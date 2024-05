Lotto, estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 18 maggio 2024/ Jackpot e numeri vincenti, le quote!

Siete pronti? E’ venerdì 17 maggio 2024, un giorno molto particolare per le persone scaramantiche, e quindi, toccando ferro, andremo a scoprire insieme tutti i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto, nonché il jackpot del Superenalotto, i tre concorsi più amati dagli italiani e che non sembrano conoscere affatto crisi. Chissà che non si ripeta quanto avvenuto una settimana fa, quando la sestina fortunata ha premiato un giocatore di Napoli, regalandogli un bel bottino.

La speranza ovviamente è che nel giro di poche ore possa esserci un nuovo milionario nel nostro Paese, ma per comprenderlo dobbiamo appunto attendere l’estrazione odierna. Ricordiamo che quella di oggi sarà la penultima estrazione di Superenalotto, Lotto e 10eLotto della settimana, in attesa poi della tornata di domani, di conseguenza questa non sarà l’ultima occasione per giocare. Quali sono i numeri su cui puntare? Ci vorrebbe ovviamente la sfera di cristallo per individuare i sei fortunati, ma per farlo potreste affidarvi al caso, ma anche alla cabala, oppure, ai vari esperti di lotto ed estrazioni che potrebbero indirizzarvi sulle combinazioni che mancano da più tempo nelle estrazioni.

LOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI SUPERENALOTTO E 10ELOTTO, 17 MAGGIO 2024: QUALI NUMERI GIOCARE

Il nostro consiglio è quello di fidarvi del vostro istinto, senza troppi calcoli matematici, anche perché spesso e volentieri coloro che hanno vinto al Superenalotto ma anche Lotto e 10eLotto, hanno giocato numeri del tutto casuali. Fra le tradizioni tipicamente italiane vi è quella di associare i numeri ai sogni grazie alla smorfia napoletana, un gioco nel gioco di fatto, che aiuta ad individuare una possibile combinazione vincente di cifre.

Ad esempio capita spesso di sognare i nostri cari defunti, e in questo caso, chi dovesse sognare la mamma o il papà che non ci sono più, potrebbe giocarsi il 29 e il 47, dove per 29 sta per i genitori, mentre il 47 è il morto. A questi due numeri potreste abbinarvi altre quattro cifre, ovvero mese e anno di nascita, magari 12 e 76. A quel punto vi mancano solo due cifre per completare la sestina vincente e potreste puntare su quelli che considerate i vostri numeri fortunati. Chissà che non avrete, così facendo, trovato i numeri vincenti dell’estrazione di oggi del Superenalotto ma anche di Lotto e 10eLotto.

