L’ESTRAZIONE DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI CHE PORTANO AL JACKPOT

È il momento, carissimi lettori, di recuperare le vostre schedine del Superenalotto perché si sono aperte le estrazioni di oggi – ovviamente martedì 15 luglio 2025 – che stanno progressivamente iniziando a consegnarci tutti i numeri vincenti di questa serata, portatori (come sempre, anche se è più una speranza che una certezza!) di tanti ricchissimi premi che potreste riuscire ad aggiudicarvi nel caso i cui la Dea Bendata stia dalla vostra parte!

In questo specifico caso il premio più importante, interessante e ambito è sicuramente il jackpot dall’incredibile valore di 25,9 milioni di euro per il quale dovrete aver indovinato tutta la sestina; ma senza ulteriori attese, eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 112 del 15/07/2025

Combinazione Vincente

10 – 48 – 83 – 4 – 58 – 14

Numero Jolly

47

SUPERSTAR

63

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Siamo arrivati, proprio oggi, al 15 luglio 2025 che ci regala un nuovo martedì nel corso del quale avremo la possibilità – sempre unica – di provare a vincere uno dei tantissimi premi in palio nei concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con il consueto tempo a vostra disposizione per piazzare tutte le scommesse che desiderate e le ore 20:00 che sanciranno l’inizio di un nuovo turno di sorteggi che durerà complessivamente circa un’oretta; sempre suggellato anche dall’Eurojackpot e dal Simbolotto!

Tra i consueti alti e bassi nel valore dei premi, la scorsa settimana – e in particolare le estrazioni di venerdì 11 e sabato 12 luglio – si è conclusa con alcune vincite decisamente interessanti con il primissimo posto della classifica che vi riportiamo tutte le volte occupato da un bottino da 100mila euro vinto grazie a un “6 Extra” messo a segno nel 10eLotto; mentre il secondo e il terzo posto della top 3 spettano entrambi al Lotto con due premi da 59mila e 52mila euro vinti tra Trapani e Torino.

Estrazione 10eLotto n° 112 del 15/7/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 112 del 15/7/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti dei concorsi e delle altre estrazioni di oggi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

È DI 25,9 MILIONI IL JACKPOT IN PALIO NELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Questa sera, però, – esattamente come tutte le altre tre settimanali in cui possiamo partecipare a questi concorsi – il premio in palio più interessate vi sarà garantito dal Superenalotto che ha visto ancora una volta crescere a dismisura il suo jackpot, giunto sulla soglia dei 25,9 milioni di euro che questa sera potrete vincere (anche qui: come sempre!) indovinando l’intera sestina vincente!

Nel frattempo, restano anche tutti gli altri premi dal valore variabile, associati alle combinazioni minori: per farvi qualche esempio, sabato scorso con 5 numeri un giocatore ha vinto quasi 179mila euro, scesi poi a 447 per chi ne ha indovinati 4 e ulteriormente saliti a 44mila 732 per chi, sempre con quattro numeri, aveva scelto anche l’opzione Super Star!

LA SMORFIA NAPOLETANA TURISTICA: TORNA L’ALTALENA IN RIVA AL MARE A RIMINI

Visto che da diverso – forse troppo – tempo a questa parte il caldo ci avvolge, per il nostro odierno consueto appuntamento con la Smorfia Napoletana abbiamo scelto di lasciarvi dei numeri per le vostre schedine del Superenalotto e degli altri concorsi dedicati proprio alle vacanze che ci attendono: per farlo, dobbiamo spostarci fino a Rimini (18) che in vista delle vacanze (90) estive (23) 2025 ha installato per la decima (qui avete un buon 10 dalla vostra parte) volta consecutiva l’ormai iconica (58) altalena (48) in riva al mare (1) sulla spiaggia (80) del Bagno 24.