DAL LOTTO AL 10ELOTTO, INIZIA IL VIAGGIO TRA LE RUOTE

Anche oggi completiamo il quadro delle estrazioni con Lotto e 10eLotto, altri due giochi che offrono a tantissimi italiani l’occasione di inseguire il sogno di ottenere una vincita. C’è chi ha tentato la fortuna solo con il Lotto e, quindi, è pronto a fiondarsi sulle ruote per scoprire i relativi numeri fortunati, da confrontare con quelli su cui ha riposto i propri sogni di gloria, nella speranza che vi sia una corrispondenza.

Ma attenzione anche al 10eLotto, che consente di incrementare le possibilità di vincita e, di conseguenza, anche i relativi premi, tramite le varie opzioni. Dunque, ora potete consultare i risultati delle estrazioni, scoprire tutti i numeri vincenti e controllare le eventuali vincite. A tal proposito, vi ricordiamo di usufruire dei siti ufficiali o delle ricevitorie autorizzate per fugare ogni eventuale dubbio.

Estrazione 10eLotto n° 79 del 17/5/2025

03-04-07-10-13-14-17-26-27-33-35-43-44-45-48-49-58-60-63-68

Numero Oro: 60

Doppio Oro: 60-07

Extra: 06-08-12-16-18-23-30-34-39-42-55-59-61-64-65

Estrazioni del Lotto n° 79 del 17/5/2025

Ruota Numeri Estratti Bari 60 – 07 – 68 – 18 – 42 Cagliari 49 – 48 – 45 – 64 – 61 Firenze 43 – 33 – 58 – 08 – 59 Genova 04 – 03 – 39 – 30 – 28 Milano 13 – 10 – 12 – 06 – 60 Napoli 14 – 48 – 06 – 45 – 81 Palermo 44 – 35 – 23 – 06 – 49 Roma 17 – 63 – 26 – 16 – 57 Torino 58 – 26 – 43 – 34 – 08 Venezia 27 – 03 – 55 – 65 – 23 Nazionale 52 – 53 – 58 – 30 – 26

LA SESTINA FORTUNATA CHE CI CONDUCE AL JACKPOT

Un appuntamento atteso per gli appassionati di numeri che sognano la gloria tramite la fortuna: il Superenalotto, con la sua nuova estrazione, ci ha regalato i nuovi numeri vincenti, da controllare prima di dedicarsi agli altri concorsi del giorno. Ora gli occhi sono rivolti alla combinazione vincente, perché tutti i giocatori sono accomunati dalla voglia di portare a casa tutto il jackpot che è in palio stasera. Infatti, anche il concorso odierno consente di vincere premi da capogiro, non solo centrando tutta la sestina, ma anche centrando parzialmente la combinazione, visto che ci sono premi minori e quelli legati alle opzioni.

Tutto è pronto per una grande serata: nel frattempo prendono forma i risultati, con le quote che verranno diffuse una volta che sarà ufficializzato il bollettino dell’appuntamento di stasera. Ora potete “sciogliere” le dita che avete incrociato e sperare di aver centrato una bella vincita!

Ultima estrazione Superenalotto n. 79 del 17/05/2025

Combinazione Vincente

22 – 88 – 10 – 19 – 39 – 11

Numero Jolly

29

SUPERSTAR

73

10ELOTTO, SUPERENALOTTO E LOTTO INFIAMMANO IL SABATO SERA

Chi cerca il “colpo della vita” ha una grande occasione con Superenalotto, Lotto e 10eLotto oggi, sabato 17 maggio 2025, visto che è in programma una nuova estrazione di numeri vincenti. In ballo ci sono premi diversi grazie a giochi che tentano la Dea bendata in modi differenti. In questa fase ci soffermiamo sulle statistiche, che possono prepararci al meglio in vista dell’appuntamento più importante. A tal riguardo, ci sono le statistiche, in particolare quelle dei ritardatari del Lotto.

Ad esempio, prosegue la corsa del 27 sulla ruota di Palermo, che anche dopo l’estrazione di venerdì si conferma al primo posto con 122 assenze consecutive. Alle sue spalle si posizionano il 32 su Palermo, assente da 109 estrazioni, e il 16 su Milano, che invece ha accumulato 108 turni di ritardo. A completare la top five una coppia di numeri che non sono neppure centenari, entrambi su Firenze: il 58 e il 26, rispettivamente a quota 99 e 95 estrazioni di ritardo.

Tenendo conto delle serie tradizionali, invece, la cadenza 7 sulla Nazionale manca da 50 turni. Tra le decine, sono assenti da 46 estrazioni sia la 0-9 su Genova che la 30-39 su Torino, mentre la figura 5 su Venezia non si vede da 59 concorsi.

LE QUOTE, I PREMI E LE VINCITE NELLA CACCIA AL JACKPOT

Non essendoci stato alcun 6 nell’estrazione di ieri del Superenalotto, il jackpot è salito a quota 33,8 milioni di euro per il concorso di oggi. Ma è stato comunque un venerdì di festa, in particolare per Venezia, dove è stato centrato un fortunatissimo 5 Stella da un milione di euro circa, realizzato grazie a una schedina da 5 pannelli. Una vincita importante, che si aggiunge a tre 5 da 41 mila euro ciascuno.

Ci sono state poi ben 8 vincite per il 4 Stella, ognuna delle quali da circa 57 mila euro. Le quote poi scendono, con i 3 mila euro vinti con il 3 Stella, che vanta 81 giocate fortunate. Sono 272, invece, i 4, il cui premio è di 572 euro e 67 centesimi.

Ma ci sono tanti altri premi minori, anche con l’opzione Superstar, e ciò ci consente di invitarvi alla massima attenzione quando arriva il momento della verità, quello di controllare le vostre schedine per provare a conquistare il premio più ambito: il 6, che manca all’appello dal marzo scorso, quando furono vinti 88,2 milioni di euro nella Capitale.

L’INSEDIAMENTO DI PAPA LEONE XIV E LA SMORFIA NAPOLETANA

A prendersi la scena ora è la Smorfia napoletana, che arriva in vostro aiuto per “tradurre” gli eventi di attualità e della realtà in numeri, soprattutto per chi non ha avuto una notte caratterizzata da sogni. La tradizione è molto radicata nella nostra cultura popolare. Così, per l’occasione, abbiamo deciso di affidare alla Smorfia la Messa di insediamento di Papa Leone XIV, che si terrà domani in piazza San Pietro — senza alcuna irriverenza, ma come forma di narrazione popolare.

Possiamo partire dal 33, gli anni di Cristo, numero carico di significato spirituale e messianico, da associare alla benedizione Urbi et Orbi. C’è il 17, da intendere non come sfortuna, ma come trasformazione e mistero della fede, secondo la numerologia tradizionale italiana.

L’82, tavola imbandita, ci suggerisce la comunione e la condivisione: del resto, la Chiesa va intesa come una casa aperta. Infine, il 19, la risata, rappresenta il calore umano e la gioia collettiva per un evento storico da vivere con partecipazione. Interessante anche il 56, la caduta, per simboleggiare il peso del ruolo: da interpretare con umiltà, la possibilità di sbagliare ma anche di redimersi.