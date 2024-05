LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto 18 maggio, numeri vincenti!

SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Avete piazzato la vostra giocata al Superenalotto per provare a vincere il Jackpot? I numeri vincenti dell’estrazione di oggi e la sostanza non cambia per chi si è rivolto a una ricevitoria autorizzata, chi ha usato uno dei siti abilitati e chi invece si è affidato all’applicazione ufficiale del gioco, perché la combinazione fortunata è sempre quella, cambia solo la strada che può portare alla vittoria.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 18 Maggio 2024

Questo è allora il momento di capire se il sabato sera sarà fortunato, di sicuro siamo pronti alla pioggia di premi e siamo soprattutto curiosi di capire come andrà la sfida a livello di vincite tra Superstar e Superenalotto, visto che a volte le quote regalano delle belle sorprese, con le vincite “stellate” che a volte sono più alte di quelle classiche e viceversa, in una sfida che si ripete concorso dopo concorso. Ora però concentriamoci sui numeri vincenti, anche perché presto ci ritroveremo per scoprire quelli di Lotto e 10eLotto, andando a completare così il quadro di oggi delle estrazioni.

LOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, Venerdì 17 Maggio 2024

Ultima estrazione Superenalotto n. 79 del 18/05/2024

Combinazione Vincente

58 – 20 – 31 – 59 – 2 – 48

Numero Jolly

46

Superstar

30

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO TORNANO: IL JACKPOT DI OGGI…

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 18 maggio 2024, sono finalmente protagonisti, ma non è arrivato ancora il loro momento: l’estrazione si avvicina e cresce l’attesa che può anticipare vincite importanti. Magari come quelle a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane, non a caso il Jackpot è ripartito dopo l’ultima incredibile vincita del 10 maggio a Napoli, col “6” che è valso 101,5 milioni di euro. Invece, oggi potete vincere 23,2 milioni, un bottino comunque incredibile e che può senza dubbio cambiarvi la vita, e sicuramente non solo la vostra considerando l’entità del premio in ballo.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 17 Maggio 2024

Ma a proposito di quote, in occasione del concorso del Lotto di venerdì, anche se nessuno ha centrato tutti i numeri vincenti del Superenalotto, c’è stato un “4 stella” da 69.531 euro che è stato realizzato a Erice, in provincia di Trapani. Le vincite più importanti di ieri sono quelle col Superstar, visto che con il “3 stella” sono stati vinti 3.837,00 euro: le schedine fortunate sono state 61. Ora però lasciamo il discorso dei premi per focalizzarci su altri numeri, quelli delle statistiche del Lotto…

I NUMERI CAMPIONI DI ASSENZE AL LOTTO

Dopo aver scoperto le quote più importanti dell’ultima estrazione del Superenalotto, diamo spazio ai ritardatari del Lotto. Dopo l’appuntamento di ieri, abbiamo visto in vetta alla classifica ancora una volta il 62 su Venezia, che guida questa graduatoria con le sue 109 assenze. Ma come segnalato da Agipronews, dietro il leader di queste statistiche c’è l’8 su Venezia che è diventato proprio ieri centenario, visto che le sue assenze sono arrivate a tre cifre. Al terzo posto c’è un numero che sta seguendo le sue orme, il 29 su Torino, che per ora è a quota 97.

A completare la top five il 7 su Firenze, che ha accumulato 95 ritardi e il 6 su Bari, che invece è a quota 94. Concludiamo questo focus con gli ambi più ritardatari delle serie classiche: ci sono la cadenza 1 su Roma e la 7 su Torino che mancano da 42 turni, mentre la 80-89 Palermo non si vede da 48 estrazioni; infine, tra le figure la 8 su Cagliari è arrivata a ben 73 turni di assenza.

DALLA SMORFIA I NUMERI FORTUNATI DI LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO?

Ora è arrivato il momento della Smorfia napoletana, quella a cui spesso si affidano molti giocatori di Lotto, 10eLotto e Superenalotto per trovare i numeri da giocare nella speranza che siano quelli vincenti. Spesso ci si affida ai numeri che per un motivo specifico o un evento particolare sono legati alla nostra esistenza, d’altra parte non sempre si ha l’ispirazione giusta o, più semplicemente, si vuole tentare la fortuna mischiando le carte in tavola, con numeri diversi da quelli a cui si è abituati.

Prendiamo allora un caso d’attualità, peraltro un evento felice: il matrimonio tra Guenda Goria e Mirko Gancitano, che si sono detti sì in Sicilia, nello specifico a Mazara del Vallo. E allora partiamo dal 64, la sposa, che nei sogni rappresenta il desiderio di dare una svolta alla propria esistenza, ma non possono mancare il 20, che la tradizione partenopea accosta alla festa, quindi 81, i fuori, e 82, la tavola imbandita. Per chiudere l’84, la Chiesa, dove l’unione è stata sancita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA