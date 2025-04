LOTTO E 10ELOTTO CHIUDONO LA SERATA DI ESTRAZIONI: TUTTI I NUMERI VINCENTI DI OGGI

Dal Superenalotto al Lotto e 10eLotto – ma anche al Simbolotto, che potrete trovare nell’articolo apposito che gli abbiamo dedicato e che stiamo per completamente con i simbolini odierni – il passo è stato anche in questa serata breve e per tutti voi che avete deciso di piazzare una scommessa è arrivata l’ora di dedicarvi alla scoperta delle tantissime combinazioni di numeri vincenti che potrebbero nascondere tanti interessantissimi premi!

Trattandosi di parecchie combinazioni, vi ricordiamo che se voleste essere sicuri al 100% del vostro risultato potrete controllare le schedine utilizzando l’apposito tool completamente automatico presente sui siti ufficiali dei suoi giochi; ma prima di tutto divertitevi con noi a controllare i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto: eccoveli carissimi lettori!

Estrazione 10eLotto n° 61 del 17/4/2025

12 – 13 – 16 – 18 – 23 – 29 – 32 – 36 – 40 – 46 – 49 – 58 – 64 – 66 – 68 – 69 – 78 – 82 – 84 – 87

Numero Oro: 82

Doppio Oro: 82 – 36

Extra: 03 – 21 – 25 – 41 – 44 – 47 – 48 – 51 – 54 – 61 – 63 – 71 – 75 – 86 – 89

Estrazioni del Lotto n° 61 del 17/4/2025

Estrazioni del Lotto – Oggi Ruota Numeri Bari 82 – 36 – 16 – 03 – 81 Cagliari 46 – 13 – 40 – 47 – 09 Firenze 23 – 87 – 68 – 48 – 86 Genova 12 – 68 – 63 – 41 – 17 Milano 66 – 58 – 51 – 21 – 61 Napoli 84 – 32 – 71 – 61 – 22 Palermo 69 – 18 – 82 – 75 – 12 Roma 64 – 78 – 54 – 89 – 05 Torino 68 – 49 – 86 – 23 – 25 Venezia 29 – 18 – 44 – 25 – 47 Nazionale 02 – 74 – 67 – 88 – 84

(Se volete controllare e avere una certezza sui numeri vincenti ufficiali del concorso del Superenalotto l’unica cosa da fare, la più certa è andare sul sito dei monopoli di Stato oppure recandovi in una ricevitoria. Altrimenti, da parte nostra decliniamo ogni tipo di responsabilità).

ARRIVA IL SUPERENALOTTO CON IL SUO JACKPOT MILIONARIO: I NUMERI VINCENTI DI OGGI

Abbiamo raggiunto le ore 20:00 di questo giovedì 17 aprile 2025 e possiamo – qualcuno direbbe: finalmente – dedicare le nostre attenzioni alle estrazioni che speriamo possano rivelarsi milionarie con il Superenalotto che è sempre il primo a fare la sua comparsata nelle sale estrattive Sisal con i consueti sei numeri vincenti: indovinandoli tutti oggi il jackpot che riuscirete ad aggiudicarvi varrà ben 20,5 milioni di euro, ma non mancheranno neppure tutti gli altri bottini per le combinazioni minori!

Se oggi non foste riusciti nel colpaccio milionario e foste rimasti scontenti dall’estrazione, vi ricordiamo che nel caso in cui lo desideriate potrete sempre cercare di aggiudicarvi qualche interessantissimo premio anche nella giornata di domani o in quella di sabato; ma naturalmente prima di darvi per vinti dovete controllare i numeri vincenti di oggi del Superenalotto: eccoveli e buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 61 del 17/04/2025

Combinazione Vincente

8 – 44 – 40 – 20 – 49 – 46

Numero Jolly

63

SUPERSTAR

48

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

In questo giovedì che segna l’inizio ufficiale dei festeggiamenti pasquali con il primo giorno del Triduo Pasquale, si ripete anche l’immancabile appuntamento con il fortuna che oggi ci porterà verso i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto ed – ovviamente – anche verso i loro sempre ricchissimi premi in palio: da programma, le tre estrazioni si terranno puntualissime alla solita ora con la possibilità di piazzare le vostre scommesse – che potranno essere naturalmente anche più di una – che si chiuderà alle 19:30 con una mezzora esatta d’anticipo.

Dato che il tempo corre veloce e quasi certamente molti tra voi si staranno chiedendo quanto si possa vincere in questi interessantissimi e partecipatissimi appuntamenti, se rivolgiamo il nostro sguardo alla giornata – o meglio, alla serata – di martedì 15 aprile 2025 ci renderemmo presto conto che tra Lotto e 10eLotto i premi più alti vinti ammontavano rispettivamente a più di 53mila euro (vinti nel salernitano con una quaterna e quattro terni) e ad esattamente 40mila euro (questi messi a segno a Ragusa con un 8 Doppio Oro)!

SALE A 20,5 MILIONI IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: I PREMI DI MARTEDÌ

Il medesimo schema grosso modo si è ripetuto anche nel sorteggio del Superenalotto dello scorso martedì che in tutto il nostro Bel Paese ha assegnato in totale quasi 4 milioni di euro a 554mila 354 differenti giocatori: tra questi – quasi ovviamente – nessuno ha portato a casa il jackpot che oggi è arrivato a toccare la cifra di 20,5 milioni di euro in costante crescita ormai da diverse settimane; mentre il premio più alto valeva poco più di 44mila euro (vinti da un solo fortunatissimo giocatore), seguito a strettissimo giro da un poker di vincite identiche dal valore di 42mila 678 euro l’una!

PROSEGUE LA SETTIMANA SANTA: LA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATA AL GIOVEDÌ SANTO

Infine, dato che in questi nostri articoli sempre dedicati ai concorsi come il Superenalotto non può mai mancare all’appello anche la Smorfia Napoletana, proseguiamo con la parentesi già inaugurata martedì dedicata alla festività pasquali: fermo restando che la Settimana Santa è sempre associata alla coppia 38-6, nella giornata di oggi si celebra il Giovedì (4) Santo, nel corso del quale si ricorda l’Ultima (23) Cena (43) nel corso della quale Gesù (33) annunciò ai suoi discepoli (8) il tradimento (17) da parte di Giuda, dedicandosi poi all’amorevole gesto della lavanda (66) dei piedi (3).