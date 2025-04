Eccoci tornati anche una volta nel consueto articolo – ovviamente questo – dedicato ai concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che in questo venerdì 18 aprile 2025 ci faranno scoprire una nuovissima (ovviamente tripla!) serie di numeri vincenti grazie ai quali voi carissimi giocatori potreste riuscire a portarvi a casa qualche ricchissimo premio o addirittura – ancora meglio – l’immancabile e ricercatissimo jackpot milionario che tra pochissime righe vedremo tutti assieme quanto è arrivato a valere, anticipandovi già da subito che ieri nessuno se l’è aggiudicato!

Prima di arrivare al concorso milionario – però – è sicuramente interessante partire dal sottolineare che nel concorso di ieri, giovedì 17 aprile 2025, se nel Lotto il premio più alto raggiunto dai tantissimi vincitori è arrivato a valere appena 22mila 500 euro (centrati, però, da due differenti giocatori, uno di Lecce e l’altro di Trieste); nel 10eLotto si è visto uscire un incredibile bottino da 500mila tondi, portato a casa da un giocatore di Vicenza che è riuscito ad indovinare sei numeri vincenti e anche la sempre ricchissima cifra Oro: tra i due giochi in totale ieri le vincite sono arrivate ad addirittura 27,8 milioni di euro!

Superenalotto n. 62 del 18/4/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 62 del 18/4/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 62 del 18/4/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

(I numeri vincenti del concorso del Superenalottosono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato si declina ogni responsabilità)

IN ARRIVO UNA NUOVA ESTRAZIOE DEL SUPERENALOTTO: QUATO VALE IL JACKPOT IN PALIO OGGI?

Decisamente interessanti anche le vincite – poi arriveremo al promesso jackpot, non preoccupatevi – del Superenalotto che su un totale di 4,3 milioni di euro assegnati hanno garantito al più fortunato tra i vincitori più di 522mila euro (esattamente 522mila e 22,57) grazie alla seconda combinazione in ordine di valore, ovvero quella da 5+1 numeri vincenti, con podio completato da altri 12 giocatori che si sono aggiudicati cifre comprese tra i 24 e i 28mila euro; mentre venendo a quello che certamente tutti vorrete sapere, vi diciamo che ieri nessuno ha vinto il jackpot e – dato che di consueto in questi casi il suo valore aumenta – oggi potreste portarvi a casa 21 milioni di euro tondi!

NEL VENERDÌ SANTO, LA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATA ALLA CROCEFISSIONE DI GESÙ CRISTO

Avviandoci alla fine di queste righe dedicate ai concorsi e al Superenalotto, possiamo passare alla consueta parentesina della Smorfia Napoletana che in queste Settimana Santa che ci sta conducendo verso la Pasqua oggi sarà dedicata – quasi ovviamente – al Venerdì Santo: se da un lato abbiamo la coppia 5 e 6 che si associa alle parole ‘venerdì’ e ‘santo’; dall’altro per completare le schedine potremmo rivolgerci anche al 3 di ‘croce’ e al 36 di ‘crocefisso’, ma anche al 30 di ‘Via Crucis’ e – tra gli altri – al 21 per ricordare la ‘Passione’ che proprio oggi giunge al suo culmine.