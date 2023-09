Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 16 settembre 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 SETTEMBRE 2023

Nella giornata di oggi, sabato 16 settembre 2023, si chiuderà ufficialmente l’ultimo ciclo di estrazioni settimanali di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i loro ricchissimi premi in palio, oltre al fantastico jackpot dell’ultimo tra i tre giochi! Si tratta, appunto, del quarto ed ultimo appuntamento settimanale, dopo quelli che si sono tenuti (e si terranno nuovamente la prossima settimana), di martedì, giovedì e venerdì.

Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà attendere questa sera, quando verranno i rispettivi numeri vincenti. Nel mentre, però, recuperando i dati sui numeri ritardatari dopo il concorso di ieri, potremmo dare una buona indicazione a tutti i giocatori indecisi su cosa puntare. Partendo dal Lotto, per esempio, si è nuovamente riconfermato il numero più in ritardo il 28 su Cagliari, giunto a 125 assenze. Lo seguono, poi, il 75 su Roma, a quota 116 assenze; il 37 su Cagliari, che non spunta da 114 estrazioni; il 2 su Venezia, assente per 110 volte e il 39 su Palermo che non è uscito per 105 volte consecutive.

Dopo il Lotto, prima di scoprire quanto vale oggi il jackpot del Superenalotto, occorre dedicare anche una parentesi ai ritardatari del 10eLotto. La top 10 da tempo vede al primo posto il 64, che è mancato per 21 estrazioni, recentemente raggiunto anche dal 43, con lo stesso numero di assenze. Subito dopo, poi, si piazzano il 22, con 17 assenze, il 59 a quota 16 e il 31, che non si è fatto vedere per 15 volte. La top 10 continua poi con il 68 e il 19, entrambi a quota 13 assenze e con il 60, assente per 12 volte. Infine, vi sono il 3, con 11 assenze e il 71, mancante nelle ultime 10 estrazioni.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, messi da parte i ritardatari di Lotto e 10eLotto, dedichiamo tutte le nostre attenzioni alle quote del concorso di ieri del Superenalotto, che per l’ennesima volta consecutiva non ha visto uscire nessun punto da “6”. Questo, per quanto possa essere una brutta notizia, significa anche nella giornata odierna il jackpot del Superenalotto ha raggiunto i 55,9 milioni di euro! Tornando all’ultima estrazione, ovvero quella di ieri, il premio più alto assegnato è valso 27.106 euro all’unico fortunato giocatore che ha centrato i punti da “4 Stella”. Da segnalare anche i 5 giocatori che si sono portati a casa 24.956,77 euro grazie ai punti da “5”, oltre ai 44 fortunati che grazie ai punti “3 Stella” hanno vinto 2.264 euro l’uno.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Si tratta, sicuramente, di una domanda che moltissimi giocatori si sono posti almeno una volta, sognando di acciuffare il ricchissimo premio, svoltando completamente la loro vita! Il nostro consiglio è sempre quello di pensare, prioritariamente, alle proprie esigenze e necessità, per poi togliersi alcuni sfizi o anche aiutare parenti e amici in difficoltà, destinando infine parte dell’importante budget al finanziamento di un progetto innovativo.

Guardando alla piattaforma Kickstarter, oggi suggeriamo il progetto chiamato Leo. Si tratta di un piccolo e versatile dispositivo da collegare tra il cavo di ricarica e qualsiasi dispositivo elettronico, che garantisce di aiutare a preservare la batteria di quest’ultimo. In modo automatico, infatti, riduce la tensione di ricarica, prevedendo alcuni intervalli prima del raggiungimento del 100% di ricarica.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Tra i tanti giocatori di Lotto, 10eLotto e Superenalotto si troverà sicuramente qualcuno alle “prime armi”, che nel momento della compilazione della schedina potrebbe avere alcuni dubbi sui numeri da giocare. In questo caso si potrebbe ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con la quale si possono tradurre in numeri i sogni, ma anche i racconti e le notizie. Per fare un esempio, prendiamo la notizia che oggi, 16 settembre, si apre ufficialmente la nuova edizione dell’Oktoberfest, la festa della birra più famosa al mondo, che si tiene a Monaco di Baviera e che originariamente fu istituita per festeggiare il matrimonio tra il principe Ludwig I di Baviera, con la principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen. Dalla Smorfia potremmo ricavare, sicuramente, il 5, che rappresenta la birra, ma anche il 2, ovvero la festa. Similmente, il 28 raffigura il matrimonio, mentre il 13 è il principe e il 26 la principessa.











