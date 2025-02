I RITARDATARI DEL LOTTO PRIMA DELLE ESTRAZIONI CON IL SUPERENALOTTO

Non c’è solo il sipario dell’Ariston a doversi alzare oggi, sabato 15 febbraio 2025, per una grande serata, ma anche quello di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, che sono protagonisti anche loro. Non parliamo di una competizione canora, ma comunque di un concorso storico, pronto a regalare premi con i suoi numeri vincenti. In attesa che escano, possiamo scoprire come è cambiata la classifica dei numeri più assenti del Lotto dopo l’appuntamento di ieri, il terzo della settimana che ormai è ritenuto consueto dagli appassionati.

Al primo posto c’è 51 su Roma con 129 assenze, quindi ha accumulato un gran bel vantaggio rispetto a 8 su Napoli che invece è a quota 115 ritardi; al terzo posto, sul gradino più basso del podio, c’è invece una coppia che ha collezionato 104 assenze, si tratta di 58 su Napoli e 52 su Venezia. Fuori dal podio troviamo invece un numero che è a quota 102 ritardi: è il 71 su Torino. Chissà se tra questi ce n’è qualcuno che farà la sua sorprendente apparizione nell’estrazione di oggi…

LE STATISTICHE DEL SUPERENALOTTO, QUOTE E JACKPOT

Per quanto riguarda, invece, i ritardatari del Superenalotto, abbiamo una sestina da proposta: il primo numero è il 36, a seguire 51, poi 37 e 90, quindi 67 e 61. C’è poi la questione del montepremi, visto che nessuno è riuscito a centrare la sestina fortunata nell’estrazione di ieri. Di conseguenza, il Jackpot è arrivato a toccare la quota di 73,8 milioni di euro. Questo discorso ci consente di affrontare la questione delle quote, perché non ci sono stati 6 nel concorso di venerdì, ma comunque le vincite importanti non sono mancate. Pensiamo, ad esempio, ai 65mila euro circa vinti con il 5: le schedine fortunate sono state due.

Più basso il bottino conquistato da coloro che hanno centrato il 3 stella: parliamo di un premio di poco meno di 3mila euro per 119 schedine vincenti. Ma le quote comprendono altre categorie di vincita per quanto riguarda i premi minori che possono comunque far comodo a chi non ha avuto la fortuna di centrare il 6 super milionario…

LA SMORFIA NAPOLETANA CON SANREMO

L’appuntamento con la Smorfia napoletana è ormai diventata una lieta abitudine per gli appassionati di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che si affidano anche alle nostre pagine per un po’ di ispirazione. Per l’occasione abbiamo deciso di dare un tocco di musicalità a questa rubrica, visto che si chiude oggi la settimana del Festival di Sanremo 2025.

Non possiamo allora non iniziare senza il 55, il numero associato alla musica, che ben si lega in questo caso all’1, l’Italia, visto che è la kermesse canora del nostro Paese, una sorta di festa, 20, della musica e della cultura italiana. Visto che parliamo di Sanremo, spazio anche ai fiori, 81, mentre per Carlo Conti c’è il 31, il padrone di casa. Infine, 56, la caduta, visto quelle che hanno avuto Francesca Michielin e Kekko Silvestre dei Modà, infine 80, la bocca, che è quella da cui escono le meravigliose voci dei cantanti in gara.