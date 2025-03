Al giro di boa Lotto, 10eLotto e Superenalotto per questo mese, con la nuova estrazione di oggi, sabato 15 marzo 2025. Siamo ormai a metà mese con un nuovo appuntamento con i numeri vincenti di questi giochi che sono pronti a premiare tantissimi giocatori tramite i loro montepremi. Partiamo però da altri numeri, quelli delle statistiche. Partiamo dal gioco delle ruote, focalizzando la nostra attenzione sui numeri ritardatari. In vetta alla classifica c’è una coppia, quella formata da 58 su Napoli e 52 Venezia, che hanno accumulato entrambi 120 ritardi.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 15 marzo 2025: numeri vincenti e simboli

Al secondo posto invece troviamo il 63 su Cagliari, che non è molto distante, avendo accumulato 115 assenze. Sul gradino più basso del podio c’è un numero non centenario: si tratta dell’84 su Genova, che è a quota 99, quindi potrebbe arrivare alle tre cifre proprio con l’estrazione di oggi. Infine, ecco il 73 su Napoli con i suoi 95 ritardi.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 14 Marzo 2025

—

Superenalotto n. 43 del 15/3/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 43 del 15/3/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 43 del 15/3/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(Se volete verificare l’esattezza e l’ufficialità dei numeri vincenti del concorso del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto è opportuno che andiate sul sito dei monopoli di Stato)

SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 14 Marzo 2025

I RITARDATARI E LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Spostiamoci dal campo delle statistiche del Lotto a quelle del Superenalotto, con una sestina di numeri ritardatari, in attesa di scoprire poi le ultime quote. In questo caso, al primo posto c’è il 67, alle sue spalle invece si trova il 61, mentre la medaglia di bronzo se la prende il 78. Fuori dal podio troviamo il 50, mentre il quinto posto è occupato dal 56, quindi al sesto il 53. Ora passiamo alle quote dell’estrazione di ieri, con il Jackpot che è arrivato a quota 86,5 milioni di euro, perché non c’è stato alcun giocatore in grado di indovinare la sestina fortunata.

Eppure, c’è stato un 5 da oltre 133mila euro, realizzato con una giocata effettuata a Roma. Non è andata male neppure a coloro che hanno centrato il 4 stella, visto che hanno ottenuto 26mila euro circa. Una cosa è certa: avete la possibilità di centrare il ricco Jackpot del Superenalotto e smuovere una situazione ferma, su questo fronte, dall’ottobre scorso, con il 6 realizzato a Riva del Garda (Trento).

SAGRE, FIERE E SMORFIA NAPOLETANA

Un weekend di sagre e fiere di San Giuseppe in Italia, tra dolci e prelibatezze da gustare, perché ogni occasione è sempre buona per stare con i propri cari e condividere bei momenti insieme. Tutto ciò può essere trasformato in numeri da giocare a uno dei tre giochi protagonisti di questa serata, grazie all’aiuto della Smorfia napoletana.

Cosa vi viene in mente quando pensate a sagre e fiere? In primis 20, la festa, come spirito di convivialità, non solo come ricorrenza. C’è poi tutto un filone culinario, tra vino buono 45, carne 49 e pane 50, se non fa caldo può tornare utile anche 68, la zuppa cotta. Più in generale, pensiamo alla tavola imbandita, 82, ma anche alla musica, 55, che accompagna il weekend e alle botteghe, 86, presso cui potreste recarvi nei vostri giri. Ecco, dunque, un esempio di numeri che possono essere messi in gioco per tentare la fortuna…