Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 16 novembre 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Ed anche oggi, finalmente, è arrivato il momento di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con le estrazioni che si sono aperte da pochissimo proprio con l’ultimo dei tre giochi. Ricordiamo che oggi c’è in palio un jackpot dalla bellezza di 85,1 milioni di euro, in attesa di coloro che indovineranno tutti e 6 i numeri vincenti! Trattandosi di un premio che può letteralmente cambiare la vita a chi lo vince, ricordiamo che è sempre importante controllare con cura la propria schedina, al fine di non sprecare un’occasione a causa di una distrazione.

Per farlo, oltre ad utilizzare questo sito, ilSussidiario.net, si potrebbe dare anche un’occhiata al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento per le estrazioni di Lotto e 10eLotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI DEL SIMBOLOTTO

Estrazione 10eLotto n° 156 del 16/11/2023

3 – 6 – 12 – 20 – 27 – 33 – 34 – 38 – 41 – 43 – 46 – 54 – 55 – 60 – 62 – 68 – 71 – 80 – 82 – 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 82

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 82 – 41

Extra: 8 – 9 – 16 – 19 – 35 – 37 – 40 – 49 – 53 – 56 – 58 – 64 – 66 – 67 – 85

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 156 del 16/11/2023 BARI 82 41 20 37 35 CAGLIARI 86 3 33 20 40 FIRENZE 62 80 6 46 8 GENOVA 34 33 46 80 56 MILANO 54 46 34 9 67 NAPOLI 27 38 12 58 85 PALERMO 55 60 16 64 87 ROMA 34 68 46 66 86 TORINO 33 34 19 49 3 VENEZIA 71 43 53 6 27 NAZIONALE 5 66 16 85 34

Ultima estrazione Superenalotto n. 156 del 16/11/2023

Combinazione Vincente

56 52 40 9 10 19

Numero Jolly

50

Superstar

42

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 NOVEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 16 novembre 2023, torneranno protagoniste le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tre tra i giochi in assoluto più apprezzati e partecipati in Italia per via dei ricchi premi e jackpot che mettono in palio! Quello odierno sarà il secondo appuntamento settimanale, dopo l’estrazione che si è tenuta nella giornata di martedì ed in vista di quelle di domani e sabato, che chiuderanno il ciclo.

Per conoscere i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà attendere fino a questa sera, ma nel frattempo possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, quello di martedì 14 novembre, per farci un’idea sui premi in palio. Partendo dal Lotto, il premio più alto di martedì è stato assegnato a Irsina (Matera), dal valore di ben 71.750 euro. Secondo posto, invece, per i 26.700 euro vinti a Lavello (Potenza), di poco superiori ai 23.750 euro vinti a Quarto d’Altino (Venezia), che si piazzano al terzo posto.

Messo da parte il Lotto, prima di passare al Superenalotto e al suo ricchissimo jackpot, recuperiamo anche il 10eLotto, che martedì ha assegnato un premio da 60mila euro con “6 Doppio Oro” centrato a Udine, che rappresenta il più alto della giornata. Doppio premio da 20mila euro assegnato a Fasano (Brindisi) e a Lequile (Lecce), in entrambi i casi con un “9”. Infine, vale la pena segnalare anche i 10mila euro vinti a Milano con un “7 Doppio Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo aver recuperato le quote di Lotto e 10eLotto, spetta ora al Superenalotto, il gioco che mette in palio il premio massimo in assoluto più alto tra i tre giochi! Nell’ultimo concorso non è stato nuovamente assegnato alcun premio da “6”, ragione per cui oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 85,1 milioni di euro. Tuttavia, martedì due fortunatissimi giocatori si sono portati a casa 53.693 euro l’uno grazie ai punti da “4 Stella”. Altri 7 fortunati, invece, hanno vinto 27.998,67 euro con i punti da “5”, ma vale la pena anche segnalare i 3.603 euro vinti con i punti “3 Stella” da ben 98 giocatori.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Si tratta sicuramente di una domanda che in moltissimi giocatori si saranno posti almeno una volta, sognando di mettere le mani, un giorno, su qualche importante bottino. Il nostro consiglio è sempre quello di pensare, ovviamente, prima alle proprie esigenze e necessità, riservando poi parte del budget al finanziamento di un innovativo progetto in cerca di fondi.

Oggi, guardando alla piattaforma KickStarter, suggeriamo il progetto “The Stain Resistant Performance Shirt“, che come fa intuire il nome è una camicia resistente alle macchie. Costruita completamente in poliestere, assicura oltre alla resistenza alle macchie anche una perfetta traspirabilità e la possibilità di aderire a qualsiasi fisico grazie al suo tessuto elastico. Esiste in quattro differenti colorazioni e diventerà un alleato fondamentale per coloro inclini a sporcarsi facilmente gli indumenti, magari per via del lavoro che svolgono.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Indecisi sui numeri fortunati per la schedina di Lotto, 10eLotto e Superenalotto? Nessuna paura perché fortunatamente si può ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, che traduce in numeri i sogni, ma anche le notizie o i racconti. Prendiamo, per esempio, la notizia del Nilo che si è colorato di rosso, aprendo nei più religiosi il timore che si sia realizzata la prima delle dieci piaghe profetizzate dalla Bibbia, ma in realtà causato da una particolare alga che reagisce all’inquinamento. Dalla Smorfia potremmo ricavare sicuramente il 13, ovvero il fiume, ma anche il 60, il rosso. Similmente, l’80 è la profezia, mentre il 78 l’alga e il 57 l’inquinamento.











