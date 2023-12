Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto oggi, Venerdì 15 dicembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Chiusa l’estrazione del Superenalotto, i cui numeri vincenti si trovano poco più avanti in questa pagina, spetta ora al Lotto e al 10eLotto, che chiuderanno questa serata di estrazioni e ricchi premi! Da pochissimo si è chiuso, infatti, il viaggio nelle 11 ruote nazionali del primo gioco, che dopo la consueta parentesi del Simbolotto, ha lasciato spazio ai restanti 10 numeri vincenti della giornata. Prima di scoprirli, però, invitiamo tutti i giocatori a munirsi di pazienza e, soprattutto, attenzione, per controllare con cura la schedina ed evitare il più possibile qualsiasi distrazione.

Prima di darsi per vinti, dopo aver controllato i numeri vincenti su questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe utilizzare anche il tool per verificare l’eventuale vincita presente sui siti ufficiali dei due giochi, nel quale basta inserire il codice identificativo della propria schedina. Lasciamo, però, ora spazio ai numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, augurando a tutti i lettori le migliori fortune possibili!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 173 del 15/12/2023

1 – 3 – 5 – 10 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 25 – 26 – 48 – 50 – 57 – 61 – 70 – 78 – 81 – 82 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 81

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 81 – 26

Extra: 8 – 13 – 16 – 21 – 23 – 24 – 32 – 33 – 36 – 37 – 46 – 52 – 56 – 64 – 73

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 173 del 15/12/2023 BARI 81 26 82 36 57 CAGLIARI 25 17 56 73 33 FIRENZE 20 5 19 24 46 GENOVA 81 57 90 13 23 MILANO 14 3 61 64 70 NAPOLI 90 18 21 52 5 PALERMO 61 70 56 64 76 ROMA 10 19 32 78 56 TORINO 50 48 8 82 16 VENEZIA 1 78 37 16 56 NAZIONALE 27 38 12 90 11

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Ed anche oggi, finalmente, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con le estrazioni che si sono aperte da pochissimo con l’ultimo dei tre giochi! Oggi, venerdì 15 dicembre 2023, c’è in palio un jackpot dal valore di ben 31,8 milioni di euro, in attesa di coloro che riusciranno ad indovinare tutti e 6 i numeri fortunati. Prima di rivelarli, tuttavia, ricordiamo che è sempre importante porre la massima attenzione nella fase di ricontrollo della propria schedina, per non rischiare di sprecare un’occasione potenzialmente milionaria a causa di una distrazione.

Dopo aver controllato i numeri su questo sito, ilSussidiario.net, consigliamo sempre di dare anche un seconda occhiata al sito ufficiale del gioco, oppure a quello del’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, scopriamo subito i numeri vincenti di oggi del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazione del Lotto e del 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 173 del 15/12/2023

Combinazione Vincente

63 71 83 52 89 67

Numero Jolly

23

Superstar

46

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 DICEMBRE 2023

Oggi, venerdì 15 dicembre 2023, si terrà il terzo appuntamento settimanale con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi maggiormente apprezzati dagli italiani per via dei ricchissimi premi e jackpot che mettono in palio ogni volta! Oltre all’appuntamento odierno, infatti, tutti e tre i giochi sono stati protagonisti anche nelle serate di martedì e giovedì, mentre domani si terrà l’ultimo, imperdibile, estrazione settimanale!

Nell’attesa di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, per farci un’idea più precisa dei premi in palio, recuperiamo le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello di ieri, giovedì 14 dicembre. Partendo dal Lotto, ieri è stata vinta da un giocatore di Avellino l’impressionante cifra di 216.600 euro, che rappresenta il premio più alto della giornata. Da segnalare, però, anche i 49.500 euro, uniti ad ulteriori 40.500, vinti da due giocatori di Villadossola (Vibo Valentia).

Masso da parte il Lotto, prima di dedicarci alle quote del Superenalotto e al suo ricchissimo jackpot, recuperiamo anche le quote del 10eLotto. Il premio più alto assegnato ieri valeva 20mila euro, vinti però da ben 6 giocatori, tre in Lombardia, esattamente a Trezzano sul Naviglio (Milano), Ospitaletto (Brescia) e Uboldo (Varese), con un “8 Oro”, un “9” e in modalità Extra. Altri due, invece, sono stati vinti in Sicilia, a Barcellona Pozza di Gotto (Messina) e a Chiusa Sclafani (Palermo). L’ultimo premio da 20mila euro, infine, è stato assegnato ad un giocatore di Napoli.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo aver recuperato le quote di Lotto e 10eLotto, l’attenzione va ora a quelle del Superenalotto, che mette in palio il premio più alto della giornata. Ieri, infatti, nessun giocatore è riuscito ad indovinare tutti e 6 i numeri vincenti, ragione per cui oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 31,8 milioni di euro! Nessun 6, dunque, ma sono stati 2 i giocatori che hanno indovinato i punti da “5”, portandosi a casa 94.511,86 euro l’uno. Segnaliamo, infine, i tre premi da 37.135 grazie ai punti da “4 Stella” e gli 85 da 3.061 con i punti da “3 Stella”.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Si tratta, sicuramente, di una domanda che in molti si saranno posti almeno una volta, sognando di riuscire un giorno a mettere le mani su qualche importante bottino. Il nostro consiglio è sempre quello di pensare, ovviamente, prima alle proprie esigenze, per poi riservare parte del budget al finanziamento di un qualche progetto in cerca di fondi.

Tramite la piattaforma KickStarter si potrebbe optare per il progetto CozyPod, ideale per l’inverno! Si tratta, infatti, di una micro stufetta con una potenza di 800 Watt, estremamente compatta e che si può attaccare direttamente alla presa di corrente, in qualsiasi ambiente domestico. Semplice da usare, bella da vedere, può essere regolata nella temperatura ed addirittura attivata da remoto, oltre che controllata con il proprio cellulare.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se qualche giocatore fosse, invece, indeciso sui numeri su cui puntare nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto, potrebbe ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana. Questa, infatti, permette di tradurre in numeri i sogni, ma anche le notizie o i racconti. Per fare un esempio, prendiamo il recente 17esimo compleanno dell’orso polare Hudson, che l’ha festeggiato, allo zoo di Brookfield, con una torta a base di aringhe, scartando poi il suo regalo, ovvero un barile in legno da distruggere. Dalla Smorfia potremmo ricavare, sicuramente, il 54, che è l’orso, ma anche il 15 per il compleanno. Similmente, il 23 è la torta e il 15 il pesce, mentre il 13 rappresenta il barile e il 3 il regalo. Infine, si potrebbe anche aggiungere l’89, che è l’America, ovvero dove si trova Brookfield.











