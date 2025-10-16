Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione numeri vincenti di oggi giovedì 16 ottobre 2025, concorso Sisal n. 165/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LOTTO E 10ELOTTO, ESTAZIONI DEL 16 OTTOBRE 2025: I NUMERI VINCENTI DI OGGI

Dopo il milionario appuntamento superenalottifero, la fortuna potrebbe tornare a colpire proprio in questo momento grazie al Lotto e al 10eLotto che hanno seguito il loro fratello “più grande” con i rispettivi sorteggi, carichi di numeri che nei prossimi minuti potrebbero trasformarsi in ricchissimi premi pronti a finire nelle vostre tasche!

SUPERENALOTTO, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 16 Ottobre 2025

Visto che il tempo stringe e la pazienza è poca, vi vogliamo solamente augurare buona fortuna prima di lasciarvi ai numeri vincenti di oggi di Lotto e 10eLotto!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 165 del 16/10/2025

03-07-14-18-22-26-29-37-38-40-43-51-60-61-62-63-66-78-80-84

SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 16 Ottobre 2025

Numero Oro: 3

Doppio Oro: 3-66

Extra: 06-15-19-20-34-48-54-58-65-67-74-75-85-88-89

Estrazioni del Lotto n° 165 del 16/10/2025

Ruota Numeri BARI 03 – 66 – 37 – 18 – 61 CAGLIARI 26 – 22 – 85 – 20 – 43 FIRENZE 29 – 61 – 85 – 67 – 75 GENOVA 40 – 63 – 74 – 19 – 78 MILANO 43 – 80 – 34 – 54 – 70 NAPOLI 18 – 78 – 89 – 15 – 27 PALERMO 38 – 84 – 88 – 06 – 62 ROMA 60 – 14 – 40 – 84 – 43 TORINO 51 – 62 – 58 – 65 – 52 VENEZIA 07 – 61 – 48 – 63 – 87 NAZIONALE 60 – 36 – 11 – 28 – 31

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto e delle estrazioni di oggi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti di oggi, martedì 14 ottobre 2025

L’ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DI OGGI, 16 OTTOBRE 2025

Li stavate aspettando e – finalmente – sono arrivati in tutta la loro ricchezza i numeri vincenti di oggi del Superenalotto, pronti a rendere ricchissimo e (magari) anche milionario qualcuno tra i tantissimi potenziali fortunati che hanno deciso di partecipare a questo nuovo appuntamento con la Dea Bendata!

Seppur tutti spererete di vincere il jackpot da 64,8 milioni, vi ricordiamo che i premi in palio sono in realtà tantissimi e spetteranno a chiunque di numeri ne indovinerà anche solo un paio; mentre ora vi lasciamo ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 165 del 16/10/2025

Combinazione Vincente

80 – 44 – 7 – 45 – 58 – 76

Numero Jolly

77

SUPERSTAR

13

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Non si fermano mai le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto che accompagnandoci ogni martedì, giovedì (come oggi, 16 ottobre 2025), venerdì e sabato ci aiutano ad attraversare le settimane con la speranza di riuscire a mettere le mani su qualche ottimo premio che magari – nel migliore dei casi – potrebbe anche farvi godere una vera e propria “pensione anticipata” senza più la preoccupazione di dover lavorare!

Non sono, però, state – purtroppo – da pensione le ultimissime vincite che il Lotto e il 10eLotto sono riusciti a garantire nel corso del loro sorteggio di martedì scorso, con il primo che è arrivato a un bottino massimo di più di 57mila euro a Foggia (in una regione che da sola ha raccolto più di 103mila euro!) e il secondo che – pur facendo meglio – ha raggiunto l’ottima cifra di 100mila euro a Monza (e qui la Lombardia ne ha vinti complessivamente 150mila!).

TORNA STA SERA IL RICCHISSIMO SUPERENALOTTO: IL MILIONARIO JACKPOT E GLI ALTRI PREMI IN PALIO

Ma se si pensa a bottini in grado letteralmente di cambiarci la vita, l’attenzione non può che ricadere inevitabilmente sul Superenalotto che vanta alcuni dei premi più interessanti tra tutti i suoi colleghi tra cui il famosissimo jackpot che oggi è arrivato al valore di 64,8 milioni di euro: visto che indovinarlo, però, è parecchio difficile (ma non impossibile!) è utile anche ricordarvi che con qualche numero in meno rispetto all’intera combinazione vincente potreste – esattamente come martedì scorso – portarvi a casa premi dal valore di 47mila euro, o anche “solo” 28mila!

VIA ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA: I NUMERI “CINEFILI” DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Dedichiamo, infine, a uno degli eventi più importanti che si stanno tenendo in Italia in questi giorni, il nostro quotidiano appuntamento con la Smorfia Napoletana e i suoi interessanti consigli per le vostre giocate: solamente ieri (potete usare la data 15-10 per le vostre giocate), infatti, a Roma (65) si è aperta la 20esima (20) Festa del Cinema (48) che porterà nella nostra splendida capitale (22) attori (72), registi (80) e sceneggiatori (59) provenienti da tutto il mondo per l’importante premiazione (13)!