Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 17 giugno 2025, concorso Sisal n. 96/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

A due passi dall’inizio della Maturità tornano ancora una volta i concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, prontissimi per regalare decine e decine di emozioni a tutti voi, carissimi giocatori, che state cercando un modo comodo e semplice per cambiare completamente la vostra vita: ovviamente, come in tutti gli altri giorni della settimana in cui si tengono le estrazioni (oltre a martedì, anche giovedì, venerdì e sabato), l’appuntamento questa sera sarà fissato per le ore 20 in punto, con una nuovissima, ricca serie di numeri vincenti!

Dato che siamo certi che siate tutti interessati soprattutto (per non dire solo!) ai premi, possiamo dirvi che l’ultimo appuntamento – ovvero quello che si è tenuto tra venerdì 13 e sabato 14 giugno – tra Lotto e 10eLotto ha regalato complessivamente quasi 17 milioni di euro: il premio più alto delle due giornate è arrivato a valere la bellezza di poco più di 75mila euro, con quattro terni e una quaterna lottifera centrati in quel di Brescia, precisamente a Castegnato.

Similmente, è sicuramente utile segnalare che nel concorso del 10eLotto sono stati assegnati la bellezza di quattro differenti premi dal valore di 50mila euro l’uno: tre tra questi risalgono al concorso di venerdì 13 giugno, grazie a tre diverse (ma in un certo senso identiche) combinazioni da 9 numeri con l’aggiunta della famosa cifra “Oro”, tra Reggio Calabria, Roma e Potenza; mentre il quarto – sempre con un “9 Oro” – è di sabato 14 ed è stato vinto a Caltanissetta!

Superenalotto n. 96 del 17/6/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 96 del 17/6/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 96 del 17/6/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso dei concorsi sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

TORNA OGGI IN PALIO UN JACKPOT DA 14,2 MILIONI DI EURO

Sempre questa sera, tra i vari concorsi che ci attendono (e vi ricordiamo anche che non mancheranno neppure il Simbolotto e l’Eurojackpot, che tratteremo in altri articoli), è sicuramente il Superenalotto quello che attirerà maggiormente la vostra attenzione: proprio qui, infatti, troviamo quello che possiamo tranquillamente definire il premio più alto della giornata, con un riferimento che va ovviamente al jackpot dal valore, oggi, di ben 14,2 milioni di euro!

Quest’ultimo, infatti, aumenta e diminuisce in base al fatto che qualcuno, tra i tantissimi vincitori, riesca o meno a metterci le mani sopra, e lo scorso sabato nessuno ce l’ha fatta; mentre, tra i premi più alti di quello stesso concorso, possiamo sicuramente segnalarvi una doppietta dal valore di poco più di 39mila euro (vinti grazie alla combinazione “4 Stella”) e, al contempo, altri 8 premi identici da poco più di 22mila euro l’uno (qui con cinque numeri della sestina, senza SuperStar).

LA SMORFIA NAPOLETANA DEI MATURANDI: I NUMERI ODIERNI PER LE VOSTRE SCHEDINE

L’attenzione, infine, prima di posarsi sui numeri vincenti di oggi di Lotto e Superenalotto, che potremo scoprire solamente allo scoccare delle ore 20:00, passa al nostro classico ed apprezzato appuntamento con la Smorfia Napoletana e i suoi numerini potenzialmente fortunati tratti da una notizia di cronaca recente: oggi il focus l’abbiamo – quasi ovviamente – posto sugli esami (8) della Maturità (47), che sono prontissimi a partire nella giornata di domani (18-6 per la data, volendo anche con il 25), con la Prima (1) prova (30) dedicata al tema (80) di italiano (59), tra testi letterari (15), argomentativi e d’attualità!