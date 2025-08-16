Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto dei numeri vincenti di oggi, sabato 16 agosto 2025, concorso Sisal n. 130/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LOTTO E 10ELOTTO ARRIVANO CON I LORO NUMERI VINCENTI DI OGGI, SABATO 16 AGOSTO 2025

Dopo il Superenalotto spetta ancora una volta al Lotto e al 10eLotto permetterci di uscire da questa giornata di sabato 16 agosto 2025 con la piena consapevolezza di tutti i vari numeri vincenti e – soprattutto – dei premi che potreste essere riusciti ad aggiudicavi con una scommessa particolarmente fortunata; sempre fermo restando che anche il Simbolotto deve ancora fare la sua apparizione nelle vostre case!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 16 agosto 2025

Quest’ultimo lo troverete in un altro articolo e qui, ora, vogliamo solo lasciarvi i nostri sentiti auguri di buona fortuna per poi accompagnarvi alla scoperta dei numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

—

Estrazione 10eLotto n° 130 del 16/8/2025

9 – 11 – 17 – 22 – 25 – 27 – 30 – 38 – 40 – 45 – 46 – 53 – 54 – 57 – 60 – 61 – 66 – 75 – 78 – 86

Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto/ I numeri vincenti di oggi, sabato 16 agosto 2025

Numero Oro: 22

Doppio Oro: 22 – 26

Extra: 2 – 12 – 13 – 18 – 24 – 34 – 35 – 37 – 44 – 55 – 56 – 67 – 69 – 70 – 85

—

Estrazioni del Lotto n° 130 del 16/8/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI 22 86 27 44 2 CAGLIARI 38 11 60 69 27 FIRENZE 45 54 37 35 41 GENOVA 53 46 12 18 13 MILANO 9 61 13 86 70 NAPOLI 54 57 34 70 35 PALERMO 40 25 24 67 74 ROMA 66 30 54 56 24 TORINO 17 75 55 13 19 VENEZIA 78 17 12 85 90 NAZIONALE 72 1 46 50 52

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e degli altri concorsi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato.

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 14 Agosto 2025

SONO ARRIVATI I NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO: LA COMBINAZIONE CHE PORTA AL JACKPOT

La Dea Bendata ha iniziato il suo ultimo viaggio settimanale tra i numeri vincenti che per qualcuno potrebbero tradursi in qualche interessantissimo premio, con il Superenalotto che regalerà a chiunque indovinerà tutta la sua sestina quel ricercatissimo e ambitissimo jackpot dal valore di 38,6 milioni di euro; oppure – con meno di sei numeri indovinati – anche qualche altro bottino tra quelli in palio!

Noi de ilSussidiario.net – come sempre – siamo pronti ad accompagnarvi alla scoperta della vostra potenziale vincita, ma prima di farlo vi invitiamo a stare sempre attenti e con gli occhi ben aperti per evitare distrazioni: e ora eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 130 del 16/08/2025

Combinazione Vincente

31 – 25 – 15 – 6 – 72 – 79

Numero Jolly

54

SUPERSTAR

31

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

Anche se abbiamo (per così dire) “perso” un’opportunità di vincita legata a Lotto, 10eLotto e Superenalotto nel corso di questa settimana a causa della ricorrenza di Ferragosto, nella giornata di ieri, in questo sabato 16 tutto torna alla normalità e la Dea Bendata potrebbe avere in serbo proprio oggi qualche sorpresa da sogno per voi carissimi lettori che non vi perdete mai d’animo nella speranza – un giorno – di poter riuscire a essere tra i sempre tantissimi vincitori incoronati dalla sorte!

Essendo un periodo fatto di pause, vacanze, grigliate e quant’altro, purtroppo gli ultimi premi vinti nel Lotto e nel 10eLotto non sono stati ancora diffusi dall’Agenzia Dogane e Monopoli, ma sappiamo – e potrebbe anche farvi più comodo in vista delle vostre scommesse per la giornata di oggi – che nel primo caso il numero 26 sulla ruota di Firenze è rimasto ancora una volta il più sfortunato tra tutti e 990 quelli che compongono questo concorso; mentre nel 10eLotto, l’ingrato titolo di “sfortunato” è ancora nelle mani del numero 11.

NUMERI SFORTUNATI, PREMI E JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUALCHE CONSIGLIO PER GIOCARE

Noti sono, invece, gli ultimissimi premi che sono stati vinti nel concorso del Superenalotto che si è tenuto nella giornata di giovedì 14 agosto 2025 con i giocatori più fortunati che hanno incassato bottini compresi tra i 20 e i 21mila euro: infatti, i tanti vincitori, nei casi migliori sono riusciti a mettere a segno al massimo 5 numeri, tra chi ha indovinato una cinquina classica e chi, invece, un “poker” classico e il SuperStar.

Qui – se vi interessassero i numeri sfortunati – è da tempo l’84 a “sacrificarsi” per lasciare spazio ai suoi altri 89 amici che più frequentemente decidono di presenziare all’appuntamento con la fortuna; mentre non ci siamo assolutamente dimenticati di dirvi che per i giocatori di oggi il jackpot è arrivato a valere ben 38,6 milioni di euro, in attesa che qualcuno indovini la sestina vincente!

DALL’ERUZIONE DELL’ETNA, I NUMERINI DI OGGI CONSIGLIATI DALLA SMORFIA NAPOLETANA

Tra numeri fortunati e sfortunati, jackpot e premi milionari, ad aiutarvi per la vostra giocata di oggi ci potrebbe pensare ancora una volta la Smorfia Napoletana che – ogni volta che lo desiderata – può fornirvi una combinazione di numerini partendo da un vostro racconto, da un sogno o anche solo da una serie di parole: un esempio lo possiamo ricercare nella cronaca, partendo – tra le tantissime notizie – dalla recente eruzione (88) del vulcano (47) Etna (90) che ha regalato alla Sicilia (27) il sempre maestoso spettacolo (17) delle colate (4) laviche (61).