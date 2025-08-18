Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, lunedì 18 agosto 2025, concorso Sisal n. 131/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Visto che ormai questa serata di lunedì 18 agosto 2025 sta entrando sempre più nel vivo, non ci resta che proseguire nel viaggio che stiamo facendo assieme a voi carissimi lettori alla scoperta di tutti i tantissimi numeri vincenti di oggi, con il Lotto e il 10eLotto che restano ancora in attesa dei loro vincitori che si stanno preparando a cercare tra tutti coloro che hanno piazzato una scommessa in giornata!

Ovviamente tutto dipenderà dai numerini che sarete (o saranno) riusciti a indovinare, da comparare con i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto: scorrete, allora, poco più in basso per scoprirli e sapere se siete tra i vincitori!

Estrazione 10eLotto n° 131 del 18/8/2025

01-02-14-15-16-18-20-24-29-37-42-43-44-45-46-71-76-77-82-88

NUMERO ORO: 44

DOPPIO ORO: 44-29

EXTRA: 11-17-21-27-28-30-32-35-36-39-47-58-59-72-86

Estrazioni del Lotto n° 131 del 18/8/2025

Ruota Numeri BARI 44 – 29 – 37 – 32 – 11 CAGLIARI 15 – 71 – 24 – 58 – 86 FIRENZE 18 – 20 – 01 – 27 – 36 GENOVA 20 – 42 – 82 – 30 – 83 MILANO 02 – 37 – 88 – 15 – 14 NAPOLI 18 – 45 – 77 – 72 – 41 PALERMO 16 – 15 – 21 – 47 – 31 ROMA 14 – 01 – 59 – 39 – 09 TORINO 43 – 14 – 11 – 17 – 08 VENEZIA 76 – 46 – 35 – 28 – 39 NAZIONALE 22 – 46 – 60 – 62 – 40

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato)

Dopo un’attesa che è sembrata infinita, finalmente anche oggi – lunedì 18 agosto 2025 – possiamo dire chiuso l’appuntamento con i concorsi lottiferi, con il Superenalotto che ci ha già consegnato i suoi numerini vincenti che potrebbero trasformarsi in quel ricchissimo jackpot dall’incredibile valore di 39,5 milioni di euro, in attesa da parecchie settimane di un nuovo proprietario da chiamare “vincitore”.

Il nostro invito per voi è restare sempre attenti e concentrati per evitare che un momento di distrazione vi possa far perdere un’occasione milionaria, ma visto che l’impazienza è tanta dobbiamo solamente più invitarvi a controllare i numeri vincenti di oggi del Superenalotto: eccoveli qua sotto e buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 131 del 18/08/2025

Combinazione Vincente

5 – 83 – 59 – 19 – 87 – 58

Numero Jolly

10

SUPERSTAR

32

Saranno nuovamente migliaia e migliaia i premi che verranno assegnati – eccezionalmente – in questa giornata di lunedì 18 agosto 2025 nella serie di concorsi abbinati al Lotto che si apriranno allo scoccare delle ore 20:00 e che ci porteranno anche alla scoperta di tutti i numeri vincenti (oltre che per le undici ruote nazionali del famosissimo concorso che abbiamo già citato) del Superenalotto e del 10eLotto!

Quello di oggi – vale la pena ricordarlo, visto che qualcuno potrebbe esserselo dimenticato – è un concorso che si tiene per recuperare quello perso lo scorso venerdì (ovvero la giornata di Ferragosto) e in attesa dell’estrazione possiamo sicuramente dirvi che tra gli scorsi giovedì e sabato abbiamo visto uscire diversi interessanti premi: senza dilungarci troppo, citiamo – in particolare – quello da quasi 125mila euro messo a segno in Campania con il Lotto, oppure quello da 100mila precisi che si è registrato alle porte di Roma!

ANCHE IL SUPERENALOTTO TORNA OGGI: IL SUO JACKPOT E GLI ULTIMI PREMI VINTI

Interessanti, peraltro, anche i premi che sono stati vinti nel concorso di sabato scorso (quelli di giovedì lei avevamo già recuperati e non erano stati particolarmente interessanti) del Superenalotto, privati – come accade ormai da troppo tempo – del jackpot che oggi è arrivato al valore di 39,5 milioni di euro: il bottino sicuramente più interessante di sabato era quello da ben 80mila e 237 euro, reso ancor più unico dal fatto che la stessa cifra sia finita nelle tasche di due differenti giocatori!

A PECHINO LE PRIME OLIMPIADI ROBOTICHE DELLA STORIA: I NUMERINI CONSIGLIATI OGGI DALLA SMORFIA NAPOLETANA

Visto che ogni tanto la fortuna per colpire potrebbe aver bisogno di un piccolo aiuto, in questo lunedì abbiamo deciso – come sempre facciamo – di confermare il nostro appuntamento con la Smorfia Napoletana e i suoi (speriamo!) preziosi consigli sui numeri che potreste usare per le vostre schedine: tra le varie possibilità, oggi abbiamo scelto una notizie che arriva da Pechino (56), città recentemente teatro dei primissimi giochi (88) olimpici (35) della storia a cui hanno partecipato più di 500 robot (42) provenienti da 16 paesi (82) del mondo, improvvisati atleti (89), calciatori (10), ballerini (18) e pugili (87).