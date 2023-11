Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 17 novembre 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 NOVEMBRE 2023

Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano oggi, venerdì 17 novembre 2023, con nuove estrazioni. I tanti appassionati auspicano un concorso Sisal fortunato come quello di ieri, visto che è stato centrato il Jackpot. Ma importanti sono stati anche i premi offerti dagli altri giochi. Partiamo dalle quote del Lotto, che ha premiato la Lombardia. Nell‘estrazione di ieri sono stati vinti nella regione un totale di circa 36mila euro. La vincita più alta è stata ottenuta a Breno (Brescia), dove un fortunato giocatore ha vinto 12.500 euro con un ambo sulla ruota di Milano. A Verolanuova (Brescia) sono stati vinti 11.875, così come Vigevano (Pavia). Ma la vincita più alta di giornata del Lotto, come indicato da Agipronews, è stata registrata a Somma Vesuviana (Napoli), dove sono stati vinti 27.500 euro. Festa anche a Latina, dove il premio ottenuto è stato di 14.750 euro. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per 4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre un miliardo di euro da inizio anno.

Passiamo dalle quote del Lotto a quelle del 10eLotto, in attesa di scoprire i numeri vincenti, anche quelli del Superenalotto. Stando a quanto riferito da Agipronews, grazie al 10eLotto ha esultato la Sicilia. A Modica (Ragusa) un fortunato giocatore ha vinto 6mila euro grazie a un 6 Doppio Oro, giocando 3 euro. Nel catanese sono state registrate due vincite: a Giarre un 6 Doppio Oro da 6mila euro e a Santa Venerina un 7 Doppio Oro da 5mila euro. Ma la vincita più alta dell’estrazione di ieri del 10eLotto è stata ottenuta in Sardegna: a Sardara (Sud Sardegna), dove un fortunato giocatore ha centrato un 7 Oro da 8mila euro. Premi da 6mila euro anche a Lucoli (L’Aquila), Spinea (Venezia) e Chiusi (Siena). Vincite di oltre 10mila euro in provincia di Bolzano: a Merano è stato centrato un 2 Oro da 5.250 euro, a Salorno un 6 Oro da 5mila euro. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per 22 milioni di euro nel nostro Paese, per un totale di oltre 3,3 miliardi di euro quest’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Il Jackpot del Superenalotto riparte da 18 milioni di euro dopo il “6” centrato ieri. Si tratta di un “tesoretto” che si è formato grazie a tutte le estrazioni successive all’ultimo 6 in cui non sono stati realizzati 5+, con la metà dei montepremi della seconda categoria di premio che fa salire il Jackpot in palio, mentre il restante 50% va a costituire il montepremi di ripartenza. Torniamo all’incredibile vincita di oltre 85 milioni di euro di ieri al Superenalotto. Il 6 è stato centrato a Rovigo.

«All’inizio pensavo fosse uno scherzo, hanno dovuto confermarmi più volte che la vincita c’era stata veramente», ha dichiarato Giampietro Fornasiero, il proprietario dell’omonomina tabaccheria di Rovigo ai microfoni di Agipronews. Non è così scontato che il vincitore sia un cliente abituale. «Noi abbiamo una nostra clientela fissa di persone che abitano nei dintorni, ma essendo situati in una strada che permette l’accesso alla città, qui arrivano anche tante persone di passaggio», ha aggiunto il proprietario della tabaccheria fortunata.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Il Jackpot del Superenalotto è stato conquistato ieri, ma anche quello di oggi è ricco e, dunque, non va trascurata la classica domanda su come spendere l’eventuale vincita, e questo vale anche per Lotto e 10eLotto. In questo caso, potete contare su Kickstarter, che propone raccolte fondi per progetti originali e innovativi. Ebbene, potreste finanziarne uno con una piccola parte dell’eventuale premio. Pensiamo a Davcarve L1, un incisore laser multimodulo. Funziona con quasi tutti i materiali (come legno, pelle, MDF, acrilico opaco, tessuto, vetro scuro, ceramica e persino cemento), offrendo possibilità quasi illimitate grazie ai suoi moduli facili da scambiare.

Grazie ai suoi accessori, si trasforma in un incisore e taglierina a doppio laser, in un router CNC di precisione, in una macchina da taglio fai-da-te o addirittura in un maestro del disegno automatizzato. Quindi, si possono affrontare con facilità diversi progetti di incisione e taglio. Davcarve L1 può trasformare le vostre idee creative in realtà e vi aiuta a creare oggetti di carta personalizzati, adesivi, etichette, biglietti e altro ancora.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Non sapete quali numeri giocare per le estrazioni di Lotto, 10eLotto o Superenalotto? Un aiuto può darvelo la Smorfia napoletana, che non serve solo a interpretare i sogni. Può essere usata anche per trasformare un caso d’attualità in una combinazione da giocare. Prendiamo il caso di Belen Rodriguez, che ha intenzione di sposarsi con Elio Lorenzoni. Inoltre, la coppia vorrebbe un figlio. Pare che la showgirl argentina abbia confidato il desiderio di un’altra maternità agli amici prima di partire per la vacanza da sogno alle Maldive. Partiamo dal 63, numero associato alla sposa, ma Belen è anche mamma, 52, e potrebbe esserlo ancora. A seguire 29, il padre dei bambini, per tirare in ballo il nuovo compagno. Dunque, 9, la figlioanza. Infine, 2, la piccirella, che la Smorfia napoletana interpreta come bambina e bambino, e 5, la mano, quella che avrebbe chiesto Elio Lorenzoni a Belen Rodriguez.

