Si è ormai ufficialmente riaperta la settimana di estrazioni del Lotto che tra oggi – martedì 18 febbraio 2025 -, giovedì, venerdì e sabato sarà accompagnato nel suo consueto e lungo viaggio dagli immancabili 10eLotto e Superenalotto, tutti e tre carichissimi di premi che non aspettano altro che essere vinti, magari proprio da qualcuno di particolarmente fortunato che proprio in questo momento sta leggendo queste stesse parole: occhi alle schedine e alle sale estrattive – insomma – perché dopo le ore 20:00 potreste scoprire di essere finalmente riusciti a diventare milionari con una delle scommesse che avete piazzato nel corso della giornata di oggi!

Dato che magari potreste essere ancora indecisi sui numeri da inserire nella vostra schedina del Lotto e che per ora non sappiamo ancora a quanto ammontassero i premi vinti lo scorso sabato 15 febbraio 2025, oggi vogliamo lasciarvi le solite statistiche sui numeri che attualmente possiamo considerare i meno fortunati date le loro numerosissime assenze: in particolare, con 130 estrazioni mancate è ancora il 51-Roma il numero dal quale dovreste guardarvi il più possibile; seguito dalla coppia 58-Napoli e 52-Venezia che ha incassato 105 assenze per entrambi i numeri, dal 71-Torino (lui poco distante a quota 103) e – infine – dal 63-Cagliari con i suoi 100 concorsi tondi sulle spalle.

(Chiunque volesse verificare l’esattezza dei numeri vincenti del concorso del Superenalotto e Lotto estratti oggi consigliamo di consultare il sito ufficiale dei monopoli di Stato, e quindi si declina qualsiasi tipo di responsabilità in merito)

PREMI E NUMERI SFORTUNATI DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE IL JACKPOT IN PALIO OGGI?

Similmente, anche nel Superenalotto dopo l’ultimo concorso non abbiamo visto grandissimi stravolgimenti nell’elenco dei numeri ritardatari che potreste decidere di escludere (o includere, sta solamente a voi!) dalle vostre schedine, con il 36 che continua a guidare una sestina che vede al suo fianco anche il gruppetto 51-90-67-61-78 tutti sopra alle 38 assenze con il primo che ne ha già incassate addirittura 51; mentre in questo caso possiamo anche dirvi che i due premi più alti dello scorso sabato hanno superato i 33mila euro di valore, con il primo superiore di 787 euro e il secondo di 402, sottintendendo – dunque – che il jackpot è rimasto sopra al suo ormai altissimo scranno che gli ha permesso di raggiungere un valore di addirittura 74,7 milioni di euro!

Preparandoci – infine – a salutarvi prima delle estrazioni serali di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che inizieranno allo scoccare delle ore 20 in punto per una durata di pochissimi minuti, proseguiamo sul tema dei numeri per le vostre schedine con la sempre simpatica Smorfia Napoletana che oggi ci porta nella splendida Venezia: la laguna (84) – infatti – nel fine settimana ha accolto l’arrivo del carnevale (12) con il seguitissimo e sempre colorato scoppio (28) della pantegana (74) che altro non è se non il famosissimo finale del corteo (41) di imbarcazioni (17) che percorrono il Canal (47) Grande (57), fatto di una vera e propria esplosione di coriandoli (5) colorati (31) amatissima dai veneziani!