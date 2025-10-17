Lotto, Superenalotto e 10eLotto numeri vincenti estrazione di oggi venerdì 17 ottobre 2025, concorso Sisal n. 166/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

LOTTO E 10ELOTTO DEL 17 OTTOBRE 2025: I NUMERI VINCENTI IN VISTA DEI RICCHI PREMI

Tra pochissimo, cari lettori, potrete considerare del tutto conclusa questa estenuante settimana lavorativa iniziando a pensare cosa farete domani e domenica per svagarvi e per i saluti generali arrivano il Lotto e il 10eLotto che portano con loro tutti i numeri estratti nella serata di oggi e che per voi potrebbero diventare dei veri e propri premi, potenzialmente milionari!

Se voleste fare un secondo controllo per sicurezza vi ricordiamo che potrete sempre rivolgervi ai siti ufficiali dei due concorsi, ma per ora – visto che non sono ancora aggiornati – eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto!

Estrazione 10eLotto n° 166 del 17/10/2025

5 – 12 – 13 – 17 – 21 – 22 – 36 – 38 – 42 – 43 – 54 – 57 – 59 – 63 – 65 – 67 – 75 – 77 – 89 – 90

Numero Oro: 43

Doppio Oro: 43 – 65

Extra: 14 – 20 – 28 – 33 – 48 – 52 – 61 – 66 – 68 – 78 – 80 – 84 – 85 – 87 – 88

Estrazioni del Lotto n° 166 del 17/10/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI 43 65 36 52 54 CAGLIARI 63 89 22 85 45 FIRENZE 59 17 66 88 78 GENOVA 75 67 42 78 77 MILANO 12 21 87 66 31 NAPOLI 38 75 61 68 76 PALERMO 42 90 20 33 71 ROMA 57 13 80 84 79 TORINO 59 54 84 48 26 VENEZIA 77 5 14 28 20 NAZIONALE 5 4 10 43 68

IL SORTEGGIO DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: TUTTI I NUMERI VINCENTI E IL JACKPOT

Pronti per una nuovissima corsa verso il milionario jackpot del Superenalotto, possiamo dirvi – come certamente ben saprete – che l’estrazione si è chiusa da pochissimo e che tra qualche minuto potreste scoprire finalmente di essere riusciti a diventare (letteralmente!) milionari grazie alle vostre giocate; oppure – fortuna permettendo – anche “solo” un pochino più ricchi! Noi, dal conto nostro, stiamo tenendo incrociate le dita per tutti voi carissimi lettori e augurandovi il solito buona fortuna vogliamo lasciarvi subito ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Superenalotto n. 166 del 17/10/2025

Combinazione Vincente

77 – 10 – 9 – 32 – 2 – 66

Numero Jolly

72

Superstar

44

Mancano solamente più due appuntamenti con i concorsi del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto per questa seconda settimana (almeno, dal punto di vista di quelle “complete”) di ottobre con il penultimo che – naturalmente – si terrà proprio nella serata di oggi, venerdì 17 ottobre 2025, e l’ultimo che ci regalerà gli ultimissimi premi della settimana; in entrambi i casi ci sarà anche l’immancabile Simbolotto a farci compagnia e solamente per oggi potremo contare anche sull’amatissimo Eurojackpot!

Ovviamente a questi ultimi due concorsi citati abbiamo scelto di dedicare altri articoli che troverete a parte, perché qui l’attenzione è riposta solamente sugli appuntamenti lottiferi: aprendo il viaggio, il primo passo che facciamo è sempre quello di parlarvi dei premi per dirvi che ieri sera tra Lotto e 10eLotto i milioni complessivamente assegnati sono stati – addirittura – più di 27 con bottini massimi (rispettivamente) da 25mila e da 30mila euro.

DA MAGGIO NON SI INTERROMPE LA CORSA DEL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI?

Decisamente migliore la serata di ieri sul fronte del Superenalotto che ha nettamente superato i massimali raggiunti dai due colleghi per donare la bellezza di due diversi premi da più di 82mila euro l’uno e altrettanti che per poco non arrivavano al valore di 44mila, pur a fronte di un totale complessivo di (per così dire) “appena” 3,8 milioni di euro; ma se il massimo assegnato è stato pari a 82mila euro, allora è chiaro che neppure ieri è stato azzerato il ricercatissimo jackpot, ormai in crescita dallo scorso maggio – ovvero l’ultima volta in cui venne vinto – e arrivato al valore di 65,5 milioni di euro!

LE PRIME ANTICIPAZIONI SUL FESTIVAL DI SANREMO 2026 TRADOTTE DALLA SMORFIA NAPOLETANA

Per chiudere in bellezza questa nostra piccola parentesi dedicata ai concorsi che – ovviamente – riapriremo non appena la Dea Bendata inizierà con i sorteggi serali, passiamo la parola alla solita, attesissima, Smorfia Napoletana: i numeri di oggi ci portano leggermente avanti nel futuro perché ieri sera Carlo Conti si è “sbottonato” sull’edizione 2026 del Festival (55) di Sanremo (67), anticipando che i cantanti (32) in gara (52) saranno nuovamente 26 (un altro numero pronto per voi), affiancati da 4 (come prima) esordienti scelti tra Sanremo Giovani e Arena Sanremo; mente uguali resteranno le serate (75) del Festival con l’immancabile quarta dedicata a cover e duetti (65).