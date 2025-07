Estrazione Lotto, Superenalotto e 10eLotto dei numeri vincenti di oggi, giovedì 17 luglio 2025, concorso Sisal n. 113/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

I NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO CHE CONDUCONO AL JACKPOT MILIONARIO

Sono rintoccate da poco le ore 20:00 di questa giornata di giovedì 17 luglio 2025 con il Superenalotto che per primo – come da sua ormai consolidata abitudine – ha estratto i suoi numeri vincenti di oggi, sempre portatori di un incredibile jackpot che vale la bellezza di 26,6 milioni di euro: per vincerlo – anche se siamo certi che tutti lo sappiate – sarà necessario aver indovinato tutti i numeri che scopriremo tra pochissimi!

Complessivamente in questo concorso le cifre estratte sono otto, considerando la sestina classica, il SuperStar e il Jolly e a voi speranzosi cercatori di fortuna potrebbe bastarne anche solo uno per vincere un interessante bottino e visto che sarete tutti impazienti: eccovi i numeri vincente di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 113 del 17/07/2025

Combinazione Vincente

68 – 35 – 16 – 37 – 42 – 43

Numero Jolly

58

SUPERSTAR

8

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

In una giornata tipicamente considerata da molti sfortunata, ovvero il 17 di questo mese di luglio del 2025, tornano anche il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto che potrebbero portare una bella ventata di aria fresca nella vostra vita con qualche interessantissimo bottino che potreste riuscire ad acciuffare con le vostre scommesse fortunate; tutto – però – solo nel caso in cui vi sbrighiate a compilare le vostre schedine visto che dalle 19:30 in poi non vi sarà più permesso e non potrete far altro che aspettare fino a domani per un nuovo turno di estrazioni.

Come sempre facciamo, per aprire questo nostro nuovo viaggio che ci condurrà alla scoperta dei numeri vincenti di oggi dei vari concorsi che ci attendono – incluso anche il Simbolotto, seppur a lui sarà dedicato un altro articolo -, vogliamo dirvi che nella serata di martedì 15 luglio 2025 la regione più fortunata è stato il Piemonte con bottini complessivi da poco più di 70mila euro vinti grazie al Lotto; ai quali si aggiungo altri 57mila vinti nella vicinissima Lombardia con 5 vincite messe a segno nel 10eLotto!

Superenalotto n. 113 del 17/7/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 113 del 17/7/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 113 del 17/7/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

IL SUPERENALOTTO DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO: QUANTO VALE IL JACKPOT IN PALIO QUESTA SERA?

Bottini – quelli di cui vi abbiamo appena parlato – ai quali si aggiungono anche tutti quelli altrettanto ricchi vinti grazie al concorso, partendo da cinque schedine identiche dal valore di poco più di 32mila euro che riportavano al loro interno ben 5 dei 6 numeri vincenti e arrivano fino ad altre quattro che con 4 numeri e il sempre ricchissimo SuperStar sono arrivate fino al comunque ottimo valore di 23mila 545 euro l’una: i più attenti e avvezzi ai concorsi avranno già notato che nessuno, martedì, ha vinto il jackpot e infatti oggi è cresciuto ancora per arrivare all’interessantissima cifra di 26,6 milioni di euro, in attesa solo che qualcuno indovini tutta la sestina vincente!

LA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATA ALLE OLIMPIADI INVERNALI DEL 2026: I NUMERI FORTUNATI DI OGGI

Procedendo in questo nostro viaggio tra i concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che si sta avvicinando alla conclusione della sua prima parte – in vista dell’attesissima seconda, ovviamente dedicata ai numeri vincenti che verranno estratti in serata -, possiamo lasciare il nostro piccolo palco alla Smorfia Napoletana con l’obbiettivo di invertire quella percepita sfortuna di cui parlavamo all’inizio dell’articolo!

I numeri che ha scelto oggi la Smorfia per noi – o, meglio, per voi carissimi lettori – sono legati a una notizia degli ultimi giorni che ci porta in quel di Milano (26) che è stata protagonista della presentazione delle tre medaglie (6) – ovviamente quella d’oro (62), d’argento (51) e di bronzo (65) – destinate ai futuri vincitori (78) dei giochi (84) olimpici (35) invernali (86) che si apriranno il prossimo febbraio (76), proprio tra Milano e la località di Cortina d’Ampezzo.