Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi sabato 15 novembre 2025, concorso Sisal n.183/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LA NUOVA ESTRAZIONE DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI CHE PORTANO AL JACKPOT

Sono ben 78,4 milioni gli euro in palio questa sera per il jackpot del Superenalotto, protetto – come certamente saprete – da sei differenti numeri che la Dea Bendata ha estratto da pochi minuti per tutti voi giocatori che ancora una volta avete scelto di sfidarla per diventare (letteralmente!) ricchi: una circostanza certamente tutt’altro che semplice, ma che in numerose occasioni si è realizzata senza intoppi!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 15 Novembre 2025

Ovviamente il nostro è sempre un augurio affinché possiate realizzare i vostri sogni di ricchezza, carissimi lettori, e visto che la serata è ancora giovane vi lasciamo ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 183 del 15/11/2025

Combinazione Vincente

20 – 23 – 40 – 51 – 55 – 85

Lotto, Simbolotto, Superenalotto, 10eLotto/ Estrazione numeri vincenti oggi 15 novembre 2025

Numero Jolly

5

SUPERSTAR

80

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Manca sempre meno al momento (per moltissimi tra voi cari lettori!) più emozionante di questa serata di sabato 15 novembre 2025 con il Lotto che tornerà ancora una volta – precisamente la quarta della settimana, ma anche la 183esima dell’anno – nelle nostre vite accompagnato dal 10eLotto e dal Superenalotto, con le solite tre occasioni d’oro per tutti voi che volete provare a portarvi a casa un bottino che in alcuni – purtroppo piuttosto rari – casi potrebbe valere anche delle cifre letteralmente milionarie!

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, EUROJACKPOT, LOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti oggi, Venerdì 14 Novembre 2025

Purtroppo, come sempre accade di sabato non possiamo parlarvi degli ultimi premi vinti dai giocatori più fortunati che ieri – venerdì 14 novembre 2025 – sono riusciti a vincere la loro sfida con la Dea Bendata; ma a tutti voi che siete pronti a compilare le schedine (sempre entro il limite delle ore sette e trenta di questa sera), possiamo dire che da ormai parecchio tempo – complessivamente 130 concorsi consecutivi – il numero 82 sulla ruota Nazionale manca tra i protagonisti del Lotto, accompagnato sul fronte del 10eLotto è il 51 ad aver acculato (per ore!) il maggior numero di assenze.

—

Estrazione 10eLotto n° 183 del 15/11/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 183 del 15/11/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato https://www.adm.gov.it/portale/giochi si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

È ANCORA AI MASSIMI IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO SI VINCE QUESTA SERA CON UN 6?

D’altra parte, sono – invece – sempre disponibili i dati sulle ultime vincite messe a segno nel concorso del Superenalotto, anche perché (come ben saprete) è proprio su queste che si basa il premio massimo che potreste aggiudicarvi in questo nuovissimo appuntamento di sabato: ieri, infatti, i due vincitori più fortunati si sono portati a casa poco più di 47mila euro a testa, seguiti (pur con una distanza per certi versi notevole) da altri quattro che hanno superato i 32mila e tutto questo significa che oggi, mettendo a segno un “6”, vi porterete a casa un jackpot dell’incredibile valore di 78,4 milioni di euro!

È OGGI LA GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE: DALLE DONAZIONI I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Con la consueta chiusura che anche oggi abbiamo scelto – come sempre facciamo – di dedicare alla Smorfia Napoletana, per trovare un po’ di ispirazione per i vostri numerini potenzialmente fortunati, vogliamo concentrarci su un importante evento che si sta tenendo in queste ore in tutta la nostra penisola: nei supermercati (45) aderenti, infatti, è in corso la Colletta (48) Alimentare (17), un’iniziativa benefica (56) che permette di donare (23) cibi e alimenti per i bisognosi (90) che si trovano in un momento di difficoltà (59), facendo veramente la differenza (19) nel garantirgli un pasto (35) caldo (7) e nutriente.