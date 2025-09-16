Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto numeri vincenti di oggi, martedì 16 settembre 2025, concorso Sisal n. 148/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

L’ESTRAZIONE DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: OCCHI SUL JACKPOT

Con il Superenalotto si apre un nuovissimo sorteggio di tutti i numeri vincenti che chiuderanno il viaggio odierno della Dea Bendata dando ai più fortunati tra voi carissimi lettori – oltre che, ovviamente, affezionati giocatori – la possibilità di aggiudicarvi un bottino a dir poco da sogno per cambiare completamente la vostra vita! In questo caso, ovviamente, l’attenzione non può che essere puntata sul jackpot da 51,8 milioni di euro che vi spetterà se aveste indovinato tutti i numeri vincenti di oggi del Superenalotto: eccoveli!

Superenalotto n. 148 del 16/9/2025

Combinazione Vincente

1 – 26 – 12 – 51 – 44 – 90

Numero Jolly

72

Superstar

45

AL VIA UNA NUOVA SERATA DI NUMERI ED ESTRAZIONI

Con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto a farci compagnia, possiamo procedere verso la conclusione di questa giornata di martedì 16 settembre 2025 che – come sempre – alle ore 20 in punto ci permetterà di scoprire i primissimi numeri vincenti di oggi in un viaggio che durerà complessivamente un’oretta visto che il concorso lottifero ha l’esigenza di viaggiare tra tutte e 11 le ruote nazionali con sorteggi che si tengono in diretta.

La diretta delle estrazioni – anche in questo caso, come sempre – la seguiremo noi a beneficio di tutti voi carissimi lettori, ma prima che si possa dire aperto il viaggio odierno ci vorrà ancora un pochino di tempo e nel frattempo potrebbe interessarvi sapere che tra venerdì e sabato scorsi il primo – nel contesto del Lotto e del 10eLotto – più alto vinto valeva ben 50mila euro associato a un “7 Doppio Oro”; mentre certamente positivo è stato anche il premio lottifero dal valore di poco più di 47mila euro!

Estrazione 10eLotto n° 148 del 16/9/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 148 del 16/9/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

È SALITO A 51,8 MILIONI IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUESTA SERA UN NUOVO CONCORSO

Appena sotto ai due concorsi che abbiamo appena scoperto assieme, sempre nei concorsi di venerdì e sabato scorsi, si è piazzato ancora una volta il Superenalotto, portatore di quattro differenti (ma identici nel valore) premi da ben 46mila euro ai quali vale la pena aggiungere anche gli altri tre da quasi 42mila l’uno vinti nel medesimo appuntamento: se non l’aveste capito – anche se è una possibilità piuttosto rara – è rimasto ancora del tutto intatto il jackpot di questo partecipatissimo concorso, oggi pari alla bellezza di 51,8 milioni di euro e sempre in attesa di qualcuno che indovini i sei numeri vincenti e se lo porti a casa!

L’ACCLAMATA NOTTE DEGLI EMMY AWARDS VISTA CON GLI OCCHI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Per chiudere in bellezza questo nostro viaggio tra i concorsi, vogliamo tornare indietro alla serata di domenica per addentrarci nella scoperta dei consigli odierni da parte della Smorfia Napoletana sui numeri validi per il sorteggio serale: proprio tra domenica e lunedì, infatti, si è tenuta l’edizione 2025 (20 e 25 sono già due comodissimi numeri per voi!) della premiazione (89) relativa agli Emmy, riservati ai migliori attori (72) e sceneggiatori (59) delle più acclamate serie (71) televisive (32) dell’ultimo periodo e che hanno visto tra i vincitori (78) una serie medica (12) e l’apprezzatissima “Adolescence” (potete usare il 16 per “adolescente”).