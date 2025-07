Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazione dei numeri vincenti di oggi, venerdì 18 luglio 2025, concorso Sisal n. 114/2025. Ultime notizie, quote e jackpot

Mancano solamente più due appuntamenti per poter dire conclusa questa ennesima settimana del 2025 di concorsi associati al Lotto, che includono – come ben saprete – anche il milionario Superenalotto e il ricchissimo 10eLotto: il penultimo di questi due appuntamenti rimasti, ovviamente, di terrà proprio in questa giornata di venerdì 18 luglio, con l’ultimissimo atteso – come sempre – per la serata di domani e ancora tantissimi premi da assegnare ai più fortunati tra i tantissimi che in queste ore piazzeranno le loro scommesse!

Proprio a livello di orari, vale la pena ricordare – e lo facciamo spesso – che le tre estrazioni inizieranno allo scoccare delle 20 in punto, ma per partecipare sarà importante compilare e validare la schedina non oltre le 19:30 per evitare di restare esclusi; mentre a livello di premi, è interessante notare che la serata di ieri – da un lato – ha permesso a un giocare napoletano di portarsi a casa 95mila euro con una scommessa particolarmente fortunata nel Lotto e – dal lato del 10eLotto – a un altro giocare leccese di vincerne altri 50mila.

Superenalotto n. 114 del 18/7/2025

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 114 del 18/7/2025

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 114 del 18/7/2025

Ruota Primo Estratto Secondo Estratto Terzo Estratto Quarto Estratto Quinto Estratto BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

OGGI UNA NUOVA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO: IN PALIO UN JACKPOT DA 27,2 MILIONI

Sempre nel capitolo dedicato ai premi che potreste riuscire ad aggiudicarvi questa sera, vi diciamo anche che se giocaste anche al Superenalotto – certi che moltissimi, forse la maggioranza, lo faranno -, lo farete soprattutto con l’ambizione di cercare di vincere quell’incredibile jackpot dal valore di 27,2 milioni di euro; ma non mancheranno neppure tutti gli altri premi minori, come per esempio – dato che sono sempre variabili e imprevedibili – quei bottini da 48mila o 39mila euro vinti nella serata di ieri per i quali sono stati sufficienti (rispettivamente) 5 numeri, oppure 4 con l’aggiunta del ricchissimo SuperStar!

L’ASTA NEGLI USA PER IL METEROITE MARZIANO: I CONSIGLI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Per accontentare tutti voi che siete alla ricerca di qualche buon consiglio (speriamo ricco e fortunato!) per i numeri che potreste usare per le schedine del Superenalotto e degli altri concorsi, invochiamo anche questa sera la sempre simpatica Smorfia Napoletana che ha già prontissima per tutti voi una combinazione, facilmente personalizzabile con l’aggiunta di qualche cifra che ritenete essere fortunata!

Dovendo scegliere una notizia, oggi abbiamo deciso di portarvi negli Stati Uniti (63) dove si è tenuta in questi giorni la singolare asta (54) per la vendita (31) di un rarissimo (9) meteorite (61) proveniente da Marte (60), che con il suo peso di oltre 24 (altro numero!) chili è il più grande (57) mai raccolto sulla Terra (11); tutto per il valore incredibile – comunque inferiore al jackpot di oggi – di 5,28 (5-2-8 sono tre potenziali numeri) milioni di dollari (41).