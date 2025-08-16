Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto dei numeri vincenti di oggi, sabato 16 agosto 2025, concorso Sisal n. 130/2025. Ultime notizie, quote e jackpot
LOTTO E 10ELOTTO ARRIVANO CON I LORO NUMERI VINCENTI DI OGGI, SABATO 16 AGOSTO 2025
Dopo il Superenalotto spetta ancora una volta al Lotto e al 10eLotto permetterci di uscire da questa giornata di sabato 16 agosto 2025 con la piena consapevolezza di tutti i vari numeri vincenti e – soprattutto – dei premi che potreste essere riusciti ad aggiudicavi con una scommessa particolarmente fortunata; sempre fermo restando che anche il Simbolotto deve ancora fare la sua apparizione nelle vostre case!
Quest’ultimo lo troverete in un altro articolo e qui, ora, vogliamo solo lasciarvi i nostri sentiti auguri di buona fortuna per poi accompagnarvi alla scoperta dei numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!
Estrazione 10eLotto n° 130 del 16/8/2025
9 – 11 – 17 – 22 – 25 – 27 – 30 – 38 – 40 – 45 – 46 – 53 – 54 – 57 – 60 – 61 – 66 – 75 – 78 – 86
Numero Oro: 22
Doppio Oro: 22 – 26
Extra: 2 – 12 – 13 – 18 – 24 – 34 – 35 – 37 – 44 – 55 – 56 – 67 – 69 – 70 – 85
—
Estrazioni del Lotto n° 130 del 16/8/2025
|Ruota
|Primo Estratto
|Secondo Estratto
|Terzo Estratto
|Quarto Estratto
|Quinto Estratto
|BARI
|22
|86
|27
|44
|2
|CAGLIARI
|38
|11
|60
|69
|27
|FIRENZE
|45
|54
|37
|35
|41
|GENOVA
|53
|46
|12
|18
|13
|MILANO
|9
|61
|13
|86
|70
|NAPOLI
|54
|57
|34
|70
|35
|PALERMO
|40
|25
|24
|67
|74
|ROMA
|66
|30
|54
|56
|24
|TORINO
|17
|75
|55
|13
|19
|VENEZIA
|78
|17
|12
|85
|90
|NAZIONALE
|72
|1
|46
|50
|52
(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e degli altri concorsi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato.
SONO ARRIVATI I NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO: LA COMBINAZIONE CHE PORTA AL JACKPOT
La Dea Bendata ha iniziato il suo ultimo viaggio settimanale tra i numeri vincenti che per qualcuno potrebbero tradursi in qualche interessantissimo premio, con il Superenalotto che regalerà a chiunque indovinerà tutta la sua sestina quel ricercatissimo e ambitissimo jackpot dal valore di 38,6 milioni di euro; oppure – con meno di sei numeri indovinati – anche qualche altro bottino tra quelli in palio!
Noi de ilSussidiario.net – come sempre – siamo pronti ad accompagnarvi alla scoperta della vostra potenziale vincita, ma prima di farlo vi invitiamo a stare sempre attenti e con gli occhi ben aperti per evitare distrazioni: e ora eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Superenalotto!
Ultima estrazione Superenalotto n. 130 del 16/08/2025
Combinazione Vincente
31 – 25 – 15 – 6 – 72 – 79
Numero Jolly
54
SUPERSTAR
31
LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI
Anche se abbiamo (per così dire) “perso” un’opportunità di vincita legata a Lotto, 10eLotto e Superenalotto nel corso di questa settimana a causa della ricorrenza di Ferragosto, nella giornata di ieri, in questo sabato 16 tutto torna alla normalità e la Dea Bendata potrebbe avere in serbo proprio oggi qualche sorpresa da sogno per voi carissimi lettori che non vi perdete mai d’animo nella speranza – un giorno – di poter riuscire a essere tra i sempre tantissimi vincitori incoronati dalla sorte!
Essendo un periodo fatto di pause, vacanze, grigliate e quant’altro, purtroppo gli ultimi premi vinti nel Lotto e nel 10eLotto non sono stati ancora diffusi dall’Agenzia Dogane e Monopoli, ma sappiamo – e potrebbe anche farvi più comodo in vista delle vostre scommesse per la giornata di oggi – che nel primo caso il numero 26 sulla ruota di Firenze è rimasto ancora una volta il più sfortunato tra tutti e 990 quelli che compongono questo concorso; mentre nel 10eLotto, l’ingrato titolo di “sfortunato” è ancora nelle mani del numero 11.
NUMERI SFORTUNATI, PREMI E JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUALCHE CONSIGLIO PER GIOCARE
Noti sono, invece, gli ultimissimi premi che sono stati vinti nel concorso del Superenalotto che si è tenuto nella giornata di giovedì 14 agosto 2025 con i giocatori più fortunati che hanno incassato bottini compresi tra i 20 e i 21mila euro: infatti, i tanti vincitori, nei casi migliori sono riusciti a mettere a segno al massimo 5 numeri, tra chi ha indovinato una cinquina classica e chi, invece, un “poker” classico e il SuperStar.
Qui – se vi interessassero i numeri sfortunati – è da tempo l’84 a “sacrificarsi” per lasciare spazio ai suoi altri 89 amici che più frequentemente decidono di presenziare all’appuntamento con la fortuna; mentre non ci siamo assolutamente dimenticati di dirvi che per i giocatori di oggi il jackpot è arrivato a valere ben 38,6 milioni di euro, in attesa che qualcuno indovini la sestina vincente!
DALL’ERUZIONE DELL’ETNA, I NUMERINI DI OGGI CONSIGLIATI DALLA SMORFIA NAPOLETANA
Tra numeri fortunati e sfortunati, jackpot e premi milionari, ad aiutarvi per la vostra giocata di oggi ci potrebbe pensare ancora una volta la Smorfia Napoletana che – ogni volta che lo desiderata – può fornirvi una combinazione di numerini partendo da un vostro racconto, da un sogno o anche solo da una serie di parole: un esempio lo possiamo ricercare nella cronaca, partendo – tra le tantissime notizie – dalla recente eruzione (88) del vulcano (47) Etna (90) che ha regalato alla Sicilia (27) il sempre maestoso spettacolo (17) delle colate (4) laviche (61).