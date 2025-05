Prosegue la sempre lunga e apprezzatissima settimana del Lotto, con la serata di oggi, naturalmente giovedì 15 maggio 2025, che ci regalerà una nuovissima estrazione, accompagnata come sempre anche dagli appuntamenti con il Superenalotto e il suo jackpot e con il 10eLotto e i suoi tantissimi numeri vincenti e premi in palio: quello odierno, vale sempre la pena ricordarlo, è solamente il secondo dei sorteggi di questa seconda (e mezza) settimana di maggio, con la serata di domani e quella di sabato che chiuderanno il ciclo con altri numeri vincenti, altri jackpot e altri premi.

Sempre interessante, in questi nostri appuntamenti con la fortuna, guardare indietro nel tempo per scoprire com’è andata ai vincitori dell’ultima estrazione, e, riferendoci al concorso di martedì 13 maggio, vale sicuramente la pena mettere in risalto quel fortunato che, grazie al 10eLotto, si è portato a casa ben 100 mila euro tondi tondi; con il Lotto arrivato subito dopo nella classifica dei premi, con un bottino dal valore di più di 23 mila euro (precisamente 23 mila 750) vinto nella Capitale.

Superenalotto n. 77 del 15/5/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 77 del 15/5/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 77 del 15/5/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

CRESCE ANCORA IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI

Tra l’uno e l’altro, però, al contempo si è piazzato l’apprezzatissimo Superenalotto che, pur non avendo visto uscire alcun punto da “6” (abbinato naturalmente al milionario jackpot), ha permesso a tre fortunati giocatori di portarsi a casa più di 56 mila euro a testa con la categoria di premi immediatamente successiva, senza dimenticare o tralasciare neppure quell’unico giocatore che se n’è aggiudicati dei comunque ottimi 39 mila: protagonista questa sera, ma anche tutte le altre, il già citato jackpot che ormai è arrivato a valere esattamente 32,3 milioni di euro, dopo quasi due mesi dall’ultima volta che è stato vinto.

LA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATA AL FESTIVAL DI CANNES: I NUMERI FORTUNATI DI OGGI

Resta fermo anche oggi, come ogni altro giorno in cui vi accompagniamo alla scoperta dei numeri vincenti dei vari concorsi, l’appuntamento con la Smorfia Napoletana, portatrice di un’interessante combinazione per il Superenalotto legata a una notizia, ma anche potenzialmente personalizzabile da tutti voi, carissimi lettori: la notizia di oggi è quella dell’inizio, a Cannes (si può usare il 66 della Francia), dell’annuale festival (55) internazionale (18) del cinema (48), al quale parteciperanno decine e decine di attori (35) provenienti da ogni angolo del mondo (47), ambendo alla prestigiosa Palma (64) d’Oro (62).