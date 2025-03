IL LOTTO E IL 10ELOTTO: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Parola – in questa serata di martedì 18 marzo 2025 – al Lotto e al 10eLotto che si apprestano a concludere l’appuntamento con la fortuna che pochissimi minuti fa è stato avviato dal Superenalotto e dal suo milionario jackpot, il tutto ovviamente con un nuova e lunga serie di numeri vincenti che potrebbero presto rendervi titolari di qualche interessantissimo bottino magari (ovviamente nel migliore dei casi) milionario!

Dato che le combinazioni sono veramente tantissime, prima di scoprirle assieme a voi vi ricordiamo sempre che se voleste fare un doppio controllo potrete piuttosto facilmente utilizzare i rispettivi siti ufficiali dei sue giochi che riporteranno tutte le cifre nella loro homepage senza errori; ma prima di lasciarci seguiteci in questo nuovo viaggio tra i numeri vincenti di oggi del Lotto e del 10eLotto che vi aspettano già nelle prossime righe!

Estrazione 10eLotto n° 44 del 18/3/2025

02 – 12 – 19 – 21 – 24 – 25 – 29 – 38 – 39 – 45 – 52 – 53 – 55 – 57 – 59 – 62 – 65 – 72 – 74 – 85

NUMERO ORO: 74

DOPPIO ORO: 74 – 53

EXTRA: 31 – 42 – 46 – 54 – 58 – 63 – 69 – 76 – 77 – 78 – 80 – 82 – 84 – 87 – 90

Estrazioni del Lotto n° 44 del 18/3/2025

Ruota 1° 2° 3° 4° 5° BARI 74 53 55 52 59 CAGLIARI 45 38 21 72 77 FIRENZE 39 25 31 87 14 GENOVA 19 85 82 58 45 MILANO 62 65 80 78 77 NAPOLI 24 29 42 90 27 PALERMO 25 55 02 63 13 ROMA 02 59 76 58 09 TORINO 72 57 69 54 86 VENEZIA 12 52 84 46 37 NAZIONALE 85 11 66 29 31

I NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO DI OGGI: APERTA LA CACCIA AL JACKPOT MILIONARIO

Superate le ore 20:00 di questa seconda giornata della settimana l’attenzione – anche se per soli pochi minuti – ricade come di consueto sul Superenalotto che per primo si affaccia nelle nostre case con i suoi sempre ricchi numeri vincenti che potrebbero trasformarsi in fantastici premi per tutti coloro che saranno riusciti a vincere la sfida contro la Dea Bendata indovinando i suoi numerini!

Dato che potrebbe sempre servirvi, vi ricordiamo che tutti i premi superiori ai 500 euro saranno tassati al 20% e potranno essere incassati facilmente in una ricevitoria Sisal (purché non eccedano oltre i 10mila e 500 euro di valore), oppure – specialmente il jackpot da 87,4 milioni di euro, ma anche tutte le cifre superiori a 10.500 – in uno sportello di qualsiasi filiale della Banca Intesa Sanpaolo. Detto questo, l’ultima cosa che ci resta di dirvi è sicuramente buona fortuna prima di lasciarvi ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto: eccoveli!

Ultima estrazione Superenalotto n. 44 del 18/03/2025

Combinazione Vincente

64 – 73 – 1 – 79 – 86 – 80

Numero Jolly

39

SUPERSTAR

68

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO PER ARRIVARE

Siete pronti a provare a mettere le mani su qualche nuovissimo e ricchissimo premio? La risposta speriamo che sia positiva perché proprio oggi – ovviamente non prima delle ore 20:00 – si terrà una nuova serie di estrazioni tra Lotto, 10eLotto e Superenalotto (ma anche gli immancabili Million Day e l’Eurojackpot, nel caso vi interessassero!) con gli immancabili numeri vincenti e – naturalmente – i bottini ad attendere voi carissimi giocatori; mentre nel caso in cui la risposta fosse negativa, non temete perché avrete tempo fino alle 19:30 per decidere se giocare e scegliere gli eventuali numerini che volete inserire nelle vostre schedine!

Se fosse utile per aiutarvi a decidere se partecipare o no ai concorsi di oggi, sappiate che la posta in gioco potrebbe arrivare a valere cifre incredibili come i 250mila euro vinti solamente lo scorso sabato 15 marzo grazie a nove numeri e la cifra Oro indovinanti nel 10eLotto, o gli oltre 63mila vinti complessivamente in Sicilia tra venerdì e sabato grazie al Lotto; il tutto fermo restando che nella migliore delle ipotesi (nel primo caso un ’10 Doppio Oro’ e nella seconda un ‘5’ pieno) potreste anche raggiungere cifre minime tra i 5 e i 6 milioni di euro da moltiplicare per la vostra scommessa!

È DI 87,4 MILIONI IL VALORE DEL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUOTE E PREMI MEDI

Tra i tre giochi lottiferi odierni – però – è sicuramente il Superenalotto a permettervi (sempre potenzialmente) di vincere il premio complessivamente più alto grazie a quel sempre ambitissimo jackpot che conoscere sicuramente fin troppo bene e che oggi è riuscito ad arrivare fino alla soglia degli 87,4 milioni di euro a ‘soli’ 13 milioni di distanza dal decimo premio record mai assegnato; mentre in questo caso i premi scendono notevolmente nei casi in cui indoviniate solo parte della sestina vincente, attestandosi in media attorno ai 300mila con una cinquina e il jolly, ai 30mila (e sabato scorso ne sono stati vinti sette in questa categoria da 29mila euro l’uno) con la sola cinquina fino ai 5 euro fissi con una coppia!

LA SMORFIA NAPOLETANA IN IRLANDA: IERI SI È CELEBRATO SAN PATRIZIO

Infine – superata tutta la luna parte dedicata ai premi in palio e vinti tra Lotto e Superenalotto – se foste alla ricerca di consigli per le vostre schedine, il nostro suggerimento è sempre quello di affidarvi alla Smorfia Napoletana: il nostro viaggio ‘fortunato’ oggi ci porta in Irlanda (9) dove solamente ieri si è celebrata (53) la sentitissima festività (20) del patrono locale San Patrizio (17), caratterizzata dal colore verde (8), dal simbolo del trifogli (43) e dai folletti (54) chiamati ‘Leprecauni’; il tutto con festeggiamenti che in ogni parte dell’isola irlandese vertono attorno al consumo di birra (17), alcolici (78) – bevande tipiche in Irlanda – e alimenti (90) tradizionali!