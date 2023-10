LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 17 ottobre, numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Finalmente anche oggi, martedì 17 ottobre 2023, si sono aperte ufficialmente le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con quest’ultimo gioco ad aprire le danze! In palio oggi ricordiamo che c’è la bellezza di un jackpot dal valore di 70,5 milioni di euro in attesa del fortunato che riuscirà ad indovinare tutti e 6 i numeri estratti. Trattandosi di un premio importante è sempre necessario per tutti gli speranzosi giocatori prestare la massima attenzione nel ricontrollo della propria schedina al fine di non sprecare un’occasione veramente milionaria.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, martedì 17 ottobre 2023: i simboli vincenti

Il nostro consiglio, dopo aver controllato gli esiti dell’estrazione su questo sito, ilSussidiario.net, è quello di dare un’occhiata anche al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Ora, però, lasciamo subito la parola ai numeri vincenti del Superenalotto, rinnovando il nostro appuntamento alle estrazioni di Lotto e 10eLotto, che si apriranno a brevissimo!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Sabato 14 ottobre 2023

Ultima estrazione Superenalotto n. 139 del 17/10/2023

Combinazione Vincente

16 – 28 – 39 – 40 – 63 – 85

Numero Jolly

12

Superstar

33

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 17 OTTOBRE 2023

Nella giornata di oggi, martedì 17 ottobre 2023, torneranno gli appuntamenti ormai consueti con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Sperenalotto, tre tra i giochi più apprezzati dagli italiani e che mettono in palio ogni settimana ricchi premi e jackpot in quattro appuntamenti distinti. Oltre ad oggi, infatti, le estrazioni si terranno nuovamente giovedì, venerdì e sabato, quando si prenderanno una breve pausa in vista del prossimo martedì.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 14 ottobre 2023

Nell’attesa di scoprire se le estrazioni serali di Lotto, 10eLotto e Superenalotto regaleranno qualche ricchissimo premio, possiamo recuperare le quote della scorsa estrazione, ovvero quella di sabato 14 ottobre per farci un’idea proprio su quanto di potrebbe vincere. Partendo dal Lotto, il premio più alto assegnato sabato è valso la bellezza di 125.250 euro ad un giocatore di Castellammare di Stabia (Napoli). Lo seguono, poi, un triplo premio da 47.500 euro assegnato a due giocatori di Roma e ad uno di Pescara. A chiudere il podio, poi, c’è una vincita da 18mila segnata sempre nella Capitale.

Messe da parte le quote del Lotto, prima di passare al Superenalotto e al suo ricco jackpot, vale la pena recuperare anche il 10eLotto, che sabato ha assegnato un vincita da ben 100mila euro a Giurdignano (Lecce) grazie ad un “8 Doppio Oro”. Da segnalare anche la vincita da 50mila euro segnata a Urgnano (Bergamo) con un “9 Oro” e quella da 10mila euro messa a segno a Milano con un “7 Doppio Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Così come fatto per il Lotto e il 10eLotto, vale ora la pena concentrare la nostra attenzione al Superenalotto e al suo ricco montepremi che cresce di estrazione in estrazione. Infatti, dato che sabato scorso nessun giocatore è riuscito ad indovinare i punti da “6”, il jackpot del Supernealotto vale oggi ben 70,5 milioni di euro! A livello di quote, comunque, sabato i premi più alti assegnati sono vali 26.685 euro a sei giocatori che hanno centrato i punti “4 Stella”, di poco superiori ai 26.576,34 euro vinti da altri 8 giocatori con i punti “5”. Segnaliamo, infine, che 134 giocatori si sono portati a casa 2.306 euro con i punti ” 3 Stella”, comunque degni di nota.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto o qualche ricco premio di Lotto e 10eLotto? Si tratta di una domanda importante che certamente moltissimi giocatori si saranno posti almeno una volta, sognando un giorno di mettere le mani sull’ambitissimo premio che potrebbe letteralmente cambiare la vita di chi lo vince. Il nostro consiglio è sempre quello di pensare prima alle proprie esigenze e necessità, per poi utilizzare parte del budget consistente per finanziare un progetto indipendente.

Usando la piattaforma KickStarter potrebbero caderci gli occhi sul progetto Tidbyt Gen 2, che consiste in un display quotidiano che mostra l’ora e il meteo, funzionando anche come sveglia. Non solo, perché permetterà anche di visualizzare informazioni su determinate app, come la riproduzione in corso su Spotify o gli eventi in programma nel calendario. Piccolo, versatile, comodo da usare e personalizzabile, diventerà un compagno di vita indispensabile.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se qualche giocatore fosse desideroso di piazzare la sua scommessa nel Lotto, nel 10eLotto o nel Superenalotto, ma si trovasse indeciso sui numeri su cui puntare, potrebbe ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, con cui si traducono in numeri i sogni, ma che funziona anche con racconti e notizie. Partendo, per esempio, dal centenario festeggiato ieri dalla Disney, la casa produttrice di cartoni animati per bambini e adulti più famosa al mondo, potremmo giocare il 26, che rappresenta il cartone. Similmente, il 48 è il film, mentre l’1 il bambino a cui sono dedicati i cartoni e come tralasciare la mascotte della Disney, ovvero Topolino, che è rappresentato dal 61.











© RIPRODUZIONE RISERVATA