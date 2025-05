ARRIVA IL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI CHE POTREBBERO FARVI VINCERE IL JACKPOT

Immaginando che, se siete finiti proprio in questo articolo, siate ormai prontissimi all’idea di poter diventare milionari, noi siamo prontissimi ad accompagnarvi in questa entusiasmante scoperta, lasciandovi i numeri vincenti del Superenalotto, che sono stati annunciati pochissimi minuti fa – e li abbiamo seguiti in diretta per voi, carissimi lettori – e che oggi sono stati abbinati a un jackpot da addirittura 33 milioni di euro!

Se proprio non foste riusciti a portarvi a casa l’ambito bottino, vi ricordiamo che, in ogni caso, potrete tentare nuovamente la sorte anche domani sera oppure il prossimo martedì; ma, augurandovi di esserci riusciti, passiamo la palla ai numeri vincenti del Superenalotto di oggi!

—

Superenalotto n. 78 del 16/5/2025

Combinazione Vincente

30 – 21 – 80 – 42 – 15 – 31

Numero Jolly

69

Superstar

42

—

FRIDAY NIGHT PER LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Con il venerdì sera che si sta per portare via tutte le preoccupazioni lavorative – almeno per un paio di giorni, poi purtroppo torneranno –, a darci un’altra piccola (o meglio ancora, grande!) gioia potrebbero pensarci anche il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto, che sono già pronti a entrare nel vivo dell’ennesima serata di estrazioni, numeri vincenti e premi, dalla quale voi, carissimi lettori e giocatori, potreste uscirne letteralmente milionari: i possibili bottini che vi attendono all’orizzonte sono potenzialmente tantissimi e uno più ricco dell’altro, ma ovviamente per aggiudicarveli dovrete essere riusciti a centrare una parte anche solo minima dei numerini che verranno sorteggiati alle 20:00 in punto!

Se voleste farvi una generica idea sulle cifre che potreste riuscire ad aggiudicarvi, l’indicazione migliore arriva certamente dal concorso che si è tenuto ieri – giovedì 15 maggio 2025 – con Lotto e 10eLotto che, complessivamente, hanno assegnato in tutta Italia più di 28 milioni di euro a migliaia e migliaia di giocatori: tra questi, i più fortunati hanno superato agilmente i 20 mila euro (con 23 mila tra le ruote lottifere e 26 mila nel concorso 10elottifero, che sono i bottini più alti della giornata); mentre sono decine i vincitori che hanno superato i 10 mila euro!

—

Estrazione 10eLotto n° 78 del 16/5/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 78 del 16/5/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto degli altri concorsi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

UN’ALTRA SETTIMANA CON IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO INTATTO: QUANTO VALE OGGI?

Ancor più fortunato – ovviamente sempre nella serata di ieri – l’appuntamento con il Superenalotto, che ha abbondantemente superato i suoi due colleghi con ben due premi identici da più di 82 mila euro l’uno e altri tre che per poco non sono arrivati ai 40 mila: in questo caso, però, è certamente più interessante ricordarvi che l’attenzione dovrebbe essere posta sul jackpot milionario, che in questo 2025 è stato vinto una singola volta lo scorso 20 marzo; mentre oggi – dopo quasi due mesi a crescere ininterrottamente – è arrivato all’ottimo valore di esattamente 33 milioni di euro!

VIA AL SALONE DEL LIBRO TORINESE: I NUMERI LETTERARI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Passando infine alla ormai decisamente consueta parentesi dedicata alla Smorfia Napoletana – che in ognuno di questi nostri appuntamenti con la Dea Bendata ci suggerisce una serie di numeri potenzialmente fortunati per le giocate di Superenalotto –, vale la pena entrare subito nel vivo dei suoi preziosi consigli, giusto per non sottrarvi troppo tempo: la notizia di oggi è d’attualità e ci porta a Torino (89) per assistere all’inaugurazione (81) della 21ª (un buon 21 per voi) edizione del Salone (3) del Libro (7), al quale parteciperanno editori, scrittori (43), fumettisti (46) e tantissimi curiosi e appassionati di lettura.