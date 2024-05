Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, Giovedì 16 Maggio 2024

I NUMERI VINCENTI DI OGGI PER LE ESTRAZIONI DI SUPERENALOTTO E LOTTO

Il Superenalotto vi ha portato qualche ricco premio? Nel caso la risposta sia negativa, non preoccupatevi perché dopo una rapida attesa arrivano anche il Lotto e il 10eLotto, che assieme potrebbero cambiarvi la serata con un qualche bottino inaspettato. Le combinazioni possibili sono veramente tantissime, perché oltre alle 11 cinquine lottifere e alle due serie da 10 del secondo gioco, ci sono anche tutte le possibili combinazioni minori che potrebbero comunque valervi qualcosa!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 16 Maggio 2024

Tenete gli occhi aperti e non perdete subito le speranze, valutando magari di controllare per precauzione anche i siti ufficiali dei giochi dove verranno – ovviamente – riportate tutte le sequenze vincenti. Detto questo, passiamo subito ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, rinnovando il nostro appuntamento per la giornata di domani con il terzo turno di estrazioni settimanali!

Lotto e Superenalotto: i numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, Martedì 14 Maggio 2024

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 78 del 16/05/2024

3 – 9 – 14 – 17 – 22 – 25 – 29 – 30 – 31 – 33 – 35 – 42 – 54 – 58 – 65 – 67 – 75 – 78 – 79 – 81

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 33

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 33 – 3

Extra: 6 – 15 – 19 – 21 – 23 – 27 – 44 – 46 – 49 – 60 – 62 – 72 – 84 – 85 – 86

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 14 Maggio 2024

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 78 del 16/05/2024 BARI 33 3 58 23 27 CAGLIARI 75 31 29 78 15 FIRENZE 78 9 14 17 85 GENOVA 9 17 60 21 46 MILANO 30 22 60 6 67 NAPOLI 79 81 84 19 62 PALERMO 79 67 58 30 44 ROMA 25 54 65 72 58 TORINO 65 35 72 31 23 VENEZIA 42 25 49 86 13 NAZIONALE 47 30 88 38 56

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Dopo qualche ora dalla pubblicazione di questo articolo torniamo tra queste stesse righe per portarvi i numeri vincenti di oggi, partendo da quelli del Superenalotto (il primo tra i tre a palesarsi nelle sale estrazioni) e arrivando fino al Lotto e al 10eLotto che tra qualche minuto chiuderanno le danze! Siamo certi che siate già tutti pronti con le schedine in mano, ma se così non fosse vi invitiamo a prenderle, mettervi comodi su una sedia e prepararvi ad un momento che speriamo essere tra i più fortunati della vostra vita.

I premi in palio sono molti e nel caso non abbiamo centrato tutta la sestina non perdetevi d’animo ma controllare attentamente anche le altre possibili combinazioni, tenendo a mente che vi basteranno un minimo di 2 numeri per vincere un piccolo premio! Senza trattenervi oltre passiamo subito ai numeri vincenti del Superenalotto, ma non senza augurarvi ancora una volta buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 77 del 16/05/2024

Combinazione Vincente

83 31 66 27 11 10

Numero Jolly

25

Superstar

57

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LE ESTRAZIONI DI OGGI PORTERANNO UN PÒ DI SOLE CON LOTTO E SUPERENALOTTO?

Tornano oggi – giovedì 16 maggio 2024 – con il loro secondo appuntamento in questa terza settimana di maggio in cui la pioggia cade incessante nel Nord Italia i concorsi associati al Lotto che, come sempre, faranno tappa anche nell’amatissimo Superenalotto e nel talvolta dimentica 10eLotto: il nostro consiglio per voi carissimi lettori è quello di non limitarvi a giocare solamente ad uno tra questi, anche perché con una spesa veramente minima (volendo potreste anche non superare i 3 euro, 1 per ognuno dei giochi tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto) potreste portarvi a casa premi che talvolta superano tranquillamente i 100mila euro!

Non ci credete? È del tutto legittimo, ma se guardiamo al sito AgiProNews – che di settimana in settimana riporta i premi più alti di tutti i concorsi, anche al di fuori di quelli del Lotto – solamente 2 giorni fa nell’area bolognese (precisamente a Ozzano dell’Emilia) con sei ambi, quattro terni e una quaterna un giocatore ha vinto 254.750 euro con una singola schedina. Leggermente meno generoso il 10eLotto di martedì, anche se certamente chi ha vinto quei 30mila euro con un semplice 6 e l’opzione ‘Doppio Oro’ avrà esultato e – forse – lo starà ancora facendo!

DOPO IL LOTTO, ARRIVA IL SUPERENALOTTO CON IL SUO JACKPOT DA 21,7 MILIONI

Ma tra i tre giochi che saranno protagonisti questa sera (e che noi vi racconteremo nei dettagli man mano che tra Roma e Milano verranno sorteggiati tutti i numeri vincenti) quello più ricco è innegabilmente il Superenalotto: oggi, in particolare, dopo la vittoria da oltre 101 milioni di euro registrata nel napoletano venerdì 10 maggio 2024 il Jackpot si attesta sui 21,7 milioni di euro!

Vi sembreranno quasi sicuramente pochi, soprattutto a guardando a quei 101 milioni che abbiamo citato, o al record storico di oltre 371 milioni; ma tenete sempre a mente che – innanzitutto – sono 21 milioni in più e, poi, che in media in questo gioco si vincono cifre comprese (in particolare guardando allo scorso martedì) tra i 30/50mila euro e i 5, come premio minimo per chi partecipa alla versione ‘SuperStar’ e non indovina nessun numero vincente.

COME FUNZIONA LA SMORFIA NAPOLETANA: SOGNI E NOTIZIE PER IL LOTTO E IL SUPERENALOTTO

Insomma, i premi non mancano e con un pizzico di fortuna tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto chiunque tra voi potrà vincere anche solo una piccola cifra che – pur non essendo milionaria – potrebbe donarvi il sorriso in un periodo magari complicato o poco luminoso per qualsivoglia ragione. Tra l’altro, come molti sapranno, esiste anche un modo per ‘interpretare’ i segnali della fortuna, traducendo i propri sogni in numeri proprio per il Lotto: è la Smorfia Napoletana!

Vi facciamo subito un esempio partendo da una recentissima notizia, ovvero la storia della signora Emma Maria Mazzenga che alla veneranda età di 90 anni ha conquistato il record mondiale tra i senior nello sprint 200 metri senza ostacoli completato in appena 51,47 secondi. Il 51 e il 90 già di per sé possono essere due ottimi numeri per la schedina, mentre grazie alla Smorfia potremmo anche aggiungere il 6, il 17, il 77 e, ancora, il 40: cosa rappresentano? Non vogliamo dirvelo così che possiate scoprirlo da soli, divertendovi con questo particolare giochetto secondario!











© RIPRODUZIONE RISERVATA