lato – infatti – il tris di bottini più alti ammontava a 64mila, 3mila e 511 euro, dall’altro lato è chiaro che ad essere rimasto intatto è stato il jackpot oggi arrivato all’ottimo valore di esattamente 19,7 milioni di euro!

INIZIA LA SETTIMANA SANTA: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATI AL PERIODO PASQUALE

E visto che l’abbiamo già citata in apertura, per i vostri numeri (speriamo!) fortunati per le schedine di Lotto e Superenalotto che ci vengono suggeriti dalla Smorfia Napoletana vogliamo proprio rivolgerci alle tante festività che si susseguiranno rapide in queste giornate: solo un paio di giorni fa – infatti – si è celebrata la Domenica (55) delle Palme (64) che ricorda l’arrivo trionfale (5) di Gesù (33) a Gerusalemme (76) in sella all’asino (26); e mentre ovviamente a tutte le altre feste – tra il Giovedì Santo, il Venerdì Santo e il Sabato Santo – dedicheremo le prossime Smorfie, potreste anche usare la coppia 38-6 che richiama proprio alla ‘Settimana Santa’!